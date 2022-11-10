«Вышел на встречку». Основатель украинской «Руси единой» погиб в Крыму

Бывший депутат Верховной рады, основатель украинской партии «Русь единая» и российского движения «За Русь Единую» Алексей Ременюк погиб в результате аварии в Симферополе в Крыму, сообщил Telegram-канал Mash. 66-летнего политика остановили сотрудники полиции, когда он ехал с дня рождения друга. Когда выяснилось, что Ременюк употреблял алкоголь, полицейские попытались задержать экс-депутата, он сел в машину и во время погони попал в смертельное ДТП со встречным грузовиком. Что случилось в Симферополе и кем был депутат, — в материале «Газеты.Ru».

Экс-депутат Верховной Рады Украины, предприниматель и член партий «Громада», «Батькивщина» и «Русь Единая» Алексей Ременюк погиб в ДТП в Симферополе, сообщил Telegram-канал Mash.

Утверждается, что 66-летний политик ехал вечером 9 ноября с дня рождения друга на своем Range Rover. После того, как полицейские остановили его автомобиль и проверили документы, Ременюка попросили пройти медосвидетельствование на алкоголь.

Тест показал, что политик употреблял спиртное, и когда полицейские попытались его задержать, Ременюк «вырвался из рук, прыгнул за руль и дал по газам, <…> протащил ДПСника на двери авто по асфальту, а когда началась погоня, вышел на встречку по объездной трассе и столкнулся с грузовиком. Он и его пассажир скончались на месте».

Отмечается, что по данному факту начата проверка.

Информацию о гибели Ременюка подтвердил изданию РБК его коллега по движению «За Русь единую» Михаил Житков.

«Это случилось в понедельник. Сегодня были похороны. Отпевание прошло в храме Невского [в Севастополе]», — сказал он.

Экономист, политик

До прихода в политику, в советские годы, Ременюк работал на позициях, связанных с бухучетом и финансами – на комбинате «Симферопльский», в колхозе имени Ильича Бахчисарайского района, а затем возглавил предприятия «Алби» и «Альянс-холдинг». В 1996 году стал председателем совета директоров ЗАО «Цитробел», а затем ОАО «Белветамины» в Белгороде.

Ременюк попал в Раду в 1988 году с партией «Громада», а в 1999 перешел в «Батькивщину» и руководил крымским отделением партии, состоял в комитете по вопросам экономической политики и управления народным хозяйством.

close 100% Экс-депутат Верховной рады и глава бывшей украинской партии «Русь единая» Алексей Ременюк Mash/Telegram

Уже на следующих выборах, в 2002 году, избирался от Блока Юлии Тимошенко. В том же году снова сменил партийную прописку и перешел в «Народовластие». С коллегами по фракции Петром Толочко и Станиславом Сафроновым основал Славянский народно-патриотический союз (СНПС), который впоследствии превратится в Партию Политики Путина (2006), а затем и в «Русь единую» (2008).

Восьмой административный суд во Львове 24 июня 2022 года запретил партию «Русь единая».

В 2004 году получил должность уполномоченного представителя группы «Демократические инициативы Народовластие». С сентября 2004 по февраль 2006 года был представителем фракции «Единая Украина». В Раде состоял в комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, водил в набсовет Укрэксимбанка.

Когда в 2006 году СНПС переименовали в Партию политики Путина, Ременюк первым номером пошел на парламентские выборы, однако избран не был, набрав всего 0,12% голосов избирателей. Спустя 2 года партия получила новое название – «Русь единая». Партию Ременюк организовал «с целью защиты, поддержки и объединения народов трех восточнославянских государств: России, Украины и Беларуси». В 2012 году он снова попытался вернуться в Раду, на этот раз – по одномандатному округу от Крыма. Однако и в этот раз попасть в раду не вышло. На то время Ременюк был гендиректором предприятия «РеАл-Лига». С тех пор вернуться в большую политику Ременюк не пытался и, по данным крымских СМИ, занимался ресторанным бизнесом вместе с сыном Дмитрием.

В марте 2022 года основал и стал председателем уже российского Евразийского общественно-политического движения «За Русь Единую», в ноябре принял участие в форуме казачьей культуры «Возрождение». Главой движения на сайте значится Михаил Житков.