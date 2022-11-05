«Необходимость изоляции». Страны Балтии хотят отрезать Россию от Европы

Балтийская ассамблея, в которую входят парламентарии Латвии, Литвы и Эстонии, заявила о необходимости «изолировать Россию от европейского сообщества» из-за военной спецоперации на Украине. Согласно резолюции, страны Балтии также поддерживают создание плана восстановления Украины за счет РФ.

Балтийская резолюция

В Риге 27-28 октября под председательством Латвии состоялась 41-я сессия Балтийской ассамблеи — совещательного органа по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии. По итогам заседаний участники приняли резолюцию, в которой осудили военную спецоперацию России на Украине и призвали изолировать РФ от европейского сообщества.

«Балтийская ассамблея осуждает вторжение Российской Федерации на Украину и призывает РФ остановить агрессию и положить конец гуманитарному кризису, который является прямым результатом ее <…> (военной спецоперации – Газета.Ru)», — говорится в тексте резолюции, опубликованном на сайте ассамблеи.

Кроме того, авторы документа «подчеркнули необходимость» объединения стран Балтии «для поддержки Украины, изоляции Российской Федерации от европейского сообщества и решения совместных вызовов и угроз, возникающих» из-за начала СВО.

Участники ассамблеи решили, что необходимо поддержать «создание плана восстановления Украины после» завершения спецоперации. При этом они «настаивают» на том, чтобы «возмещение ущерба финансировала» Россия.

«Балтийская ассамблея решительно поддерживает Украину <…> в ее стремлении к Европейскому Союзу и обязуется предоставлять экспертные знания и помощь для достижения ее цели — членства в Европейском Союзе», — отмечается в резолюции.

Участники ассамблеи также «подчеркнули», что «решительно поддерживают» активную роль Евросоюза в «сохранении мира, укреплении международной безопасности и изменении энергетической политики в регионе».

Представители парламентов стран Балтии заявили, что в Литве, Латвии и Эстонии возникла необходимость укрепить и расширить оборонное сотрудничество с партнерами в странах Северной Европы и Бенилюкса, чтобы «противостоять угрозам безопасности в сфере конвенциональных и кибервоенных действий».

Согласно открытым источникам, Балтийская ассамблея была учреждена в 1991 году. С тех пор Латвия, Эстония и Литва формируют делегации и назначают от 12 до 16 депутатов от каждой страны для участия в совещательном органе.

Закрытие границ

С начала военной спецоперации на Украине Эстония, Латвия и Литва заняли одну из самых жестких антироссийских позиций. В частности, они прекратили выдачу виз гражданам России.

Кроме того, в сентябре пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер объявил, что страны Балтии вместе с Варшавой не будут впускать россиян с уже выданными третьими странами шенгенскими визами.

«Например, немецкая виза, выданная гражданину России, не будет реализована во время пересечения российско-польской или российско-литовской границы <…> Короче говоря, мы хотим максимально затруднить пересечение границ Литвы, Латвии, Эстонии и Польши гражданам России с туристическими визами других стран Европейского союза», — пояснил он.

11 августа Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма.

18 октября портал ERR сообщил, что депутаты Рийгикогу — однопалатного парламента Эстонии — признали Россию государством — спонсором терроризма.

«Поддерживая обращение Верховной Рады Украины к странам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством, поддерживающим терроризм, действиям которых необходимо совместно противодействовать», — процитировал портал обращение парламентариев.

За это решение проголосовали 88 депутатов, еще трое воздержались. Кроме того, парламентарии признали террористическими ЧВК «Вагнер» и вооруженные формирования ДНР и ЛНР. Эстонцы также призвали мировое сообщество принять аналогичное решение и исключить Россию из числа постоянных членов Совбеза ООН.