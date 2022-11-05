Военная операция РФ на Украине. День 255-й

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к честному и справедливому миру. Он указал, что условия уже неоднократно озвучивались:
«Это уважение Устава ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение к нашему народу и надлежащая ответственность за террор», — пояснил Зеленский.
По его оценкам, частичная мобилизация в России продемонстрировала, что «Москва не думает о переговорах».
Владимир ЗеленскийOffice of the President of Ukraine/Global Look Press
Правительство РФ согласовало выделение бюджета из резервного фонда на поддержку турбизнеса в Крыму и Севастополе. Напомним, с конца февраля Росавиация вынесла запрет на осуществление полетов в 11 аэропортов. В их числе оказалась и воздушная гавань Симферополя.
«Это обстоятельство достаточно сильно ударило по турпотоку в Крым, так как значительная часть отдыхающих привыкла добираться на полуостров на самолетах и оказалась не готова в качестве альтернативы рассматривать автобусную и железнодорожную перевозку», — отмечает TourDom.ru.
В ближайшей перспективе не имеет смысла даже обсуждать тему снятия запрета на выдачу виз в Финляндию российским туристам, заявил президент республики Сауле Ниинистё. «Запрет действует до тех пор, пока это необходимо. То есть бессрочно», – указал он.
Три мирных жителя погибли, 13 получили ранения за прошедшие сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ, сообщили в Штабе территориальной обороны республики.
На Украине рассчитывают до конца года получить от других стран новые системы противовоздушной и противоракетной обороны — ТАСС.
Несколько десятков беспилотных летательных аппаратов ВСУ удалось перехватить в октябре в Энергодаре с помощью переданных союзным силам антидроновых пушек, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в США Зеленскому якобы поставили задачу достичь военных успехов к выборам — ТАСС.
Подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский утверждает, что полноценный курс боевой подготовки и слаживания прошли 10-20% личного состава ВСУ. По его словам, количество вооружений, используемых украинской армией, осталось штатным, но уничтоженную советскую технику и боеприпасы заменяют западными образцами — ТАСС.
Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что Соединенные Штаты в Германии создадут штаб по вопросам безопасности. Он будет заниматься координацией помощи Украине и контролем над поставками вооружений в долгосрочной перспективе — ТАСС.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим будет соблюдать взятые на себя международные обязательства, в том числе по Украине, чтобы не подорвать доверие и получить в ответ солидарность и внимание — ТАСС.
По ее словам, проблем с поставками оружия Украине не возникнет. Она отметила, что все партии правящего большинства проголосовали за проект оказания военной помощи Киеву. Италия «твердо и серьезно» поддерживает Украину, заключила Мелони.
Джорджи МелониYara Nardi/Reuters
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что призывы украинских властей к насилию в отношении российских журналистов, работающих в зоне специальной военной операции, являются вопиющим нарушением прав человека — ТАСС.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что «Запад продолжает ошибочную политику, полагая, что ситуацию вокруг Украины можно решить на поле боя». По его словам, в действительности необходимо думать о том, как найти переговорное решение — ТАСС.