Военная операция РФ на Украине. День 233-й

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В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции из-за возможных провокаций «от некоторых соседних стран».

«Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта», — сказал глава МИД РБ Владимир Макей.