Военная операция РФ на Украине. День 233-й

❗️Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 22 октября — ТАСС
❗️SpaceX Илона Маска заявляет, что больше не может платить за критически важные спутниковые услуги на Украине, просит Пентагон оплатить счет — CNN
В район населенного пункта Артемовск прибыла ротная тактическая группа ВСУ, в состав которой входят иностранные наемники и украинские националисты, сообщил в своем Telegram-канале подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.
��Основная задача <...> — недопущение оставление позиций другими подразделениями, запугивание и выявление пророссийских взглядов у местного населения», — заявил он.
Пчеловоды Приморья поддержали участников СВО на Украине, отправив им 1,6 тонны меда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства Приморского края.
«Скоро наступают холода и необходимо усиливать иммунитет организма, на передовой — вдвойне. Поэтому Союз пчеловодов Приморья также организовал сбор меда для наших бойцов в зоне СВО. Тонну полезной продукции из 10 районов края мы передаем нашим морпехам, десантникам и военнослужащим общевойскового объединения <...> Через районные пункты сбора помощи приморские пчеловоды уже направили военнослужащим более 600 кг меда», — говорится в сообщении.
В Запорожье после российских ударов возникли пожары, повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава подконтрольной Киеву военной администрации региона Александр Старух.
В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции из-за возможных провокаций «от некоторых соседних стран».
«Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта», — сказал глава МИД РБ Владимир Макей.
Глава МИД Белоруссии Владимир МакейМаксим Блинов/РИА «Новости»