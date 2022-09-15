Президент Польши Дуда предложил потребовать от России репарации за «советскую агрессию»

Польша должна потребовать от России репараций за Вторую мировую войну, заявил польский президент Анджей Дуда. По его словам, власти Польши требуют репараций от Германии, поскольку Третий рейх напал на польское государство в 1939 году. Он добавил, что СССР также атаковал Польшу, поэтому «нет причин отказываться» и от этой идеи.

Президент Польши Анджей Дуда поддержал идею потребовать репарации за Вторую мировую войну не только от Германии, но и от России. Об этом он заявил в интервью журналу Wprost.

«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, Россия позднее присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что мы должны также добиваться репараций от России», — сказал политик.

По словам Дуды, он «не видит причины, по которой они [польские власти] не должны были бы этого добиваться».

Накануне польский Сейм принял резолюцию, в которой призвал правительство Германии взять на себя «политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим рейхом войны».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 6 сентября, что его правительство, как и все предыдущие кабмины, считает вопрос репарационных требований Варшавы «окончательно урегулированным» с точки зрения международного права.

1 сентября лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша будет официально требовать от Германии репарации за Вторую мировую войну.

Польша оценивает ущерб, понесенный от Третьего рейха во время Второй мировой, в сумму 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). Отмечается, что людские потери составили 5,2 млн человек, прямой материальный ущерб — 797 млн злотых, в сфере культуры страна потеряла на 19 млн злотых, в банковской сфере — 89 млн злотых. Отдельным пунктом значатся страховые убытки.

«Принято решение обратиться за репарациями к Германии. Заявлять о них — обязанность Польши», — сказал Качиньский.

За советскую агрессию

Депутаты польского парламента в принятой ими 14 сентября резолюции заявили также, что Польша «никогда не получила соответствующей финансовой компенсации» за потери – материальные и нематериальные – которые поляки понесли в результате «агрессии СССР».

Парламентарий от партии «Право и справедливость» Аркадиуш Муларчик заявил, что эти потери нуждаются в подсчетах и оценке экспертов.

В 1939 году состоялся освободительный поход Рабоче-крестьянской Красной армии — военная операция, в результате которой восточные области Польской Республики были присоединены к Украинской и Белорусской ССР, а также к Литовской Республике.

«Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили своё действие договоры, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР»,

— говорилось в ноте, врученной польскому послу в Москве в день начала Польского похода.

Пересмотреть итоги

Тема репараций обсуждается в Польше с июля 2018 года, когда Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии за нападение в 1939 году.

Польские власти в очередную годовщину начала Второй мировой войны представили подготовленный экспертами трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Озвученная итоговая сумма составила 6 220 609 000 000 злотых (в зависимости от курса это около $1,3-1,5 трлн).

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат,

так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушениями, под давлением СССР и касалось только уже не существующих ГДР и ПНР, которые «не являлись суверенным государством».

Польские политики сейчас регулярно озвучивают мнение о том, что России также следовало бы выплатить Польше репарации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала польские притязания «шаромыжничеством».