Великобритания опровергает свое участие в диверсии на газопроводах «Северный поток»

Российские военные считают, что британские моряки принимали участие в подготовке и совершении взрывов на «Северных потоках» в Балтийском море. В Минобороны Великобритании опровергли эти обвинения, назвав их «выдуманной историей». Тем временем после повреждения трубопроводов прошло уже больше месяца, но никаких улик пока так и не нашли.

ВМС Великобритании причастны к повреждению «Северных потоков» в Балтийском море, заявили в Минобороны России.

В ведомстве уверены, что британская сторона участвовала в «планировании, обеспечении и реализации террористического акта по подрыву газопроводов «Северный поток–1» и «Северный поток–2», что произошло 26 сентября.

Такое заявление сделал официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков. Перед этим он упомянул ночное нападение ВСУ на российские корабли в Черном море. По его словам, те же британские специалисты обучали украинских военнослужащих проводить такие морские операции.

Минобороны Великобритании уже ответило на обвинения Москвы.

«Чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического участия в незаконном вторжении на Украину, Министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах внутри российского правительства, чем о Западе», – написало ведомство на своей странице в Twitter.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала дальнейшие действия России:

«Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Черном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Британии». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Расследование взрывов на «Северных потоках»

В России ЧП на «Северных потоках» классифицировали как акт международного терроризма, а ряд европейских государств приступил к расследованию произошедшего. При этом Москву к разбирательству допускать отказались.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия неоднократно предлагала Дании, Швеции и Германии провести совместное расследование. «То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают», — написала она в своем Telegram-канале в ответ на обвинение Великобритании в причастности к взрывам.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил ранее, что выяснение причин ЧП затрудняется из-за того, что исследования повреждений проводятся на большой глубине.

«К настоящему моменту расследования не завершены. Как я понимаю, это очень сложно, там большая глубина», – приводит его слова ТАСС.

28 октября шведский прокурор Матс Люнгквист заявил, что его ведомство вновь проверит место повреждения газопроводов в пределах экономической зоны Швеции.

Он отметил, что, специалистам прокуратуры будут помогать и шведские военные: «У вооруженных сил есть ресурсы и опыт, необходимые для того, чтобы обследовать место преступления так, как мы хотим».

За день до этого к предполагаемому месту повреждения под российским флагом прибыло зафрахтованное Nord Stream AG (компания-оператор «Северных потоков») судно.

Специалисты сначала проведут калибровачные работы. Затем, в течение суток, эксперты начнут обследовать поврежденный участок ниток газопроводов, что займет от 3 до 5 дней.

«В части обследования участка газопровода в исключительной экономической зоне Дании, Nord Stream AG продолжает ожидать решения властей о предоставлении разрешений на проведение работ по оценке повреждений», – уточнили в компании. Пока изучение последствий взрыва происходит в экономической зоне Швеции.

Предложения Москвы

Ранее российский президент Владимир Путин обратил внимание, что одна из трех труб уцелела и по ней можно прокачивать 27,5 млрд кубометров газа в год.

«Мы и газ готовы поставлять, и нефть.

Вот у нас осталось после взрыва Северных потоков: одна труба работает, 27,5 млрд кубометров [газа в год] можем прокачивать. Но они же не хотят, мы здесь при чем? Не хотят – не надо», – сказал он 27 октября на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

12 октября Путин отмечал, что «мяч, как говорится, на стороне Евросоюза». «Хотят — пусть просто откроют кран, и все», – таким образом Путин заявил о готовности Москвы поставлять газ Европе по уцелевшей ветке «Северного потока — 2».

Но в правительстве ФРГ отказываются от этой услуги, так как считают, что использовать трубу, оставшуюся невредимой, технически невозможно.

«Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки [газопровода] и тем самым в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется», – так немецкий кабмин ответил на запрос зампреда фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Лайфа-Эрика Хольма.

Вместе с тем министры напомнили, что «Северный поток – 2» так и не был допущен к эксплуатации.

Оценка произошедшего Россией

26 сентября компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», которые обнаружили в течение нескольких часов.

Первую утечку газа выявили на «Северном потоке – 2» вблизи датского острова Борнхольм. Затем обнаружили еще две утечки на «Северном потоке». Позже шведские сейсмологи уточнили, что на маршрутах прохождения газопроводов были зарегистрированы два взрыва.

Российский президент ранее возложил всю ответственность за происходящее на Запад, который, по его словам, «фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры».

Сообщения о том, что взрывы на газопроводах – это дело рук российской стороны, Путин назвал сумасшедшими.

«В «Северном потоке – 1» пять европейских компаний представлены. Ну и что все молчат? Как будто так и надо. Да еще хватает наглости [говорить]: «А может, это Россия взорвала?» Сама себя взорвала Россия? Совсем с ума сошли что ли?» – возмутился он.

По словам Путина, Европа, конечно, защищает свои интересы, особенно в экономической сфере, однако «и то не очень» получается, потому что взорванные газопроводные системы не являются российскими, они общеевропейские.

Он подчеркнул, что «уничтожение общеевропейских газопроводов» – это «запредельная вещь».