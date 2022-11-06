Военная операция РФ на Украине. День 256-й

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Подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский утверждает, что число иностранцев в рядах ВСУ таково, что они выполняют уже не только командные функции, но и лично работают на огневых позициях — ТАСС.

По его словам, потери среди иностранцев в ВСУ есть, но их мало по сравнению с регулярной армией, и их не афишируют. ВСУ за время конфликта в Донбассе изменили тактику контрбатарейной борьбы на работу одиночными орудиями, что осложняет задачу по уничтожению их огневых позиций, указал он.