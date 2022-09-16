Военная операция РФ на Украине. День 205-й

В Днепре местные власти запланировали переименовать улицу имени русского композитора Михаила Глинки в честь недавно ушедшей из жизни королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на решение Днепровского горсовета по переименованию топонимов.
Индекс реальных расходов россиян (с поправкой на инфляцию) в августе составил 106% (за основу берется медианное значение 2012 года — 100%), подсчитал «Ромир». Фактические расходы выросли по сравнению с июлем на 1,9%, но оказались ниже на 7%, чем в августе 2021 года.
Актер и режиссер Александр Мохов рассказал, что его супруга Ирина Огородник попала в черный список Украины, пишет kp.ru.
«Мою жену внесли в черные списки Украины. Знаете, за что? За молчание. От нее как украинской певицы ждали, чтобы она присоединилась к антироссийской позиции», — объяснил Мохов.
Режиссер добавил, что его супруга не намерена озвучивать свою позицию, поскольку не хочет столкнуться с проблемами — Огородник уже несколько лет живет в России и воспитывает сына, который родился у пары в 2016 году. По словам Мохова, из-за напряженной ситуации в мире многие кинопроекты заморозили. Он рассказал, что должен был снимать на Украине драму для канала «Россия», однако производство сериала приостановили.
Генассамблея ООН проведет в пятницу голосование по резолюции, предоставляющей президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность передать видеозапись своего выступления вместо непосредственного обращения в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Решение будет приниматься простым большинством голосов, позиция воздержавшихся учитываться не будет — ТАСС.
В ЛНР сообщили о четырех обстрелах за сутки со стороны ВСУ, выпущено 14 ракет из HIMARS — ТАСС.
В Минобороны РФ сообщили об ежедневном обнаружении РЛС «Небо СВУ» до 30 целей в зоне СВО — ТАСС.
Министерство обороны.США сообщило о включении в очередной пакет военной помощи Украине на $600 млн боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, высокоточных артиллерийских снарядов, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и противоартиллерийских радиолокационных станций — ТАСС.
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин сообщил о получении звания Героя России посмертно жителем поселка Эгвекинот Аймиром Миягашевым за героизм, проявленный во время специальной военной операции на Украине — ТАСС.
Энергетики восстановили электроснабжение города Валуйки и близлежащих сел в Белгородской области после обстрела, в результате которого была повреждена одна из подстанций, сообщил заместитель губернатора региона Константин Полежаев — ТАСС.
Министерство обороны США заключило контракт на $14,56 млн с американской компанией Safe Boats International на закупку и установку крупнокалиберных пулеметов на патрульные катера Mark VI, предназначенные для поставки на Украину — ТАСС.
Правительства США и Турции приняли по итогам состоявшегося в четверг третьего раунда стратегического диалога сторон совместное заявление, в котором говорится о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о намерении активизировать двустороннее партнерство в сфере обороны — ТАСС.
Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $600 млн — ТАСС.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели одного и ранении двух мирных жителей при обстреле ВСУ города Валуйки — ТАСС.
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным.
«Они обсудили международную помощь ВСУ. Салливан и Милли подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США», — говорится в заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о серии взрывов и работе ПВО в Мелитополе — ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо тему поддержки Киева и поблагодарил за помощь в энергетической сфере — ТАСС.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNN заявил, что Североатлантическому альянсу следует предпринять усилия для восполнения запасов вооружений, которые снизились из-за конфликта на Украине.
Папа Римский Франциск заявил на пресс-конференции по пути из Казахстана, что использование оружия в целях самозащиты может быть морально оправдано, а на «весах моральности» должны взвешиваться причины — ТАСС.