Военная операция РФ на Украине. День 260-й

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Президент США Джо Байден заявил, что пока не ясно, готова ли Украина вступать в компромисс с Россией в целях урегулирования продолжающегося кризиса. Также он отметил, что в Белом доме «заранее были осведомлены» о планах России вывести войска из Херсона.

«Я нахожу занимательным то, что они дождались конца выборов, прежде чем вынести такое решение, поскольку нам в течение некоторого времени было известно, что они собирались это сделать», - отметил президент США.