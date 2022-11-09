«Чтобы избежать конфронтации». Путин не поедет на саммит G20, пишет Bloomberg

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20, который состоится 15-16 ноября на индонезийском острове Бали, пишет Bloomberg. Источники издания заявили, что на встречу «двадцатки» отправится делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

G20 без Путина

Владимир Путин не будет присутствовать на саммите G20 на следующей неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники

«Решение Путина позволяет избежать потенциальной конфронтации с другими мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена, который назвал российского президента «военным преступником». Также был риск, что европейские лидеры будут избегать Путина на саммите», — говорится в статье.

Согласно информации издания, Россию на Бали будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Еще в марте Байден заявил, что Россию следует исключить из G20 за начало военной спецоперации на Украине, напомнили авторы материала. Однако президент Индонезии Джоко Видодо отказался отзывать приглашение, направленное российскому лидеру, поскольку его страна, председательствующая в этом году на саммите, «стремится сохранить нейтральную позицию».

Встреча с Байденом

Кроме того, Видодо пригласил президента Украины Владимира Зеленского также посетить саммит в качестве гостя. Но после разговора с индонезийским лидером президент Украины объявил, что откажется от участия G20, если там будет Путин.

«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», — привело слова Зеленского украинское информагентство УНИАН.

«Российские официальные лица надеялись, что саммит позволит Путину неформально пообщаться с американскими и европейскими коллегами, но стало ясно, что этого не произойдет», — сказал Bloomberg политолог Андрей Кортунов.

По его словам, цель Кремля была в том, чтобы Путин встретился с Байденом, но американский президент «похоже, не готов к этому».

В статье отмечается, что Байден не планировал обсуждать с российским коллегой Украину, а «был готов только провести переговоры об освобождении в рамках обмена пленными заключенных в российскую тюрьму американских граждан, в том числе звезды WNBA Бритни Грайнер».

«Тем не менее, было бы невозможно исключить случайную встречу, если бы два лидера пересеклись на саммите», — считают авторы материала.

Позиция Китая

Согласно информации Bloomberg, глава КНР Си Цзиньпин сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу на переговорах 4 ноября, что он выступает против применения ядерной силы в Европе или на Украине.

«Комментарии Си послали Путину четкий сигнал о том, что ядерные угрозы являются красной чертой для Китая, даже несмотря на то, что они объявили о дружбе с РФ «без ограничений», — считают авторы статьи.

При этом еще 14 октября издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что китайские чиновники заблокировали утверждение повестки переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20.

В статье говорится, что Пекин отказывается взаимодействовать с официальными лицами США из-за обещаний Байдена предоставить военную защиту Тайваню и введения американского экспортного контроля над полупроводниками. По информации издания, китайская сторона может полностью сорвать встречу двух лидеров, так как власти КНР разгневаны действиями Белого дома.

Надежды Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеялся, что Путин все же приедет на саммит G20. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил в среду в интервью телеканалу A haber, что турецкий лидер хотел обсудить с российским коллегой поставки российского зерна в нуждающиеся страны.

«Детали по этому вопросу (поставкам российского зерна в нуждающиеся страны – «Газета.Ru») президент Эрдоган, как известно, в предстоящую неделю, в Индонезии состоится саммит лидеров G-20, там, на встрече с уважаемым господином Путиным вновь поставит на повестку этот вопрос, после чего процесс ускорится», — рассказал Киришчи.

Владимир Путин 31 октября сообщил, что еще не принял решение об участии в саммите G20. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в понедельник журналистам, что решение об участии главы государства в саммите G20 станет известно до конца недели.