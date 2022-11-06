Возможные условия мира: в США рассказали о «частных» переговорах по ситуации на Украине

Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что западные политики негласно обсуждают возможные условия мирного соглашения между Киевом и Москвой. В то же время один из собеседников издания указал, что у чиновников нет четкого представления о том, как будет установлен мир. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На Западе в частном порядке обсуждают возможные условия мирного урегулирования конфликта на Украине, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«В то время как, по словам дипломатов, в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира, публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Украину в рамки», – говорится в материале американского издания.

Петр Бурас, глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям сказал WSJ, что «в западных столицах нет четкого представления о том, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование конфликта на Украине».

Он считает, что ни Берлин, ни Париж, ни Вашингтон не станут подталкивать Киев к тому, что, по мнению украинского президента Владимира Зеленского, не будет отвечать интересам его страны.

В материале отмечается, что главы европейских стран переживают из-за любых действий, которые могут выглядеть как «независимые дипломатические усилия в отношении России». Опасения вызывает возможный раскол по вопросу ситуации на Украине. Но пока чиновники не обсуждают темы, которые могут привести к разногласиям.

Оливье Шмитт, бывший французский чиновник, а ныне профессор Центра военных исследований в Дании, в комментарии WSJ выразил мнение, что самым острым вопросом может стать то, стоит ли Украине бойкотировать мирные переговоры до тех пор, пока она не вернет себе потерянные территории, в том числе и Крымский полуостров.

Американская газета со ссылкой на западных дипломатов утверждает, что США и их союзники считают, что нет перспектив прекращения конфликта на Украине путем переговоров. Издание отмечает, что учитывается «тот факт, что обе стороны верят в свою победу». Кроме того, НАТО продолжает оказывать экономическую и военную помощь Киеву.

WSJ пишет, что на фоне «возвращения Украиной оккупированной Россией территории и угрозы отключения воды и электричества в городах Украины» Зеленский заявлял, что «сейчас не время отступать и что с Путиным не может быть достигнут прочный мир».

Несмотря на заявления Кремля о готовности к мирному урегулированию конфликта, западные страны «не предпринимают никаких попыток принудить Зеленского к мирным переговорам». WSJ пишет, что учитываются провозглашение некоторых регионов Украины российской территорией, а также мобилизация дополнительных войск для фронта.

«Основная цель по-прежнему заключается в том, чтобы сохранить Украину достаточно сильной, чтобы добиться дальнейших успехов на поле боя и заставить Кремль в конечном итоге начать переговоры на ее условиях», – говорится в материале американской газеты.

Кроме того, западные страны считают, что «уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, сохранение ее способности защищать себя в будущем, обеспечение ее восстановления и поиск способа привлечь к ответственности за то, что они назвали военными преступлениями России» – это «основные строительные блоки прочного мира».

В то же время «некоторые американские законодатели, обеспокоенные ценой войны и возможностью ее эскалации, настаивали на мирных переговорах». Но правительства западных стран утверждают, что Москва «не создает возможность для переговоров».

О необходимости мирных переговоров ранее заявил и французский президент Эмманюэль Макрон. По его словам, переговоры неизбежны. Но он настоял на том, что сроки и условия их проведения должен установить Киев.

WSJ также отмечает, что даже политики, которые были ранее за тесные связи с Россией, настаивают на том, что Западу стоит придерживаться своего курса. Газета напоминает о недавнем выступлении президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Я знаю, что многие люди в нашей стране жаждут мира. Некоторые считают, что с нашей стороны не хватает серьезных усилий. Но правда в том, что перед лицом зла одной доброй воли недостаточно», – цитирует издание политика.