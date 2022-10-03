«Cкрылась с дочерью в неизвестном направлении». МВД объявило в розыск Марину Овсянникову

МВД России объявило бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову в федеральный розыск. По словам ее бывшего мужа, журналистка забрала несовершеннолетнюю дочь и «скрылась в неизвестном направлении». С 11 августа Овсянникова находилась под домашним арестом, против нее возбуждено дело о фейках о российской армии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову, обвиняемую в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, внесли в базу розыска МВД России.

«Овсянникова Марина Владимировна, 19 июня 1978 года рождения. Место рождения: УССР, город Одесса. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в реестре.

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1 октября бывший муж журналистки Игорь Овсянников заявил, что находившаяся под домашним арестом Овсянникова вместе с 11-летней дочерью «скрылась в неизвестном направлении».

По его словам, девочка жила с матерью с конца августа и не посещала школу. Ребенок отправился к Овсянниковой в гости и оттуда уже не вернулся к отцу. 3 октября мужчина подал заявление в полицию с требованием вернуть дочь. «После пропажи дочери я обратился с заявлениями в органы», — сообщил RT Овсянников.

Дело о фейках

15 июля Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной прямо возле Кремля. Рядом с собой она разложила детские игрушки, измазанные красной краской, напоминающей кровь, а на плакате написала слова критики в адрес властей РФ.

После пикета Овсянникову обвинили в распространении фейков про российскую армию, Московский суд отправил ее под домашний арест до 9 октября.

В августе дома у журналистки провели обыски. Причем, по словам адвоката Дмитрия Захватова, «силовики отказались дожидаться защитника и вломились в дом».

Овсянниковой сейчас грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее ее уже дважды штрафовали по административной статье о дискредитации Вооруженных сил.

Так, в конце июля ее оштрафовали на 50 тыс. рублей за высказывание о спецоперации у Басманного суда в день ареста муниципального депутата Ильи Яшина (признан физлицом-иноагентом). 8 августа журналистку оштрафовали на 40 тыс. рублей из-за поста в соцсети. Чтобы оплатить штрафы по административным статьям, она продала своего щенка золотистого ретривера.

Плакат в эфире

Овсянникова получила широкую известность после того, как 14 марта ворвалась в студию Первого канала во время прямого эфира с антивоенным плакатом. Тогда в отношении журналистки был составлен протокол по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ), на нее был наложен штраф в размере 30 тыс. рублей за «нарушение правил проведения публичного мероприятия».

После инцидента Овсянникова уволилась и переехала в ФРГ, где стала корреспондентом издания Die Welt. В конце июля она решила вернуться в Россию, чтобы участвовать в суде о судьбе ее 11-летней дочки. Она уточнила, что не смогла договориться с работающим на RT мужем о вывозе их общей дочери за границу.

«Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике. Спасибо команде Die Welt за то, что поддержали меня в столь трудное время. Время пролетело незаметно. Наш трехмесячный контракт завершился. Продолжаю двигаться дальше», — написала она в соцсетях.

Примечательно, что, несмотря на ее протесты против боевых действий, Овсянникову внесли в базу украинского сайта «Миротворец», а Минкульт Украины призвал запретить ей въезд в страну. «Моральная дилемма. В какую тюрьму я должна сесть? В российскую или в украинскую?» — спросила экс-редактор российского телеканала в одной из соцсетей.