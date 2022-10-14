«То, что происходит сегодня, малоприятно». Путин заявил, что мобилизация завершается

В течение ближайших двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены — об этом 14 октября заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, уже мобилизовано 222 тыс. человек из предполагаемых 300 тыс. Он добавил, что новых предложений по поводу мобилизации от Минобороны РФ «нет и не планируется». О том, как проходит частичная мобилизация в российских регионах, — в материале «Газеты.Ru».

Частичная мобилизация почти заканчивается, примерно за две недели она будет завершена. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

По его словам, уже мобилизовано 222 тыс. человек из предполагаемых 300 тыс.

«Эта работа уже заканчивается. Сейчас в войсках-формирователях 222 тыс. человек мобилизовано из 300 тыс.

Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин добавил, что новых предложений по поводу мобилизации от Минобороны РФ «нет и не планируется».

Напомним, ранее президент подписал указ о проведении осеннего призыва в России — в этом году он начнется с 1 ноября, в отличие от предыдущих лет, когда призывная кампания стартовала, как правило, 1 октября.

«Нет задачи уничтожения Украины»

Путин также заявил, что Москва «не ставит задачи уничтожения Украины». По его словам, «необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет».

Кроме того, он назвал решение о начале специальной военной операции на Украине «правильным и своевременным».

«Я хочу, чтоб было понятно. То, что происходит сегодня, мягко говоря, малоприятно, но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно», — считает президент РФ.

Как проходит частичная мобилизация

Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется призвать из запаса 300 тыс. россиян.

Призыв в рамках частичной мобилизации по состоянию на четверг завершился по крайней мере в шести российских регионах, следует из заявлений региональных властей. При этом только в некоторых субъектах РФ раскрывают, сколько жителей планируют мобилизовать. Во многих случаях власти воздерживаются называть конкретные цифры.

Так, главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев сообщили о завершении основных мобилизационных мероприятий в регионах еще 26 сентября. На следующий день о завершении мобилизации объявили в Брянской области. Позднее о выполнении задания по частичной мобилизации отчитались власти Адыгеи и Тувы.

В ряде регионов конкретные сроки не называли, но раскрывали данные о ходе выполнения плана. В частности, в Камчатском крае, по информации властей, он выполнен на 90%.

При этом только в некоторых субъектах РФ сообщали, сколько жителей планируется призвать в рамках частичной мобилизации.

Как правило, речь идет о 2-3 тыс. человек — такие данные приводили в Вологодской, Калужской, Курской, Псковской и Рязанской областях. В Туве, по информации властей, были мобилизованы около 700 жителей, а в Приморье, население которого примерно в шесть раз больше, призыву подлежат более 7,7 тыс. человек. В Ямало-Ненецком автономном округе предполагают призвать 920 жителей, в Северной Осетии — чуть больше, «до тысячи».

Во многих регионах пока сообщают только, сколько человек уже отправились на подготовку: около 300 — из Астраханской области, 700 — из Кировской, примерно 800 — из Вологодской.

На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал военкоматам вопросы об «облавах на уклонистов», комментируя соответствующие сообщения жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Он допустил, что таким образом могут искать уклонистов, а также, что такие действия могут выполняться с помощью «электронных систем» для вычисления нужных призывников.

«Просто дело в том, что если человек расписался, если он уклоняется, то он совершает преступление. Если речь идет об этом, то это одно. Если речь идет о чем-то другом, то это другое. Но здесь, опять же, нужно каждый конкретный случай проверять», — указал представитель Кремля.