«Никакой брони у депутатов нет». Володин напомнил, кто подлежит частичной мобилизации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале раскрыл причины объявления частичной мобилизации в России. Он также разъяснил, кто подлежит призыву, какие гарантии мобилизованным даст государство, и подчеркнул, что у депутатов парламента нет «брони» от участия в военной спецоперации на Украине. Главные заявления спикера Госдумы – в материале «Газеты.Ru».

«Никто никого не бросит»

Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что спустя сутки после публикации указа президента Владимира Путина о частичной мобилизации граждане задают множество вопросов, которые их «волнуют». Поэтому председатель Госдумы решил «правильно на них ответить».

Говоря о причинах объявления частичной мобилизации, Володин заявил, что против ВС России на Украине «воюют» не только ВСУ, но и «Силы НАТО».

«На Украине натовские инструкторы, натовские наемники, натовские техника, вооружение, боеприпасы. Линия боевого соприкосновения составляет более 1000 километров. Для понимания: во время Великой Отечественной войны для освобождения украинских территорий от фашистов действовало 4 фронта. Очевидно, необходимо увеличивать численность наших Вооруженных Сил», — написал Володин.

По его словам, частичная мобилизация коснется отслуживших граждан, у которых есть боевой опыт, а также имеется востребованная военно-учетная специальность.

«Будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса. Она не коснется 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах», — пояснил председатель Госдумы.

Он отметил, что правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР «будет таким же, как у военнослужащих РФ». Володин также пообещал принять «в приоритетном порядке» решения «о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан». Он подчеркнул, что эти вопросы «на контроле» в Госдуме и «никто никого не бросит».

«О депутатах. Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет», — заявил Володин.

Он уточнил, что «в Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие».

«Сейчас время вызовов. Но вместе мы обязательно их преодолеем. Безопасность наших граждан и суверенитет страны будут обеспечены», — заключил Володин.

Кто из депутатов может быть «востребован»

Накануне Володин призвал оперативно изучить вопрос, кто в Госдуме, в том числе из сотрудников аппарата и из других госслужащих, может быть «востребован» в период частичной мобилизации.

«Давайте мы со своей стороны этот вопрос также изучим. Тот, кто может быть востребован, надо принимать решения. У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. Да, это государственные служащие <...> но также давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может быть добровольцем», — сказал он на заседании.

По его словам, Дума только поддержит решение тех, кто желает отправиться в зону спецоперации.

В четверг глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА «Новости», что депутаты и сенаторы могут принять участие в спецоперации по своей инициативе, для этого им нужно оформить отпуск.

«Депутаты и сенаторы имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, но по своей инициативе они, конечно, могут принять участие в спецоперации. Это дело добровольное, которое запретить никто не может», — отметил он.

Тимченко добавил, что парламентарии, так же, как все россияне, приписаны к военкоматам по месту регистрации, в Совфеде и Госдуме отдельных военкоматов нет.

Накануне замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что готов отправиться в зону военной спецоперации на Украине.

«В настоящее время в зоне специальной военной операции наряду с другими военнослужащими находится родная псковская воздушно-десантная дивизия, в которой я проходил длительное время службу, мой ОМОН, СОБР, где выполняют задачи мои сослуживцы, товарищи. Я хочу сказать, что я готов быть рядом с ними», — сказал депутат.

Частичная мобилизация

Накануне в 9 утра президент России Владимир Путин обратился к гражданам по видео и объявил о начале частичной мобилизации в стране.

Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и взятых под контроль территорий на Украине. По его словам, во время мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов — чуть больше одного процента от общего мобилизационного ресурса России. Министр отметил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации те, кто сейчас служит по призыву.

Указ президента России о частичной мобилизации был опубликован на сайте Кремля. При этом в нем отсутствует седьмой пункт – за шестым сразу идет восьмой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что этот пункт для служебного пользования.

«И поэтому я не могу его раскрыть <…> Я единственное что вам могу сказать <...> Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал — 300 тысяч человек. Там речь о количестве до 300 тысяч человек. И тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно», — сказал Песков журналистам.