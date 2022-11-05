«Риск невелик». Генсек НАТО оценил вероятность ядерного удара России по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал интервью турецкому телеканалу NTV, в котором оценил возможность применения Россией ядерного оружия на Украине, рассказал о рисках приостановки работы «зернового коридора», а также прокомментировал ситуацию с вступлением Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Главные заявления Столтенберга – в материале «Газеты.Ru».

Опасность остановки зернового коридора

Йенс Столтенберг считает, что риск повторной остановки «зернового коридора» сохранится до тех пор, пока не прекратится военная спецоперация России на Украине.

«Для борьбы с голодом украинское зерно должно продолжать поступать в страны мира. Для этого Путин должен положить конец войне. В условиях войны зерновое соглашение имеет чрезвычайно большое значение», — сказал генсек НАТО.

Он также заявил, что благодарен и признателен президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его «усилия по достижению и повторной реализации зерновой сделки».

29 октября Минобороны России сообщило, что из-за обстрелов Черноморского флота беспилотниками ВСУ, Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, которая была заключена 22 июля в Стамбуле до 19 ноября.

«С учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — заявили в ведомстве.

Однако уже 2 ноября официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков объявил, что РФ возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе. По его словам, России предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Позже в тот же день во время совещания с постоянными членами Совбеза президент России Владимир Путин подтвердил возобновление участия РФ в сделке.

Риск ядерного удара

«Риск применения Россией ядерного оружия на Украине невелик, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно», — подчеркнул Столтенберг в интервью турецкому телеканалу.

По его мнению, Россия «ведет себя безответственно и безрассудно».

«Ядерное оружие изменит характер конфликта. Никто не станет победителем в ядерной войне. Мы ясно делаем это послание», — отметил генсек НАТО.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что РФ не грозит Украине и странам Запада применением ядерного оружия.

В частности, 27 октября Владимир Путин объявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», что Россия инициативно никогда ничего не говорила о том, что может применить ядерное оружие.

«Мы ведь инициативно ничего никогда не говорили по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран», — сказал российский лидер.

По его словам, России не нужен ядерный удар, так как в нем нет никакого смысла — ни политического, ни военного. По мнению главы государства, цель «возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия» заключается в том, чтобы убедить союзников России и нейтральные страны «вместе противостоять» Москве.

Расширение НАТО

Комментируя желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО, Столтенберг сказал, что скандинавские страны «выполнили требования» для членства в организации.

«Теперь, когда пришло время для полноправного членства, я ожидаю, что их членство будет подтверждено как можно скорее», — отметил генсек Североатлантического альянса.

Он уверен, что полноправное членство двух стран «пойдет на пользу и им, и НАТО, и Турции».

После начала военной спецоперации России на Украине Финляндия и Швеция 18 мая передали Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Однако Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать «да» членству скандинавских стран, так как не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В июне Турция выдвинула 10 требований, которые Финляндии и Швеции необходимо выполнить для членства в НАТО.

4 ноября турецкий лидер заявил на встрече со Столтенбергом, что одобрение Анкарой заявок о вступлении в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии будет зависеть от выполнения ими обязательств в рамках мадридского меморандума по противодействию терроризму.