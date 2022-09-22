Военная операция РФ на Украине. День 211-й

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что оборонные компании США могут использовать конфликт на Украине для испытания своих пилотных проектов. По его данным, ряд фирм уже этим занимаются, пишет издание Military Times.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска должны немедленно уйти из подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает РИА «Новости».
«Вооруженные силы Украины должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области. В противном случае после проведения референдума с последующим выходом региона из состава Украины, объявлением независимости и вхождением в состав РФ украинские войска будут восприняты как оккупанты, а любые их действия — как агрессия против России», — сказал чиновник.
В настоящее время российские военные контролируют около 73% территории Запорожской области, остальные 27%, в том числе областной центр Запорожье, находятся под контролем Киева.
Спецрейс авиакомпании «Ямал» доставил в Ханты-Мансийск 45 человек, экстренно эвакуированных из Горловки и поселка Гольмовский ДНР во время обстрелов населенных пунктов — ТАСС.
Главы МИД Европейского союза на встрече в Нью-Йорке приняли декларацию по ситуации на Украине. Об этом на пресс-конференции сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.
«Совет согласовал декларацию», — сказал он.
Боррель также указал, что ЕС расценивает референдумы на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях как «нарушение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».
Глава евродипломатии Жозеп БоррельPhilipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеовыступлении, которое было показано на сессии Генассамблеи ООН, что Киев не желает затяжного, «отложенного» конфликта — ТАСС.
Он также представил «формулу мира», состоящую из пяти пунктов. По его мнению, это наказание, защита жизни, восстановление и гарантия безопасности, а также решимость. Украинский лидер указал, что его формула может сработать не только для Украины, но и для всех, «кто может оказаться в похожей ситуации».
«Это формула, которая предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость», — пояснил Зеленский.
Кроме того, он призвал предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, а также оружие дальнего действия и боеприпасы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в неформальной встрече глав МИД ЕС в Нью-Йорке — ТАСС.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в четверг на пресс-конференции в Токио озвучил опасения японских властей по поводу вероятности применения ядерного оружия против Украины — ТАСС.
❗️215 украинских военнопленных вернулись домой в рамках обмена с Россией, из них 108 — бойцы «Азова», сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире национального телемарафона.
⚡️Украина в рамках обмена военнопленными с Россией поменяла лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на защитников «Азовстали», сообщает «РБК-Украина».
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН — ТАСС.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в очередной раз заверила Украину в дальнейшей поддержке, в том числе со стороны мирового сообщества, отметив при этом, что ООН — «это больше, чем недееспособный Совет Безопасности, это место для решений».