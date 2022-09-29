Риелторы назвали три главных фактора для быстрой продажи ипотечной квартиры

Чтобы оперативно продать квартиру, находящуюся в залоге у банка из-за ипотеки, нужно сначала договориться об этой сделке с банком, чтобы снять все возможные возражения, затем правильно оценить ее и установить цену на 5% ниже имеющихся на рынке предложений. О тонкостях процедуры рассказали «Газете.Ru» в агентствах недвижимости.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка посоветовала перед продажей ипотечной квартиры узнать у банка, не возражает ли он против этой сделки.

«Обратиться в кредитную организацию стоит как можно скорее. Срок рассмотрения заявки на переоформление договора, в случае если банк разрешит сделку, может занимать до двух месяцев», — объяснила Коркка.

По ее словам, при поиске покупателя необязательно указывать в объявлении на сайте, что жилье находится в ипотеке. В противном случае значительная часть потенциальных покупателей может просто не заинтересоваться жильем. В личной переписке или телефонном разговоре нужно убедить покупателя, что проведение сделки не будет для него такой сложной, как может показаться на первый взгляд, добавила она.

Если у банка нет возражений, ипотечную квартиру можно продать в два шага, уточнила руководитель офиса «Митино» компании «Инком-Недвижимость» Наталия Борзенкова.

«Первый шаг — правильно оценить квартиру. Самостоятельно можно проанализировать стоимость аналогичных квартир в своем районе по рекламным объявлениям. Но нужно учитывать, что на ценообразование влияют множество факторов. Идентичные по комнатности и метражу квартиры даже в одном доме могут стоить по-разному», — отметила Борзенкова.

По ее словам, жилье на нижнем и верхнем этажах обычно стоит на 5-15% дешевле, чем на средних. А угловая квартира может быть оценена на 10-15% ниже, чем такая же, но в середине дома. Или, наоборот, дороже — в зависимости от характеристик объекта, добавила она.

«Значение имеют вид из окна, перспектива застройки рядом с домом. Лучше обратиться к оценщику, но это стоит дополнительных денег. Либо в агентство недвижимости. Там оценка рыночной стоимости квартиры может быть бесплатной», — подчеркнула эксперт.

После оценки квартиры нужно выставить ее на продажу с дисконтом.

«Второй шаг — выставить квартиру на продажу по цене примерно на 5% ниже аналогов. На первый взгляд все просто — определили рыночную стоимость квартир, снизили цену, продавайте. Сложность в том, что сегодня объем предложения на вторичном рынке больше объема спроса. Поэтому многие, даже вполне ликвидные квартиры продаются с дисконтом. Чтобы быстро продать квартиру под залогом, нужно точно знать конъюнктуру рынка и корректировать цену конкретного объекта. Тут тоже лучше работать со специалистом», — уточнила Борзенкова.