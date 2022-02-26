Лукашенко объяснил, почему Россия и Белоруссия не боятся санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не боятся западных санкций, и текущий период обеим странам надо «спокойно пережить». Об этом сообщает РИА «Новости».

«И нам этот период кровь из носу надо спокойно пережить, не дергаясь. Не думаю, что будет хуже… Все пугают Россию, Беларусь. Слушайте, и россияне, и белорусы уже так запуганы этими санкциями, что у нас уже страха нет, он улетучился, выживем. Трактора, техника есть, перепашем, семена есть. Значит, не умрем. Одеть сможем людей... Все у нас есть, не надо переживать, надо гордо ходить по своей земле», — объяснил белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что причины событий на Украине кроются в руководстве страны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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