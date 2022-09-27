Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Последний день

Город Алчевск в ЛНР подвергся обстрелу со стороны ВСУ, жителей эвакуировали с избирательных участков.
Сотрудники участковых избирательных комиссий в Донецке готовы к провокациям со стороны ВСУ, в случае обстрелов голосующих будут размещать в укрытиях, сообщила руководитель одного из участков.
Последний командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волынский с позывным «Волына», сдавшийся в плен на мариупольском заводе «Азовсталь», заявил, что у Донбасса есть право на самоопределение.
Явка за 4 первых дня референдумов была очень высокой: в ДНР 86,89%, в ЛНР 83,61%, в Запорожской области 66,43%, в Херсонской 63,58%.
Ожидается, что предварительные результаты референдума озвучат 27-28 сентября. Окончательные данные должны быть известны в течение пяти дней после окончания голосования.
В России по итогам референдума в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях могут создать Крымский округ, полпредом в этом регионе может стать бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин - «Ведомости» со ссылкой на источник в ОПК и два источника, близких к администрации президента РФ.
Участки для голосования на референдуме о вхождении в состав России открылись во вторник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Голосование будет проходить на избирательных участках в отличие от предыдущих четырех дней, когда в целях безопасности жители голосовали на придомовых территориях.