Трактор и пирамиды из фруктов. Что подарили Путину на юбилей

Президент России Владимир Путин отмечает 7 октября свое 70-летие. Свой юбилей он проводит в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ в Константиновском дворце. Свои поздравления с днем рождения ему направили главы нескольких государств. Некоторые из них передали президенту России необычные подарки. Что подарили российскому лидеру на юбилей – в материале «Газеты.Ru».

«Самый лучший трактор»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием. Он подчеркнул, что «очень дорожит открытыми и доверительными отношениями», которые у них сложились.

«Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», — приводятся слова Лукашенко на его сайте.

Он также отметил, что дорожит «равноправным и плодотворным диалогом, который служит укреплению союзнических белорусско-российских связей».

«В последнее время это отчетливо проявляется в углублении интеграции наших стран. Убежден, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства. От всей души желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей», — заключил президент Белоруссии.

Своему российскому коллеге он подарил сертификат на трактор ручной сборки BELARUS-1523.3.

«Трактор! Такой, на каком я работаю. BELARUS — самый лучший, ручной сборки», — так Лукашенко объяснил выбор подарка.

Он уточнил, что предложит Путину насадку-сеялку.

«Будем сеять хлеб. Может еще что-то — она универсальная. Вырастим — и (президенту Польши Анджею) Дуде, (премьеру Польши Матеушу) Моравецкому, Европе. Чтобы там не голодали, чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам», — заключил он.

В пресс-службе Минского тракторного завода сообщили «Газете.Ru», что трактор выполнят по специальному техническому заданию, и он будет выглядеть так же, как на самом сертификате.

Пирамиды из фруктов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Путина с юбилеем на неформальном саммите СНГ в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом, сообщают «Известия».

Рахмон привез туда и подарок – таджикистанские дыни и арбузы. Из фруктов во дворе дворца выложили гигантские пирамиды и ковры.

Президента России с 70-летием также поздравили главы Киргизии — Садыр Жапаров, Кубы — Мигель Диас-Канель Бермудес, Турции – Реджеп Тайип Эрдоган, ЮАР — Сирил Рамафоза, КНДР — Ким Чен Ын, и Никарагуа — Даниэль Ортега.

Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Путина по телефону. В пресс-службе киргизского лидера сообщили РИА «Новости», что Жапаров пожелал Путину «крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также прибыл на неформальный саммит СНГ и поздравил Путина с юбилеем, «отметив его вклад в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Россией», сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Лидеры стран СНГ — главы Туркмении, Армении, а также бывший президент Молдавии тоже поздравили президента России.

Русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан» сообщила, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов пожелал Путину здоровья и счастья, а российскому народу – прогресса и процветания. Он также отметил «перспективный характер» отношений между двумя странами.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании, опубликованном на сайте кабмина Армении, сообщил, что рассчитывает «на продолжение конструктивного диалога и активной совместной работы» Москвы и Еревана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что администрация российского лидера подарит ему на день рождения открытку, в которой распишутся все сотрудники.

«Открытку мы все (администрация президента) подписываем ему. Общую одну от администрации. Текст придумывают специально обученные люди», — приводит слова Пескова Life.