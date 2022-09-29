Военная операция России на Украине. День 218-й

Оружие южнокорейского производства стоимостью 75 млрд крон (около $2,9 млрд) будет поставлено на Украину транзитом через Чехию, сообщается на сайте газеты Mladá fronta DNES.
Россия выплатила беженцам с Украины, из Донбасса и с пострадавших территорий 13,5 млрд рублей — ТАСС.
Парламент Финляндии рассмотрит вопрос об аннуляции уже выданных краткосрочных виз россиянам. Предложение будет вынесено на обсуждение в качестве гражданской инициативы, которую поддержали более 50 тыс. резидентов республики, передает TourDom.ru.
Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства. Такие нормы прописаны в законе о мобилизации, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Частичная мобилизация негативно скажется на поставках в Россию целого ряда категорий продукции, в том числе потребительской электроники, химии и других товаров через механизмы параллельного импорта. Кроме того, небольшие логистические компании могут уйти с рынка из-за нехватки водителей и логистов, сообщает «Коммерсантъ».
Замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй заявил, что китайские власти твердо проводят мирную дипломатическую политику, в соответствии с которой неизменно содействуют восстановлению стабильности на Украине — ТАСС.
Подразделения ВСУ за сутки два раза обстреляли территорию ЛНР. Они выпустили восемь ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве республики — ТАСС.
В РФ начали создавать службу психологической помощи по вопросам, связанным с мобилизацией. В нее войдут профессиональные психологи, сообщил ТАСС президент Российского психологического общества, декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.
Дума Владивостока приняла поправки в муниципальные акты, которые освобождают семьи мобилизованных жителей города от платы за муниципальные детские сады, а также вводят дополнительное питание в школах для детей из таких семей — ТАСС.
США в случае с Украиной испытывают Россию на прочность, подталкивая ситуацию к столкновению ядерных держав, считает посол РФ в США Антонов — РИА.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что Украина де-факто прекратила существовать — ТАСС.
Власти Китая должны определиться со своим внешнеполитическим курсом и союзниками на фоне действий России на Украине, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли — ТАСС.
Минобороны России опубликовало кадры работы командира батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» Центрального военного округа, который за все время спецоперации уничтожил более 100 целей ВСУ:
В администрации Новой Каховки сообщили, что в небе над городом прогремели восемь взрывов ракет — ТАСС.
США и их союзники обсудили пути наращивания производства вооружений, поставляемых Украине, а также их стандартизацию, говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.
Российские силы противовоздушной обороны, предположительно, запустили не менее пяти ракет в небо над Херсоном, передает корреспондент ТАСС.