«Рано Илон Маск расшифровался». Глава Tesla назвал передачу Крыма Украине «ошибкой Хрущева»

Американский предприниматель Илон Маск выразил уверенность, что Украина вряд ли сможет долго противостоять России. Он предложил Киеву «искать мира», чтобы сократить потенциально огромное число жертв, и признать Крым российским, исправив «ошибку Хрущева». После публикации скандальных постов акции Tesla ускорили падение, экс-замглавы украинского МВД Антон Геращенко предложил в таком случае «вернуть России и Аляску», а замглавы Совбеза Дмитрий Медведев посетовал, что Маск «рано расшифровался».

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск составил список шагов, выполнение которых поможет завершить конфликт между Россией и Украиной. Он состоит из четырех пунктов.

По мнению предпринимателя, в первую очередь необходимо провести повторно под наблюдением ООН референдумы в контролируемых Россией бывших регионах Украины. Если жители этих территорий проголосуют против присоединения к РФ, российские силы должны оттуда уйти.

Также Маск предлагает Украине закрепить за собой нейтральный внеблоковый статус и пообещать обеспечить водоснабжение Крымского полуострова. Сам Крым должен окончательно быть признан частью РФ «как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева», передавшего полуостров Украинской ССР.

«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», — уверен миллиардер.

К своему посту в соцсетях Маск прикрепил опрос, поддерживают ли подписчики его идеи.

«Ищите мира»

Маск также напомнил, что российские власти уже мобилизуют часть резервистов, а население РФ втрое превышает население Украины.

«Россия проводит частичную мобилизацию. Они проведут и полную мобилизацию, если будет угроза Крыму. Число смертей с обеих сторон будет разрушительным», — написал он.

«Население России в три раза больше населения Украины, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь об украинцах, ищите мира», — подытожил предприниматель.

Что ответили Маску политики

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник оставил под постом предпринимателя нецензурный комментарий «[Отвали]. Мой очень дипломатичный ответ Илону Маску», — подчеркнул он.

Пресс-служба Верховной рады Украины была чуть более политкорректной: «Нет».

Экс-замглавы украинского МВД Антон Геращенко выразил уверенность, что если конфликт будет разрешен на предлагаемых Маском условиях, «Россия должна вернуть себе и Аляску».

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк тоже опубликовал свой комментарий: «Илон Маск, есть предложение получше: 1. Украина освобождает свои территории. В том числе аннексированный Крым. 2. Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклеаризации, чтобы больше не угрожать другим. 3. Военные преступники подвергаются международному трибуналу».

Не оставил твит Маска без внимания и президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав в своем аккаунте опрос. «Какой Илон Маск вам нравится больше?» Варианты ответов: «Тот, который поддерживает Украину» и «Тот, который поддерживает Россию».

С российской стороны твит Маска уже прокомментировал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, пошутив, что Маск «рано расшифровался».

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предположил, что на мнение Маска повлиял скорый полет россиянки Анны Кикиной в составе экипажа CrewDragon (корабль производит SpaceX Маска).

«Вот что русская женщина сделала с американцем», — написал Рогозин, прикрепив фото Кикиной.

Сенатор Сергей Цеков назвал «утопией» предложение Маска вновь провести референдумы, но «то, что Маск стремится урегулировать конфликт, — это нормально». «То, что однозначно признает Крым российским регионом — это нормально. То, что он предлагает референдум, — это его предложение, но это, честно говоря, утопия. Мы только провели референдум и что, второй проводить?» — удивился Цеков.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает предложения Маска правильными. Он напомнил, что эти пункты значились и в Минских соглашениях. «Конечно, там не было Запорожской области, Херсонской области, но то, о чем говорит Маск, мы уже предлагали. Можно это называть «предложениями Маска», можно как угодно называть. Он говорит правильные вещи, и мы говорили об этом. В первую очередь Соединенным Штатам это было невыгодно и неинтересно, им интересно продолжать эти действия на Украине до какого-то конца, который не будет угрожать США», — уточнил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, ситуация на территории Украины изменится, когда Европа «проснется» и осознает, что она стала пострадавшей стороной в конфликте, который разожгли США. «Наверное, [это] тоже повлияет на Америку, которая одним действием, щелчком пальцев, может повлиять на Киев и остановить этот конфликт, если будут выполнены хотя бы те требования, о которых говорит Маск», — резюмировал Чепа.

Акции Tesla после скандальных твитов основателя рухнули почти на 9%, но позже немного компенсировали снижение. К 23:00 ценные бумаги стоили $242,4 (-8,61%).