Военная операция РФ на Украине. День 255-й

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к честному и справедливому миру. Он указал, что условия уже неоднократно озвучивались:

«Это уважение Устава ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение к нашему народу и надлежащая ответственность за террор», — пояснил Зеленский.

По его оценкам, частичная мобилизация в России продемонстрировала, что «Москва не думает о переговорах».