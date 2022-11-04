Байден сообщил, что США скоро «освободят Иран». Тегеран ответил, что страна уже освобождена

США вскоре освободят Иран — с таким утверждением выступил американский президент Джо Байден. Он добавил, что жители этой страны «скоро освободят сами себя», но не привел никаких подробностей. В Тегеране ему ответили, что республика давно освобождена — в ходе исламской революции 1979 года. Тем временем в Иране не утихают беспорядки, а самому Байдену после промежуточных выборов в Конгресс, как полагают 27% американцев, может грозить импичмент.

Президент США Джозеф Байден утверждает, что Соединенные Штаты в скором времени «освободят Иран». При этом он добавил, что жители исламской республики якобы «освободят сами себя», передает телеканал C-Span.

Выступая в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии, Байден обратился к иранской тематике по просьбе одного из присутствовавших в зале.

«Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя», — указал американский лидер.

Он не пояснил, что имеет в виду. Тем не менее, собравшиеся положительно отреагировали на эти слова президента США, отмечает ТАСС.

Как отреагировали в Иране

Комментируя утверждения Байдена, президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что республика «была освобождена в ходе исламской революции 1979 года», пишет РБК.

«Я говорю Байдену, что Иран был освобожден 43 года назад», — сказал он в телевизионном выступлении.

Напомним, в последние месяцы в Иране не утихают волнения, вспыхнувшие после похорон 22-летней Махсы Амини, умершей 16 сентября. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка, на допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. Иранская организация судебной медицины 7 октября опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

На фоне беспорядков в Иране США и Евросоюз ввели санкции против иранских физических и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона и Брюсселя, ответственны за подавление протестов. В Тегеране считают, что США и ЕС используют санкции в качестве инструмента для усиления социальной напряженности в исламской республике.

Освободят ли Байдена от должности?

Ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп намерен участвовать в выборах главы государства в 2024 году — соответствующую информацию приводят источники Reuters

При этом 59% американских избирателей не хотят видеть Трампа в числе участников следующих выборов, а в пользу его кандидатуры выступают лишь 28% респондентов, следует из результатов опроса Economist/YouGov. Кроме того, 27% американцев не исключают, что победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США может привести к запуску процедуры импичмента в отношении Байдена.

Интересно, что именно Трамп в 2018 году объявил о выходе США из «иранской ядерной сделки» и дополнительных санкциях в отношении Тегерана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов соглашения, после чего произошел ряд инцидентов с нападениями на танкеры в Ормузском проливе.