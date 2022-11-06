«Наступление ВСУ на Херсонскую область». Одна из ракет попала в дамбу Каховской ГЭС

Украинские войска готовятся к наступлению на Херсон, стягивая к области бронетехнику и танки, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. Утром в воскресенье, по сообщениям экстренных служб Херсонской области, ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из реактивных систем залпового огня HIMARS, одна из ракет попала в шлюз Каховской дамбы. Во всем Херсоне пропал свет.

Обстрел Каховской ГЭС

Представитель экстренных служб Херсонской области сообщил журналистам, что утром в воскресенье украинские войска вновь обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS. Одна из ракет попала в шлюз дамбы.

«Сегодня в 10 часов утра был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения. Информация о пострадавших уточняется», — сказал он.

Представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев отметил в разговоре с РИА Новости, что попавшая в шлюз ракета «критических разрушений не нанесла».

Вскоре в пресс-службе Херсоноблэнерго заявили агентству, что во всех районах Херсона отключилось электричество.

«Света нет по всему городу, да. Ждем информацию, где что (произошло)», — пояснил представитель компании.

Наступление на Херсон

Кирилл Стремоусов разместил в своем Telegram-канале видеообращение, в котором заявил, что ВСУ стягивают «значительные силы» к Херсонской области.

«Колонна бронеавтомобилей VAB, Husky TSV, «Козак-2» 46-й ОДШБр <…> в районе Давыдов Брод Херсонской области <…> На Херсонском направлении скапливается очень большое количество техники <…> (ВСУ – «Газета.Ru») подтягивают все больше и больше бронемашин и танков», — сказал он.

При этом замглавы администрации региона отметил, что в Херсоне продолжается эвакуация мирных граждан, они «еще могут беспрепятственно покинуть правобережную часть области».

Накануне вечером Стремоусов также заявил, что Киев готовится «к очередному этапу наступления на Херсонскую область».

«Бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму», — заявил он.

Согласно данным Стремоусова, на Николаевском участке находятся украинские минометные и самоходная артиллерийская батареи 28 механизированной бригады, а также гаубичный дивизион. Якобы при поддержке авиации и танков они «увеличили интенсивность обстрелов российских позиций вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного».

По словам замглавы администрации Херсонской области, на Андреевском участке подразделения 61 пехотной бригады ВСУ применяют расчеты «кочующих» минометов для ударов по российским опорным пунктам в районе Безымянного и Карло-Марксовского.

«Из Березнеговатого в направлении линии соприкосновения выдвинулись две колонны военной техники. Одна из них численностью около 20 единиц танков <…> (ВСУ – «Газета.Ru») убыла в сторону Давыдова Брода. Другая — состоящая из БМП и ББМ — на тралах отправлена на Снигиревский участок. Кроме того, в Березнеговатое перебрасывают пехоту на «Уралах», — рассказал Стремоусов.

Он добавил, что на Бериславском участке расчеты артиллерии и минометные батареи из районов Петропавловки и севернее Дудчан «ведут огонь по переднему рубежу обороны ВС РФ».

В тот же день Стремоусов заявил, что «зачастую» жители Херсонской области не хотят эвакуироваться, им «тяжело покидать свои места». Однако власти стараются их переубедить.

«Мы уверяем всех, что все это временно и для их же блага, сохранения жизней <...> Очень важно вывезти маломобильных <...> Все вывозятся сразу в Россию, двери всех регионов РФ открыты. Выплачивается 100 тысяч на размещение и выдаются жилищные сертификаты. Все это получат все жители Херсонской области. И неважно, какой у них паспорт, российский или украинский», — рассказал замглавы региона.

Он заключил, что вопрос соцвыплат пожелавшим остаться на правобережной части Херсонской области «остается острым», но пообещал решить эту проблему.

Отражение атак

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что за минувшие сутки на Николаево-Криворожском направлении «противник силами мотопехотной роты дважды атаковал позиции российских войск» в направлении Саблуковки и Пятихатки Херсонской области.

По его словам, российским войскам удалось отбить атаки, при этом погибли более 50 украинских военнослужащих, ВСУ потеряли восемь бронированных машин и 10 автомобилей. Кроме того, ВС РФ уничтожили две самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе Новопетровки Херсонской области.

«Истребительной авиацией ВКС России над островом Джарылгач Херсонской области сбит один украинский беспилотный летательный аппарат», — рассказал представитель Минобороны.

Он добавил, что над территорией Херсонской области российским войскам также удалось сбить несколько беспилотников, перехватить в воздухе несколько реактивных снарядов, включая несколько, выпущенных из РСЗО HIMARS.