«Это полностью разрушит рынок». Россия не станет поставлять нефть странам, поддержавшим лимит цен

Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые введут на них потолок цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, инициатива о введении ограничений в отношении российской нефти является «полным абсурдом» и «вмешательством в рыночные механизмы отрасли». Ввести «ценовой потолок» ранее предложили в США, чтобы ограничить доходы Москвы от продажи энергоносителей. Ожидается, что министры финансов стран G7 обсудят эту идею на встрече 2 сентября.

Россия остановит поставки нефти и нефтепродуктов в те страны, которые решат ввести потолок цен в отношении российской нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», — подчеркнул Новак.

По его словам, идея о лимите цен на российскую нефть является «полным абсурдом», а ее реализация может дестабилизировать всю отрасль, в результате чего цены на нефть вырастут, а пострадают от этого потребители в Европе и США, где уже платят высокие цены за энергоресурсы.

«Это полностью разрушит рынок», — подчеркнул вице-премьер.

Он указал, что ни одна страна, входящая в ОПЕК+, а также Китай и Индия не поддержали идею об ограничениях цен на российскую нефть.

«Мы не слышали от других производителей нефти, которые участвуют в рынке, хоть одного позитивного отклика об этом абсурде, который обсуждается», — сказал он.

Новак также согласился с мнением о том, что фьючерсный рынок нефти оторван от реального из-за санкций. «Уже не только Венесуэла, Иран, еще российская нефть [оказались под санкциями]», — сказал он. «И цены зачастую учитывают какие-то такие санкционные ограничения и риски, оторванные от жизни», — продолжил вице-премьер.

Россия готовится к нефтяному эмбарго

По словам Новака, российские нефтяники сейчас работают, учитывая будущие санкции Евросоюза.

Речь идет о том, что с 5 декабря в рамках шестого пакета санкций начнет действовать запрет на покупку странами ЕС российской нефти морским путем и на закупки нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.

«Наши компании знают про декабрь, готовятся к этому. Надеюсь, что все планы, которые у них есть, они будут учитывать декабрь. Все планы настроены на то, чтобы сохранить действующие уровни», — отметил Новак.

По словам вице-премьера, в России производится ровно столько нефти, сколько можно добыть и продать. Он отметил, что этот показатель постепенно растет, а если нефтяные компании смогут найти рынки сбыта, то тренд продолжится.

Кроме того, российские власти повысили прогноз на добычу нефти. По итогам года Россия может добыть 520-525 млн тонн нефти, нарастив добычу на 0,2%, сообщил Новак.

На фоне заявлений вице-премьера ценные бумаги нефтяных компаний резко выросли в цене. Так, на максимуме к 18:15 мск акции «Лукойла» повышались на 11,08%, до 4,74 тыс. рублей за бумагу, «Башнефти» — почти на 5%, а бумаги «Роснефти» перешли к росту после негативного старта торгов. К концу торговой сессии в 18:40 акции «Лукойла» зафиксировались на уровне 4,72 тыс. рублей, отметив рост в 10,59%.

Идея «ценового потолка»

Министры финансов стран «Группы семи» 2 сентября обсудят введение предельных цен на российскую нефть. В Белом доме убеждены, что введение потолка цен станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объяснила, что в случае полного запрета на импорт российского сырья цены на него могут еще больше вырасти, и тогда Москва заработает на продаже нефти другим странам — Индии или Китаю. Ценовой потолок, напротив, не позволит продавать нефть по стоимости выше установленной.

«Таким образом, русские будут получать крошечную часть прибыли, которая будет окупать присутствие на рынке», — отмечала Нуланд.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что такой ценовой механизм необходимо согласовать с большинством стран международного сообщества, иначе он не будет работать.

Идея предельной цены на российскую нефть возникла во время саммита «семерки» в конце июня. План, предложенный Вашингтоном, заключается в том, чтобы освобождать от санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать топливо по установленной цене.

Bloomberg тогда сообщал, что западные страны обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель, который будет выше себестоимости нефтедобычи, в таком случае у России будет стимул ее продолжать. При этом в США назвали ограничение в $40 слишком низким и способным привести к новому скачку цен на нефть из-за сокращения российских поставок. По данным Reuters, G7 намерена установить потолок цен к 5 декабря. Тогда вступит в силу нефтяное эмбарго Евросоюза.

Комментируя инициативу G7, Новак ранее прогнозировал, что решение об ограничении цен на российскую нефть вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок. Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co указывали, что цена нефти может взлететь до $380 за баррель, если санкции заставят Москву нанести «ответный удар» по нефтедобыче.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина также высказалась о росте цен на энергоресурсы и отметила, что Москва перенаправит поставки в страны, которые не присоединятся к инициативе «ценового потолка».