«Никто не угрожал России». Как Запад отреагировал на частичную мобилизацию, объявленную Путиным

Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России с 21 сентября, а также пообещал при угрозе территориальной целостности страны использовать «все имеющиеся в распоряжении средства». Он подчеркнул, что «это не блеф». Его американский коллега Джо Байден в ответ заявил, что ядерную войну «невозможно выиграть». В НАТО выразили сожаление в связи с «опасной риторикой» российского президента, но отметили, что она «не нова». В ЕС призвали международное сообщество оказать давление на Москву.

США работают с союзниками

Президент Джо Байден назвал действия российских военных на Украине «бессовестным нарушением» принципов Организации Объединенных Наций. Выступление транслировал ABC News.

«Россия беззастенчиво нарушила основные принципы устава ООН — ничуть не менее важные, чем четкий запрет странам захватывать территорию своих соседей силой», — заявил политик, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Байден подчеркнул, что президент России Владимир Путин пригрозил применить ядерное оружие в нарушение режима нераспространения. «Ядерную войну невозможно выиграть, и она никогда не должна вестись», — сказал американский президент, отметив, США тесно работают с союзниками, чтобы не допустить потенциальную атаку РФ на территорию НАТО. Конфликт на Украине «должен закончиться на справедливых условиях», заявил он.

«Путин говорит, что должен был действовать, поскольку России угрожали. Но никто не угрожал России», — заверил глава американского государства.

«Кем бы вы ни были, где бы вы ни жили, во что бы вы ни верили — вы не можете смотреть на происходящее хладнокровно. Поэтому 141 страна собралась на Генассамблее ООН, чтобы безоговорочно осудить российское вторжение на Украину», — добавил он. Президент США также выступил за расширение Совбеза ООН, в том числе за счет новых постоянных членов.

Как пишет газета Politico со ссылкой на помощников Белого дома, речь Байдена на Генассамблее ООН переписывалась в последнюю минуту после утренних заявлений Путина.

ЕС грозит последствиями

Представитель Европейской комиссии Питер Стано назвал «безрассудными» последние решения российских властей, а видеообращение президента к нации – «признаком отчаяния». «Это просто еще одно доказательство того, что [президент Владимир] Путин не заинтересован в мире», — цитирует его слова агентство Reuters.

По словам Стано, действия России уже вызвали энергетический и продовольственный кризис, а сейчас «Путин участвует в ядерной авантюре». Международное сообщество должно оказать на него давление, чтобы «прекратить это безрассудное поведение». Он уточнил, что «последствия будут», но не пояснил — какие именно и стоит ли ждать новых санкций против РФ.

Представитель ЕК также подчеркнул, что страны содружества никогда не признают «липовые, незаконные референдумы» в Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что блок не испугается и будет в дальнейшем оказывать поддержку Украине. «В этой войне есть только один агрессор — Россия. И одна сопротивляющаяся агрессору страна — Украина. Поддержка ЕС Украине останется непоколебимой», — сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с решением российских властей объявить частичную мобилизацию, призвав ядерные державы «действовать ответственно»: «Это плохая новость для россиян, для молодых людей. Это приведет к большей изоляции России».

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посоветовал сохранять спокойствие. «Его (Путина — прим. ред.) риторика о ядерном оружии — это то, что мы слышали много раз раньше, и это оставляет нас равнодушными. Все это часть известной нам риторики», — отметил он.

Его бельгийский коллега Александр де Кроо согласен: «Мы не должны подливать масла в огонь. Мы должны четко изложить свою позицию и продолжать поддерживать Украину».

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал страны Запада отреагировать на мобилизацию в РФ усилением финансовой и военной помощи Украине. «В реакции на эту мобилизацию все сообщество свободных стран, а особенно НАТО — сильнейшего союза в истории, — должно отреагировать поддержкой Украине. Россия не может победить на Украине»,— заявил он на брифинге в местности Нова-Демба, где проходят совместные танковые учения военнослужащих Польши, США и Великобритании.

«Мы будем делать все вместе с нашими американскими и британскими союзниками, чтобы все НАТО еще больше помогало Украине, чтобы она могла защититься от дополнительной мобилизации, объявленной Кремлем», — добавил Моравецкий.

Великобритания видит эскалацию

Парламентский заместитель министра иностранных дел Великобритании Джилиан Киган полагает, что слова Путина о проведении референдумов в Донбассе — это «тревожная эскалация». «Мы, конечно, будем поддерживать Украину, как и все наши союзники по НАТО. Некоторые высказывания под конец [послания президента РФ] вызывают беспокойство, и мы призвали бы к сдержанности. Это, безусловно, эскалация», — подчеркнула она.

Премьер Лиз Трасс заявила, что руководство России будет находиться в качестве равного партнера на международной арене, только если российские военные покинут территорию Украины.

«Сначала Россия должна покинуть Украину. И мы должны убедиться, что произведена должная компенсация за то, что произошло на Украине, и мы должны убедиться в том, что Россия никогда вновь не сможет угрожать граничащим с ней странам», — заключила она.

НАТО хранит бдительность

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс сейчас не видит изменений в готовности ядерных сил России. «До сих пор мы не наблюдаем каких-либо изменений в готовности ядерных сил, но мы внимательно мониторим ситуацию и сохраняем бдительность», — сказал он.

Слова Путина о том, что »роза ветров может развернуться в сторону» Запада, Столтенберг назвал «опасной риторикой».

«Но она не нова… в ядерной войне не может быть победителей, последствия для России будут беспрецедентные», — добавил глава организации.

Столтенберг вновь заверил, что НАТО «не ищет конфликта с Россией», а государства-члены не являются его сторонами. «Но мы поддерживаем Украину, чтобы они смогли использовать свое право на самооборону», — резюмировал он.