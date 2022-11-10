Военная операция РФ на Украине. День 260-й

⚡️ Россию на саммите G20 будет представлять глава МИД РФ Лавров — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отвод российских войск из Херсона положительным решением, а также отметил, что Анкара будет продолжать посреднические усилия в решении российско-украинского конфликта.
В Херсонской области запретили розничную продажу алкоголя – как в магазинах, так и в расположенных в многоквартирных домах заведениях общепита, указ подписал врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в видеоформате, вопрос прорабатывается — посольство РФ в Индонезии.
ФРГ не гарантировала себе надежность газоснабжения зимой, несмотря на почти заполненные хранилища, полагает депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре.
Новый состав конгресса США с республиканским большинством в палате представителей, скорее всего, не прекратит финансировать Украину, однако может замедлить выделение ей средств, заявил экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости.
Президент США Джо Байден заявил, что пока не ясно, готова ли Украина вступать в компромисс с Россией в целях урегулирования продолжающегося кризиса. Также он отметил, что в Белом доме «заранее были осведомлены» о планах России вывести войска из Херсона.
«Я нахожу занимательным то, что они дождались конца выборов, прежде чем вынести такое решение, поскольку нам в течение некоторого времени было известно, что они собирались это сделать», - отметил президент США.
Президент США Джо Байден пообещал не втягивать страну напрямую в конфликт на Украине и тем самым развязывать третью мировую войну. Также он отметил, что США отказали Украине в передаче ракет дальнего радиуса и в создании бесполетной зоны.
Пентагон отклонил запрос Украины на предоставление беспилотников MQ-1C Gray Eagle, потому что это может «привести к эскалации конфликта», сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
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Один человек погиб, еще один получил ранения при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате ночного обстрела территории Куйбышевского района произошло прямое попадание в квартиру многоэтажки по улице Вахрушева. Погиб мужчина 2002 года рождения», — говорится в сообщении мэра в Telegram.