Военная операция РФ на Украине. День 256-й

Четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ за сутки, сообщили в Штабе территориальной обороны республики — ТАСС.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что из-за обстрела со стороны ВСУ в городе поврежден газопровод — ТАСС.
Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов артиллерийских орудий 2А65 «Мста-Б» Южного военного округа:
В представительстве ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили по Алчевску три ракеты из РСЗО HIMARS. По его данным, обстрел произошел в 01:35 — ТАСС.
Подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский утверждает, что число иностранцев в рядах ВСУ таково, что они выполняют уже не только командные функции, но и лично работают на огневых позициях — ТАСС.
По его словам, потери среди иностранцев в ВСУ есть, но их мало по сравнению с регулярной армией, и их не афишируют. ВСУ за время конфликта в Донбассе изменили тактику контрбатарейной борьбы на работу одиночными орудиями, что осложняет задачу по уничтожению их огневых позиций, указал он.
Правящий бургомистр Берлина предупредила о росте числа беженцев с Украины в зимние месяцы — ТАСС.