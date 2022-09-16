Политика

Военная операция РФ на Украине. День 205-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 205-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Президент США поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $600 млн. В этот пакет войдут боеприпасы для систем HIMARS. Генсек НАТО заявил, что альянсу нужно восполнить запасы вооружений, которые сократились из-за конфликта на Украине. В приграничном с Украиной городе Валуйки, который попал под обстрел, восстановили электроснабжение. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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08:50

В Днепре местные власти запланировали переименовать улицу имени русского композитора Михаила Глинки в честь недавно ушедшей из жизни королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на решение Днепровского горсовета по переименованию топонимов.

08:49

На Запорожье заявили, что ситуация на ЗАЭС остается спокойной — ТАСС.

08:35

В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ поселка Нижняя Дуванка — ТАСС.

08:32

Индекс реальных расходов россиян (с поправкой на инфляцию) в августе составил 106% (за основу берется медианное значение 2012 года — 100%), подсчитал «Ромир». Фактические расходы выросли по сравнению с июлем на 1,9%, но оказались ниже на 7%, чем в августе 2021 года.

08:28

Актер и режиссер Александр Мохов рассказал, что его супруга Ирина Огородник попала в черный список Украины, пишет kp.ru.

«Мою жену внесли в черные списки Украины. Знаете, за что? За молчание. От нее как украинской певицы ждали, чтобы она присоединилась к антироссийской позиции», — объяснил Мохов.

Режиссер добавил, что его супруга не намерена озвучивать свою позицию, поскольку не хочет столкнуться с проблемами — Огородник уже несколько лет живет в России и воспитывает сына, который родился у пары в 2016 году. По словам Мохова, из-за напряженной ситуации в мире многие кинопроекты заморозили. Он рассказал, что должен был снимать на Украине драму для канала «Россия», однако производство сериала приостановили.

08:27

Генассамблея ООН проведет в пятницу голосование по резолюции, предоставляющей президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность передать видеозапись своего выступления вместо непосредственного обращения в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Решение будет приниматься простым большинством голосов, позиция воздержавшихся учитываться не будет — ТАСС.

08:26

08:24

В ЛНР сообщили о четырех обстрелах за сутки со стороны ВСУ, выпущено 14 ракет из HIMARS — ТАСС.

08:23

В Минобороны РФ сообщили об ежедневном обнаружении РЛС «Небо СВУ» до 30 целей в зоне СВО — ТАСС.

08:22

08:21

08:20

Министерство обороны.США сообщило о включении в очередной пакет военной помощи Украине на $600 млн боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, высокоточных артиллерийских снарядов, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и противоартиллерийских радиолокационных станций — ТАСС.

08:19

08:18

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин сообщил о получении звания Героя России посмертно жителем поселка Эгвекинот Аймиром Миягашевым за героизм, проявленный во время специальной военной операции на Украине — ТАСС.

08:17

Энергетики восстановили электроснабжение города Валуйки и близлежащих сел в Белгородской области после обстрела, в результате которого была повреждена одна из подстанций, сообщил заместитель губернатора региона Константин Полежаев — ТАСС.

08:16

Министерство обороны США заключило контракт на $14,56 млн с американской компанией Safe Boats International на закупку и установку крупнокалиберных пулеметов на патрульные катера Mark VI, предназначенные для поставки на Украину — ТАСС.

08:15

08:14

Правительства США и Турции приняли по итогам состоявшегося в четверг третьего раунда стратегического диалога сторон совместное заявление, в котором говорится о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о намерении активизировать двустороннее партнерство в сфере обороны — ТАСС.

08:13

08:12

Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $600 млн — ТАСС.

08:11

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели одного и ранении двух мирных жителей при обстреле ВСУ города Валуйки — ТАСС.

08:10

08:09

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным.

«Они обсудили международную помощь ВСУ. Салливан и Милли подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США», — говорится в заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

08:08

08:07

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о серии взрывов и работе ПВО в Мелитополе — ТАСС.

08:06

08:05

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо тему поддержки Киева и поблагодарил за помощь в энергетической сфере — ТАСС.

08:04

08:03

08:02

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNN заявил, что Североатлантическому альянсу следует предпринять усилия для восполнения запасов вооружений, которые снизились из-за конфликта на Украине.

08:01

Папа Римский Франциск заявил на пресс-конференции по пути из Казахстана, что использование оружия в целях самозащиты может быть морально оправдано, а на «весах моральности» должны взвешиваться причины — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 205-го дня специальной военной операции России на Украине.

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