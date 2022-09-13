ЦБ вновь снизит ставку. Когда выгоднее открыть вклад и взять кредит в 2022 году

В пятницу Центробанк примет решение об уровне ключевой ставки. По прогнозам экономистов и финансистов, ее опустят с нынешних 8% годовых до 7,5%. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», не исключили снижения ставки до 6,5-7% к концу года. С учетом этого вкладчикам стоит поторопиться, а желающим взять кредит – наоборот, стоит подождать. Впрочем, если покупку нужно совершить в ближайшие месяцы, затягивать с оформлением займа не стоит — к декабрю товары могут подорожать.

На заседании совета директоров 16 сентября Центробанк уменьшит ключевую ставку до 7,5% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дали в «Россельхозбанке», «Зените», Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) и рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

«Наиболее вероятное решение – снижение ключевой ставки на 0,5 процентных пункта до 7,5% годовых. Инфляционные ожидания населения все меньше, цены замедлили рост. С июня мы наблюдаем дефляцию. Оборот розничной торговли падает, ставки денежного рынка тоже. Курс рубля относительно устойчив», — объяснил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования «Россельхозбанка» Дмитрий Тарасов.

Снижения ставки на 0,5 п.п. ожидают девять из 12 опрошенных Bloomberg экономистов. Еще по одному участнику опроса агентства полагают, что Банк России может оставить ставку на уровне 8%, снизить ее до 7,25% или 7,75%.

Какая ставка будет в конце года

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах считает, что в конце года ключевая ставка достигнет 7-7,25% годовых.

«В октябре-декабре ЦБ, вероятно, вернется к шагам понижения по 0,25 процентных пункта. Затем возможна пауза», — предположил эксперт.

По его мнению, при принятии решения по ставке ЦБ будет исходить из желания поддержать структурную трансформацию экономики без сильного увеличения инфляции в процессе.

Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский не исключил, что ключевая ставка к концу года будет снижена до уровня 6,5-7% годовых.

«К концу года рост цен может замедлиться до 12-13% в годовом выражении. В то же время за счет непростых внешних условий экономическая ситуация остается сложной. Падение ВВП в этом году, скорее всего, составит около 5%. В этих условиях возможно более сильное снижение ставки», — объяснил прогноз эксперт.

С ним согласился управляющий директор «Иволга капитал» Дмитрий Александров.

Когда открывать вклад

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», посоветовали не медлить с открытием вклада. По их прогнозам, ставки по депозитам могут упасть в среднем на 0,25 процентных пункта после решения ЦБ.

«Если не произойдет никаких экономических шоков, к концу года ставки по депозитам еще снизятся. Значит, сейчас – самое выгодное время для открытия вклада. Тем более сейчас многие банки проводят сезонные акции. Ставки по акциям доходят до 8% годовых», — подчеркнули в пресс-службе «Новикомбанка».

Эту точку зрения поддержали в «Почта Банке».

«В сентябре для вкладчиков сложилась отличная возможность разместить деньги.

Именно на сентябрь приходятся большие объемы планового завершения вкладов, открытых в марте 2022 года на полгода. В тот период большинство вкладов привлекалось на шесть месяцев», — уточнил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов «Почта Банка» Геннадий Чаусов.

По его словам, многие банки сейчас активно продвигают промовклады с повышенными ставками от 7% до 9,15% годовых.

«Мы советуем вкладчикам воспользоваться моментом и переложить накопления по выгодным ставкам. После сентября таких предложений уже не будет», — предупредил Чаусов.

По прогнозам банка «Русский стандарт», депозитные ставки останутся привлекательными еще несколько дней.

«В дальнейшем ожидается их снижение на рынке. Пожалуй, в этом году не стоит ждать специальных депозитных предложений к Новому году. Если у вас есть свободные деньги, лучше вложить их сейчас», — считают в кредитной организации.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов не исключил, что к Новому году могут появиться праздничные спецпредложения на 1–1,5 п.п. выше, чем по основным вкладам.

«Но к тому моменту и базовая ставка по депозитам может быть на 2 п.п. ниже, чем сейчас. То есть в лучшем случае в отдельных продуктах ставки будут такие же, как сейчас», — добавил он.

Зампред «Абсолют банка» Антон Павлов обратил внимание, что максимально выгодные условия сейчас действуют по вкладам на срок около года.

В «Русском стандарте» посоветовали открывать вклад в валюте, в которой номинированы зарплата и траты.

«Такой подход делает комфортным и более предсказуемым планирование бюджета», — объяснили в банке.

Когда брать кредит

Ставки по кредитам тоже будут снижаться, ожидают эксперты. Впрочем, этот процесс будет более медленным, чем в случае вкладов. По прогнозам Павлова, кредитные ставки могут упасть на 0,5-1 процентный пункт. И если со вкладами стоит поторопиться, то с кредитами нет, добавил Емельянов.

«С кредитами — наоборот. Лучше дождаться максимального падения ключевой ставки.

Особенно если вас интересует крупная сумма на долгий срок. По автокредитам ставки могут снизиться с нынешних 16% до 12% годовых. По кредитным картам с нынешних 26–32% до 20–24%. По ипотеке средневзвешенная ставка и так ниже ключевой (6,7%). С учетом льготных программ она вряд ли будет сильно падать дальше. Исключение — вторичный рынок, где все еще займы обходятся дорого (9,2%). Там возможно снижение до 7,5–8% к концу года и до 7% в следующем», — заявил эксперт.

Павлов не советует ждать наиболее низких ставок по кредитам, если покупку нужно совершить прямо сейчас.

«Нужно понимать, что ставки снижаются, а цены на некоторые товары растут.

Поэтому , возможно, самая низкая ставка будет в декабре. Однако цены к этому моменту могут вырасти. И сэкономив на процентах, клиент потом переплатит за сам товар», — объяснил эксперт.

Эту точку зрения поддержал Александров.

«Из-за нестабильной ситуацией с поставками, возможно, целесообразнее несколько переплатить за кредит, но гарантированно купить товар. А не ждать удачных ставок, но упустить саму цель кредита», — резюмировал Александров.