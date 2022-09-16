Военная операция РФ на Украине. День 205-й

08:28

Актер и режиссер Александр Мохов рассказал, что его супруга Ирина Огородник попала в черный список Украины, пишет kp.ru.

«Мою жену внесли в черные списки Украины. Знаете, за что? За молчание. От нее как украинской певицы ждали, чтобы она присоединилась к антироссийской позиции», — объяснил Мохов.

Режиссер добавил, что его супруга не намерена озвучивать свою позицию, поскольку не хочет столкнуться с проблемами — Огородник уже несколько лет живет в России и воспитывает сына, который родился у пары в 2016 году. По словам Мохова, из-за напряженной ситуации в мире многие кинопроекты заморозили. Он рассказал, что должен был снимать на Украине драму для канала «Россия», однако производство сериала приостановили.