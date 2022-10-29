Военная операция РФ на Украине. День 248-й

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад отправить на Украину одеяла и генераторы в преддверии зимы.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об уничтожении в Запорожье группы боевиков-выходцев из Чечни в результате «нанесения точечного удара». По его словам, в рядах украинской армии в Запорожье также оказалось много наемников из Польши и Грузии.
Замглавы российского МИД Александр Грушко выразил обеспокоенность в связи с тем, что в доктринальных документов Запада растет число сценариев, допускающих применение ядерного оружия. «Язык ядерных стратегий достаточно размыт, и мы наблюдаем увеличение количества сценариев, в том числе вне ядерного контекста, который допускает применение ядерного оружия. Это, кстати, касается и французской ядерной стратегии», — цитирует Грушко «РИА Новости».
Ранее, напомним, Пентагон опубликовал Стратегию национальной безопасности, в которой Россия характеризуется как «острая угроза».
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты. «В городе никакие объекты не поражены. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», — написал он в Telegram, призвав жителей сохранять спокойствие.
По информации ТАСС, около 04:20 мск в городе был слышен сильный взрыв, а затем еще несколько хлопков.