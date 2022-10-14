«Не загоняйте Россию в угол». Главное из интервью Лукашенко

Мирное урегулирование на Украине выгодно всем, в том числе США — Вашингтону следует подключиться к переговорам. Об этом в интервью NBC заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также призвал Запад не пересекать «красные линии» России и напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагал варианты решения конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал западные страны не пересекать «красные линии» РФ и не «загонять ее в угол». По его словам, их пересечение будет ошибкой и оставит России только один выход — «двигаться вперед». Об этом он заявил в пятницу, 14 октября, в интервью американскому телеканалу NBC.

«Если вы загоните человека или страну в угол, есть только один выход — вперед. Вот почему не пересекайте красные линии, вы не можете их пересечь», — утверждает он.

В чем именно заключаются эти «красные линии», белорусский лидер не уточнил. Вместе с тем Лукашенко отметил, что мирное урегулирование ситуации на Украине выгодно всем, в том числе США.

«Нужно искать пути мирного решения этого конфликта», – сказал он.

По его оценкам, Соединенные Штаты должны подключиться к переговорам. Лукашенко указал, что президент РФ Владимир Путин предлагал варианты решения конфликта на Украине, «в отличие от стран Запада».

«50 государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины.

Там тоже с вашей стороны нет победы. Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас, западников, президент Путин не единожды предлагал варианты», — утверждает он, предполагая, что западные партнеры, «видимо, не хотят его слушать и слышать».

Лукашенко добавил, что США являются крупной технологической страной, и им не следует «плясать под дудку обезумевших политиков» из Польши по вопросу о ядерном оружии. Вооружению следует находиться «там, где оно сейчас — на складах», указал он. Если оно двинется, например, в Польшу, то начнется «цепная реакция», предупредил белорусский лидер.

Варшава, как считает Лукашенко, якобы является главным инициатором применения ядерного оружия. По его словам, именно Польша «провоцирует США на подобные действия».

«Главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия. Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас — США — на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку», — сказал он.

Лукашенко полагает, что у России нет необходимости применять ядерное оружие против Украины.

«Руководство России никогда не ставило перед собой цель применить ядерное оружие на Украине», — отметил он.

По его словам, Белоруссию не особо беспокоит стремление Украины вступить в НАТО. «Вообще-то мы не очень этим обеспокоены. Хотят они быть членами НАТО, ну господь с ними, со всеми вытекающими, конечно, последствиями», — сказал Лукашенко, добавив, что можно выдавать «желаемое за действительное», но в Минске это «никак не воспринимают».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности, в связи с чем начаты процедуры развертывания союзной с Россией группировки войск.

«В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности.

Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск», — пояснил Лукашенко. Он уточнил, что основу группировки составляет армия Белоруссии, которая дополняется частями из России.