«Starlink не заменит». Зачем США передают Украине систему связи SATCOM

Соединенные Штаты заявили, что отправят на Украину антенны спутниковой связи SATCOM, которые могут работать и без сети Starlink Илона Маска. Теперь с помощью Пентагона и благодаря владельцу SpaceX ВСУ будут иметь еще более устойчивую систему связи. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок — о планах США и о том, помогут ли поставки Киеву.

В середине октября возглавляемая инженером и миллиардером Илоном Маском компания SpaceX объявила, что больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов.

Всего Украине передали в совокупности около 20 тыс. терминалов Starlink (по другим данным, ВСУ располагают 150 тыс. наземными станциями). Связанные с этим операции обошлись SpaceX, утверждает Маск, в $80 млн, а к концу текущего года эти расходы превысят $100 млн.

Однако через непродолжительное время Илон Маск передумал. «Черт с ним... Пускай Starlink теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал миллиардер в Twitter. Каких-либо основательных причин для подобной перемены в намерениях и настроениях владельца SpaceX озвучено так и не было. Некоторые наблюдатели связывают это с опасением возможных репутационных потерь Илона Маска от отказа по поддержке Украины.

Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. В этих целях компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тыс. спутников Starlink. Однако сеть Starlink в настоящее время не функционирует в России, Китае, Белоруссии, Иране и КНДР.

Терминалы Starlink стали важной частью критической инфраструктуры Украины и, без всякого преувеличения, в настоящее время являются основной системой связи вооруженных сил Украины в ходе боевых действий.

С помощью системы Starlink украинские военные могут управлять боем в режиме реального времени, используя только планшет и небольшую спутниковую тарелку.

Starlink предоставляет украинским командирам возможность быстрой передачи любого рода данных и информации. К примеру, система практически мгновенно обеспечивает доведение разведывательных данных до огневых подразделений ВСУ. В итоге подразделения, части и соединения украинской армии связаны единой быстродействующей сетью обмена данными. А за счет узконаправленного канала связи Starlink обеспечивается скрытность и безопасность сети от возможного прослушивания и каких-либо мер противодействия со стороны Вооруженных сил России.

Четыре антенны системы связи SATCOM (Satellite Communication), которые должны быть переданы Украине из наличия вооруженных сил США, включены в очередной пакет военной помощи на сумму $275 млн, о котором было объявлено еще 28 октября. Это уже 24-я поставка Украине вооружения, военной и специальной техники администрацией президента Джо Байдена, начиная с августа 2021 года.

По всей видимости, в данном конкретном случае речь идет о Wideband Global SATCOM system (WGS, широкополосная глобальная спутниковая система связи), которая представляет собой высокопроизводительную спутниковую систему связи министерства обороны США.

Система состоит из космического сегмента (спутники), контролирующего сегмента (операторы) и конечных потребителей. Система WGS позволяет Пентагону с высокой скоростью передавать данные между кораблями, подводными лодками, самолетами и сухопутными войсками, проводить видеоконференции в защищенном режиме, а также получать информацию о метеорологической обстановке. Услугами этих спутников пользуются Белый дом, Госдепартамент и некоторые союзники США, в частности, доступом к системе обладают министерства обороны Австралии и Канады.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что антенны SATCOM повысят эффективность управления и взаимодействия в Вооруженных силах Украины, а также предоставят командирам ВСУ более благоприятные возможности по боевому применению войск (сил).

«Система связи SATCOM не предназначена для замены таких сервисов, как Starlink. Однако она поможет улучшить связь на поле боя», — сказала Сабрина Сингх на брифинге в Пентагоне. Ее слова приводит Defense News.

«Мы видим, что Вооруженные силы РФ наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины в целом и по электрическим сетям в частности. Антенны SATCOM обеспечивают дополнительные возможности на земле в тот критический момент, когда инфраструктура Украины подвергается ударам», — добавила Сабрина Сингх.

«Антенны SATCOM никак не связаны со спутниковой группировкой Starlink, управляемой компанией SpaceX Илона Маска и используемой в настоящее время украинскими военными. Система Starlink состоит из более чем 2200 низкоорбитальных спутников и обеспечивает широкополосным доступом в интернет более 150 тыс. украинских наземных станций, служа спасательным кругом, когда другие системы повреждены или разрушены», — так об этом пишет Defense News.

Сабрина Сингх сказала, что оборудование SATCOM улучшит связь с Украиной и это будет «отдельно от того, что предоставляет Starlink». «Хотя у украинцев есть доступ к возможностям системы Starlink, наличие дополнительных возможностей SATCOM на земле, безусловно, будет им полезно», — полагает Сингх.

Можно сказать, что поставка Украине SATCOM стала возможной благодаря маневрам Илона Маска вокруг системы Starlink на Украине. Теперь у вооруженных сил Украины к спутниковой системе Starlink добавляются возможности SATCOM.

В итоге Вашингтон уже передал Украине военной помощи на сумму более $20,3 млрд, начиная с 2014 года, в том числе около $18 млрд с конца февраля текущего года.

В июне министерство обороны США заявило, что отправит тысячи защищенных радиостанций на линию боевого соприкосновения в Восточной Европе, но отказалось назвать модели или производителей.

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