Политика

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Последний день

В Донбассе, Запорожье и Херсонщине пятый день идут референдумы о вхождении в Россию

close
100%
Местная жительница голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе

Местная жительница голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе

РИА «Новости»
В Донбассе, Запорожье и Херсонщине стартовал пятый, финальный день референдумов о вхождении в состав РФ, он пройдет на избирательных участках. По итогам голосования новые территории могут быть объединены в Крымский федеральный округ, который возглавит экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщили «Ведомости». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:43

Леонид Пасечник приехал проголосовать на один из избирательных участков в ЛНР.

9:20

Город Алчевск в ЛНР подвергся обстрелу со стороны ВСУ, жителей эвакуировали с избирательных участков.

8:58

Сотрудники участковых избирательных комиссий в Донецке готовы к провокациям со стороны ВСУ, в случае обстрелов голосующих будут размещать в укрытиях, сообщила руководитель одного из участков.

8:36

Последний командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волынский с позывным «Волына», сдавшийся в плен на мариупольском заводе «Азовсталь», заявил, что у Донбасса есть право на самоопределение.

8:30

Явка за 4 первых дня референдумов была очень высокой: в ДНР 86,89%, в ЛНР 83,61%, в Запорожской области 66,43%, в Херсонской 63,58%.

Ожидается, что предварительные результаты референдума озвучат 27-28 сентября. Окончательные данные должны быть известны в течение пяти дней после окончания голосования.

8:20

В России по итогам референдума в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях могут создать Крымский округ, полпредом в этом регионе может стать бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин - «Ведомости» со ссылкой на источник в ОПК и два источника, близких к администрации президента РФ.

8:10

Участки для голосования на референдуме о вхождении в состав России открылись во вторник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Голосование будет проходить на избирательных участках в отличие от предыдущих четырех дней, когда в целях безопасности жители голосовали на придомовых территориях.

8:02

За пределами Херсонской области на референдуме проголосовали порядка 30 тыс. жителей региона.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня — пятый, последний день голосования на референдумах о присоединении к РФ.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция ВС России на Украине. День 216-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 216-й день
Какой кнопочный телефон взять с собой, если пришла повестка
Пять лучших телефонов, разрешенных для призывников и мобилизованных
Сноуден стал россиянином. Но служить он не пойдет
Путин подписал указ о предоставлении Сноудену гражданства России
Пасечник назвал референдум в ЛНР о ее присоединении к России состоявшимся
Tagesspiegel: давление в «Северных потоках» могло упасть из-за диверсии
В Приангарье усилили пропускной режим в военкоматах после покушения на военкома
Президент Казахстана анонсировал переговоры с РФ из-за роста числа прибывающих россиян
Новости и материалы
Под Анапой мужчина и женщина выпрыгнули из машины за секунду до ее падения в пропасть
Ким Кардашьян показала, как едва ходит в узком платье
Китай заявил, что не будет участвовать в гонке ядерных вооружений
Аверина рассказала, что плакала во время просмотра программы фигуристки Валиевой
ВВП Китая вырастет всего на 2,8% в 2022 году, что меньше значений 2021 года
Медведев заявил, что Запад «проглотит» использование Россией любого оружия на Украине
В Москве появится Международная хоккейная академия имени Овечкина
Иосиф Пригожин рассказал, как чуть не погиб в ДТП
Венесуэла намерена добиваться свертывания миссии по расследованию нарушений прав человека
Инженеры создали устройство, которое позволит обеспечить связью все федеральные трассы
В ЛНР перенесли работу двух участков для голосования из-за угроз со стороны Украины
Астрофизики выяснили, почему рябит Млечный Путь
Звезда фильма «Пипец» Хлоя Морец призналась в «одержимости» Call of Duty
«Известия»: Минтранс попросил Шойгу дать отсрочку от мобилизации пилотам и инженерам
Лариса Гузеева отсудила 2 млн рублей у дизайнеров своей московской квартиры
Поставщик снеков «Мартин» может начать производство картофеля фри под Воронежем
Мужчина выгнал мать из дома за то, что она назвала мерзкой его жену
Терюшков возмущен решением присвоить Касаткиной звание заслуженного мастера спорта
Все новости
Андрей Колесников
Философское пароходостроение
О столетии высылки российской интеллектуальной элиты
«Идеальные фото после родов – чушь»: 6 звездных матерей, которые приняли свое новое тело
Высказывания шести знаменитостей о «мамах в бикини» и недостижимых стандартах
Почему у ребенка красные щеки и как это связано с зубами: отвечают врачи
Стоматолог Пятибратова: у ребенка могут краснеть щеки во время прорезывания зубов
Стрельба в клубе «16 тонн» в Москве. Подозреваемый задержан, на месте найден карабин
ТАСС: полиция задержала вооруженного мужчину, напавшего на охрану клуба «16 тонн» в Москве
Во Владивостоке задержали консула Японии. В чем его обвиняет ФСБ
ЦОС ФСБ: в Приморье пресекли «шпионскую акцию» японского консула
Откуда легионеры едут воевать за Украину
Минобороны отчиталось об уничтожении иностранных наемников на Украине
Мужчины прощаются с семьями. Как проходит мобилизация в России
«Вероятно, появилась дыра». ЧП на «Северном потоке — 2»
В одной из ниток «Северного потока — 2» резко упало давление
Что происходит на границе России с Грузией
Baza: россиянам разрешили переходить границу с Грузией пешком
«Противники наши делают вбросы»: Кремль ответил на вопрос, будут ли закрываться границы
Песков: решений о введении военного положения в регионах пока не принималось
Патроны, свастика и два пистолета: на школу в Ижевске напал бывший ученик
Число жертв стрельбы в школе №88 Ижевска увеличилось до 13 человек
«Мы всегда поддерживали дело Украины». Правые пришли к власти в Италии
Правоцентристская коалиция победила на выборах в Италии
«Мы полны решимости». Блинкен предупредил Россию о последствиях ядерного удара
Госсекретарь Блинкен: у США есть план, если Россия применит ядерное оружие
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть