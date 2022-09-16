«Генералы — против»: почему Германия отказывает Украине в танках

На Украину из стран Запада поступает немало вооружения — но танков там нет. Киев активно просит Берлин передать ВСУ танки Leopard 2. Они у ФРГ имеются, но, как утверждает Bloomberg, Германия не спешит ими делиться из-за негласной договоренности внутри НАТО. Еще одна причина – вопросы обороноспособности стран Запада, у которых имеется ограниченное количество танков и запчастей к ним. «Газета.Ru» — о причинах отказа Запада от поставок Украине танков.

Германия продолжает заявлять о последовательной поддержке Украины на фоне российской специальной военной операции. В частности, об этом говорил на этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц – он заявил, что Берлин продолжит поддержку Киева. Но сделал оговорку, что Германия не станет предпринимать никаких шагов без союзников.

В частности, эти слова относились и к вопросу о поставках танков Leopard 2. На этот факт обратил внимание публицист Андреас Клут в своей колонке для Bloomberg.

«Ни одна из стран-партнеров по НАТО еще не прислала боевые танки западного производства», — отмечает Клут.

Автор статьи подчеркивает: Берлин не решится на такой шаг без предварительного согласования с союзниками, в противном случае первый шаг со стороны Германии может быть рассмотрен как эскалация конфликта. Кроме того, Клут утверждает, что внутри НАТО действует некая договоренность по этому вопросу.

Обвинений в эскалации остерегаются и в Вашингтоне: в новом пакете военной помощи Украине на сумму около $600 млн нет танков Abrams, которые Киев просил ранее.

При этом Германия выражает готовность поставить Украине дополнительные системы залпового огня MARS 2, боеприпасы к ним и бронеавтомобили. Однако тяжелая бронетехника, как заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, передаваться не будет.

Немецкие власти решили ограничиться двумя РСЗО и 50 бронеавтомобилями Dingo, танков Leopard 2 в списке нет.

Военный аналитик Игорь Коротченко считает, что не стоит обманываться публикациями в западных СМИ.

«Не передают Украине танки иностранного производства сегодня – так передадут завтра. Не стоит пребывать в эйфории от публикаций в западных изданиях и строить какие-то иллюзии по поводу миролюбивости тех, кто накачивает Украину оружием. Там есть практически все виды тяжелых вооружений, за исключением разве что ядерного оружия, самолетов и пока — временно — танков.

Та же Германия намерена передать Киеву десятки ЗСУ Gepard, систему ПВО IRIS-T, РСЗО Mars с боезапасами и другие вооружения. Дойдет и до танков Leopard.

Нам самим нужно исходить из того, что поставки Украине будут только наращиваться — и делать соответствующие выводы исходя из принципа, что на всякое действие должно быть противодействие», — сказал «Газете.Ru» Коротченко.

В самом Бундесвере насчитывается достаточное для обеспечения собственной безопасности количество танков Leopard 2. В частности, в танковом парке Германии насчитывается 225 «Леопардов» в модификации 2A5/2A6 — это основной боевой танк, неприкосновенный запас, раздавать который для Берлина было бы расточительно.

Из более современных модификаций – Leopard 2A7, всего их 19. Есть и Leopard 2A7V, но он пока представлен в единственном экземпляре. Также есть еще 78 Leopard 2A4, которые находятся на хранении, их техническое состояние неизвестно. В немецких публикациях отмечается, что им требуется дорогостоящий ремонт перед возможным принятием решения об отправке их на Украину.

«Все обещания о поставках Украине немецких танков и других вооружений строились на замещении их американской техникой. Этого не произошло, и Олаф Шольц «включил заднюю передачу» с отправлением вооружений Киеву. На него внутри самой Германии давит проамерикански настроенная глава МИД ФРГ Анналена Бербок, требующая быстро решить вопрос с отправкой танков Украине.

А вот немецкий генералитет выступает категорически против, понимая, что из имеющихся в Бундесвере от общего количества танков половина не боеготовна. Производство новых «Леопардов» практически прекратилось, а оборонный бюджет не позволяет его возобновить в полной мере.

Поэтому за договоренностями стран НАТО по ограничению поставок танков Украине стоит не политика, а обеспечение собственной безопасности. Когда, скажем, в 2006-2009 годах Германия продала Турции свои устаревшие модели «Леопардов», то к этому получила равное количество новых», — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Проблема с производством новой тяжелой бронетехники стоит и перед Францией, где основным боевым танком является AMX-58 Leclerc. Эти танки не производятся с 2010 года, их численность сократилась с 354 до 222 машин. Аналогичная ситуация с британским танком Chellenger 2, которые имеются в количестве 227 единиц, их выпуск прекратился в 2009 году.