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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска должны немедленно уйти из подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает РИА «Новости».

«Вооруженные силы Украины должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области. В противном случае после проведения референдума с последующим выходом региона из состава Украины, объявлением независимости и вхождением в состав РФ украинские войска будут восприняты как оккупанты, а любые их действия — как агрессия против России», — сказал чиновник.

В настоящее время российские военные контролируют около 73% территории Запорожской области, остальные 27%, в том числе областной центр Запорожье, находятся под контролем Киева.