«То, что происходит сегодня, малоприятно». Путин заявил, что мобилизация завершается

Частичная мобилизация почти заканчивается, примерно за две недели она будет завершена. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.
По его словам, уже мобилизовано 222 тыс. человек из предполагаемых 300 тыс.
«Эта работа уже заканчивается. Сейчас в войсках-формирователях 222 тыс. человек мобилизовано из 300 тыс.
Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — цитирует главу государства ТАСС.
Путин добавил, что новых предложений по поводу мобилизации от Минобороны РФ «нет и не планируется».
Напомним, ранее президент подписал указ о проведении осеннего призыва в России — в этом году он начнется с 1 ноября, в отличие от предыдущих лет, когда призывная кампания стартовала, как правило, 1 октября.
«Нет задачи уничтожения Украины»
Путин также заявил, что Москва «не ставит задачи уничтожения Украины». По его словам, «необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет».
Кроме того, он назвал решение о начале специальной военной операции на Украине «правильным и своевременным».
«Я хочу, чтоб было понятно. То, что происходит сегодня, мягко говоря, малоприятно, но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно», — считает президент РФ.
Как проходит частичная мобилизация
Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется призвать из запаса 300 тыс. россиян.
Призыв в рамках частичной мобилизации по состоянию на четверг завершился по крайней мере в шести российских регионах, следует из заявлений региональных властей. При этом только в некоторых субъектах РФ раскрывают, сколько жителей планируют мобилизовать. Во многих случаях власти воздерживаются называть конкретные цифры.
Так, главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев сообщили о завершении основных мобилизационных мероприятий в регионах еще 26 сентября. На следующий день о завершении мобилизации объявили в Брянской области. Позднее о выполнении задания по частичной мобилизации отчитались власти Адыгеи и Тувы.
В ряде регионов конкретные сроки не называли, но раскрывали данные о ходе выполнения плана. В частности, в Камчатском крае, по информации властей, он выполнен на 90%.
При этом только в некоторых субъектах РФ сообщали, сколько жителей планируется призвать в рамках частичной мобилизации.
Как правило, речь идет о 2-3 тыс. человек — такие данные приводили в Вологодской, Калужской, Курской, Псковской и Рязанской областях. В Туве, по информации властей, были мобилизованы около 700 жителей, а в Приморье, население которого примерно в шесть раз больше, призыву подлежат более 7,7 тыс. человек. В Ямало-Ненецком автономном округе предполагают призвать 920 жителей, в Северной Осетии — чуть больше, «до тысячи».
Во многих регионах пока сообщают только, сколько человек уже отправились на подготовку: около 300 — из Астраханской области, 700 — из Кировской, примерно 800 — из Вологодской.
На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал военкоматам вопросы об «облавах на уклонистов», комментируя соответствующие сообщения жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Он допустил, что таким образом могут искать уклонистов, а также, что такие действия могут выполняться с помощью «электронных систем» для вычисления нужных призывников.
«Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идет о чем-то другом, то это другое. Но здесь, опять же, нужно каждый конкретный случай проверять», — указал представитель Кремля.