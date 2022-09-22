«Мы хотим, чтобы Украина сопротивлялась». Макрон призвал сделать все для возобновления переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Генассамблее ООН, 21 сентября 2022 года

Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись к переговорному процессу, заявил Эммануэль Макрон. По его мнению, переговорный трек должен учитывать интересы Украины и восстановление ее границ «как минимум в том виде, в котором они существовали на февраль». Однако еще вчера на фоне объявления частичной мобилизации в России Макрон призвал усилить давление на президента РФ Владимира Путина.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV заявил, что сделает все возможное для возвращения Украины и России за стол переговоров, как только стороны будут готовы. Накануне на Генассамблее ООН он заявил, что весь мир должен оказывать большее давление на российского президента Путина, а также вместе с главой США Джо Байденом договорились не менять курса на поддержку Украины. Также 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский озвучил «формулу мира», которая, по его словам, позволит достичь не только мира для Украины, но и для всей Европы.

«Мы хотим, чтобы Украина сопротивлялась и восстановила свой суверенитет <…> Я не буду озвучивать никаких интерпретаций (развития событий на Украине), ни каких-либо высказываний, которые могли бы усугубить эскалацию. Я думаю, что сегодня мы должны сделать все, чтобы в момент, выбранный вовлеченными сторонами, когда Украина будет способна это сделать, стороны вернулись за стол переговоров», — сказал Макрон.

По его мнению, переговоры должны учитывать требования Киева, включая, как минимум, восстановление государственных границ по состоянию на февраль 2022 года. Также он отметил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией и готова продолжать диалог с Москвой.

«Это приведет к еще большей изоляции»

Еще вчера, 21 сентября, Макрон, выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал страны мира оказывать большее давление на Владимира Путина. Он также выразил сожаление по поводу решения российского лидера о частичной мобилизации.

«Ядерные державы сейчас должны действовать ответственно», — добавил Макрон.

По его словам, подобная политика поможет остановить конфликт на Украине.

«Решения Путина, который, в том числе, объявил о мобилизации резервистов, приведут к еще большей изоляции России», — заявил он.

Утром 21 сентября российский президент Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу обратились по телевидению к россиянам. Путин объявил о частичной мобилизации и пообещал поддержать итоги референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Шойгу впервые с марта назвал количество погибших служащих ВС РФ в спецоперации и заявил, что мобилизовать планируется 300 тыс. человек.

«Формула мира»

В ходе видеовыступления на 77-й Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский перечислил компоненты «формулы мира», которая состоит из пяти пунктов.

«Я представлю формулу, которая может сработать не только для нас, но и для всех, кто может оказаться в похожей ситуации <...>. Это формула, которая предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость», — заявил он.

Первый пункт «формулы мира» — наказание — предусматривает введение санкций, блокировку торговли и отношений, а также создание спецтрибунала. Он отметил, что Киев подготовил конкретные шаги для создания трибунала, которые будут представлены позже. «Украина призовет ГА ООН поддержать международный механизм компенсации. Мы рассчитываем на вашу поддержку», — добавил глава государства.

Вторым пунктом Владимир Зеленский назвал «защиту жизни» — предоставление военной и финансовой помощи. Финансовая поддержка Киеву, по его словам, нужна, чтобы обеспечить внутреннюю стабильность и реализовать социальные обязательства.

Третьим пунктом Зеленский назвал восстановление территориальной целостности и безопасности, включая морскую, продовольственную и радиационную. Под предлогом восстановления безопасности энергетики Зеленский предложил ввести ограничения цен на российские энергоресурсы.

Четвертый пункт «формулы» — это гарантии безопасности.

«У нас есть предложения для усовершенствования архитектуры безопасности для Украины, для Европы, для всего мира», — заявил он.

Последний, пятый пункт «формулы» — это решимость. «Без этого все пункты работать не будут», — подчеркнул Зеленский.

«Чего нет в нашей формуле [мира] — нейтральности. Те, кто говорит о нейтральности, когда под угрозой наши ценности и сам мир, они имеют в виду что-то другое, они говорят о безразличии: «Каждый сам за себя». Вот что они говорят. <...> Они выражают сочувствие лишь для протокола, и поэтому они лишь притворяются, что кого-то защищают, но на самом деле они защищают только свои узкокорыстные интересы», — подытожил Зеленский.

«Война кончится за столом переговоров»

Также в ходе встречи президента США с Макроном в Нью-Йорке стороны подтвердили поддержку Украины. Как передает пресс-служба Белого дома, курс на помощь Киеву останется неизменным.

Также 21 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров. Однако, по его словам, Киеву важно обеспечить «хорошие переговорные позиции».

«Вероятно, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн. Но мы также знаем, что для гарантии приемлемого результата таких переговоров для Украины они должны усилить свои позиции на поле боя», — сказал он в видеоинтервью агентству Reuters.

По словам Столтенберга, «для обеспечения приемлемого для украинцев результата переговоров необходимо помогать им на поле боя». По его мнению, на данном этапе »Россия стремится не к переговорам, а к контролю украинской территории».

Однако он отметил, что НАТО не ищет конфликта с Россией и не является стороной конфликта на Украине, но готова защищать членов альянса.

«НАТО не ищет конфликта с Россией… НАТО, государства-члены не являются стороной конфликта, но мы поддерживаем Украину, чтобы они смогли использовать свое право на самооборону, гарантированное Уставом ООН», - сказал он.