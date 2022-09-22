Медведчук на командиров «Азова»* и приговоренных к казни. Москва и Киев обменялись пленными

Россия и Украина обменялись пленными. В минобороны России сообщили, что с подконтрольной Киеву территории вернулись 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик. Украинская сторона объявила о возвращении из плена 215 солдат, среди которых – иностранные наемники, приговоренные в ДНР к смертной казни, и военнослужащие ВСУ, включая командиров «Азова». Согласно информации The Guardian, среди вернувшихся в Россию – украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

55 военнослужащих и Медведчук

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил на брифинге, что из украинского плена в Россию вернулись 55 военнослужащих.

«В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», — сказал Конашенков.

По словам Минобороны, все освобожденные из плена уже доставлены в Россию самолетом военно-транспортной авиации и «находятся в медицинских учреждениях Минобороны».

«Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — уточнил представитель оборонного ведомства.

Как сообщает газета The Guardian, помимо военных «Украина освободила пророссийского олигарха Виктора Медведчука». Согласно открытым источникам, он – бывший депутат Верховной Рады, глава ныне запрещенной украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом, но в феврале 2022 года сбежал, украинские правоохранительные органы задержали его в апреле. Ему грозило до 15 лет тюрьмы за госизмену.

Обмен Медведчука подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что среди 55 освобожденных военнослужащих — пять человек с Донбасса, остальные из России. Пушилин также заявил, что Украине переданы 215 человек, часть из них — представители нацбатов.

«Понимаю чувства и эмоции всех, но подписал указ, исходя из того, что жизни наших ребят главнее всего», - цитирует Пушилина РИА Новости.

215 военнослужащих ВСУ и иностранных наемников

В Telegram-канале Офиса президента Украины появилось сообщение, что руководитель Офиса Андрей Ермак доложил Владимиру Зеленскому о возвращении из российского плена 215 человек, среди которых 124 офицера.

«Мы возвращаем домой наших людей <…> Сегодня у нас 215 хороших новостей <…> Это однозначно победа для нашего государства, для всего общества. А главное – для 215 семей, которые смогут увидеть своих близких в безопасности. Герой Украины Евгений Бова. Герой Украины Лев Пашко. Герой Украины Денис Прокопенко. Всего же 108 бойцов «Азова» <…> (организация запрещена в России)Это воины Нацгвардии, нашей армии, Военно-морских сил, пограничники, полицейские, терробороновцы, работники СБУ и другие. Еще раз спасибо всем, кто реализовал эту победу для Украины», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его Офиса.

Как уточняет агентство Anadolu, украинский лидер также провел видеоконференцию с освобожденными командирами украинского батальона «Азов».

Он также поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за посредничество в переговорах с Москвой. Зеленский отметил, что пять членов «Азова» прибыли в Турцию и «будут находиться» там «в безопасности под особым контролем Эрдогана».

«Это Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлега», — приводит агентство слова президента Украины.

В свою очередь Ермак уточнил, что среди освобожденных 215 человек были 108 бойцов батальона «Азов».

Освобождение приговоренных к казни

Государственное информагентство Саудовской Аравии опубликовало в Twitter видео и фотографии с освобожденными из российского плена иностранными наемниками. На кадрах видно, как они выходят из самолета. Среди них – ранее приговоренные к смертной казни в ДНР два британца – Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также гражданин Марокко Саадун Брагим.

Как уточняет The Guardian, при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана всего были освобождены 10 иностранных наемников, включая двух американцев. А Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило, что остальные были гражданами Хорватии и Швеции.

«Мы просто хотим, чтобы все знали, что мы вне опасности», — приводит издание слова Эслина.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что всего из плена были освобождены пять граждан королевства. Она отметила, что они «благополучно вернулись, положив конец месяцам неопределенности и страданий для них и их семей».

«Очень приятные новости о том, что пять британских граждан, удерживаемых пророссийскими доверенными лицами на востоке Украины, благополучно возвращаются, что положило конец месяцам неопределенности и страданий для них и их семей. Россия должна положить конец безжалостной эксплуатации военнопленных и задержанных гражданских лиц в политических целях», — написала она в Twitter, сообщает Reuters.