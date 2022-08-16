Какие автомобили Иран готов предложить россиянам

Иранский автопроизводитель Iran Khodro, который выпускает машины в ценовой категории около 1 млн рублей, заявил о планах вести бизнес в России. Иранский бренд может компенсировать нехватку в России машин европейских марок, надеются участники рынка. Масштабная экспансия в РФ возможна только в случае налаживания производства в стране, полагают эксперты.

Промышленная группа Iran Khodro (IKCO), крупнейший автопроизводитель Ирана, на своем заводе к западу от Тегерана представила последнюю модель своего кроссовера Rira. В ходе презентации генеральный директор компании Мехди Хатиби объявил о планах экспансии в Россию уже в 2022 году, сообщило издание International Business Times.

«Мы собираемся уделять особое внимание российскому рынку и думаем о партнерстве с российскими инвесторами. Переговоры с Москвой прошли хорошо», — сказал Мехди Хатиби.

Российский рынок топ-менеджер назвал одним из важнейших для иранского производителя.

Экспорт автомобилей в РФ планируется начать уже в 2022 году, заявил Хатиби.

По словам вице-президента Iran Khodro Киануша Пурмоджиба, Россия должна стать самым крупным экспортным рынком по объему проданных автомобилей. В год автопроизводитель намерен выпускать более 500 тыс. машин, а также в течение трех лет нарастить объем продаж на других рынках до 100 тыс. ед. ежегодно против нынешних 20 тыс. ед.

Персидские кони

Марка Iran Khodro уже бывала на российском рынке — в 2006-2009 годах с седаном Samand, построенным на базе Peugeot 405. Тогда модель стоила около $11 тыс. – существенно дороже, чем Renault Logan.

За эти годы в РФ удалось реализовать 12 тыс. автомобилей, но поставки свернули из-за введения норм «Евро-4» и экономических санкций против Ирана,

уточняет «Авторевю». На отечественных классифайдах опубликовано множество объявлений о продаже 16-летних седанов со средней ценой 150 тыс. рублей.

Иранцы выпускают под своим брендом перелицованные автомобили Peugeot, а также кроссоверы китайских марок Haima и Dongfeng. Машины на платформе Peugeot 405, включая седан Samand, производились более 30 лет вплоть до 2019 года, когда от устаревшей «тележки» было решено отказаться.

close 100% Khodro Rira presstv.ir

Сейчас Iran Khodro готовится запустить в производство модель Rira,

которую местные СМИ называют «первым национальным кроссовером».

Он построен на модифицированной платформе IKP1 – локализованной платформе от французского концерна PSA Peugeot Citroen, которая используется в Peugeot 208, 508 и 2008, а также Citroen C-Elysee и других моделях.

Переднеприводный кроссовер Rira получит двигатели 1,6 л (атмосферный мощностью 113 л.с. и турбированный на 168 л.с.), которые работают с 6-диапазонным «автоматом». По словам гендиректора производителя, автомобиль будет предлагаться на рынке по цене от 600 млн иранских реалов,

это около 875 тыс. рублей по текущему курсу.

На той же платформе построена другая новинка, которую иранцы продают с 2021 года – компактный седан Tara, перелицованная версия модели Peugeot 301, знакомой россиянам с 2012-го.

В переводе на российскую валюту на местном рынке Tara стоит около 1 млн рублей. Этот автомобиль вместе с другими моделями Iran Khodro уже привозила в Москву на прошлогоднюю выставку «Интеравто», но дальше презентации дело не продвинулось.

close 100% Khodro Tara presstv.ir

Реальны ли планы

У Iran Khodro не возникнет проблем с тем, чтобы наладить поставки автомобилей уже в нынешнем году и получить «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС), дающее право на продажи машин в стране – на это потребуется всего три-четыре месяца, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«За последние 4-5 лет Iran Khodro достаточно успешно освоила производство компонентов и интеграцию компонентов в автомобили.

Они вносят в автомобили существенные доработки, которые дистанцируют их от машин-прародителей»,

– отмечает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru»

Ввезенные в РФ иранские автомобили окажутся существенно дороже, чем на домашнем рынке — из-за НДС, акцизов, которые должны платить юридические лица, и утилизационного сбора, предупреждает собеседник. Если Iran Khodro решит собирать машины в России, то сможет получать поддержку правительства и компенсации в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) – этот вариант мог бы стать самым привлекательным для иранской компании, считает он.

«Если они придут в Россию как часть структуры, которая создаст совместное предприятие или купит российский актив, то их поддержит правительство, появится большой серьезный игрок. Промышленных мощностей, где можно производить автомобили по полному циклу, сейчас гораздо больше, чем претендентов на их покупку», – полагает Бургазлиев.

В обширный список таких активов входят Derways (Черкесск), «Ставрополь Авто», предприятие »Группы ГАЗ» (где собирались Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде),

также возможно сотрудничество с концерном Stellantis, учитывая многолетнее взаимодействие иранцев с Peugeot-Citroen,

напоминает эксперт.

Для реализации автомобилей в России иранскому производителю следует создать собственную структуру дистрибуции и дилерства, так как существующую систему (европейскую, американскую, корейскую и китайскую) адаптировать под Iran Khodro не представляется возможным, полагает председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов

«Серьезной проблемой, на наш взгляд, являются практически заградительные пошлины на импорт автомобилей в Россию

– следовательно, большие объемы продаж возможны только при локализации сборки», – отмечает Обыденов в беседе с «Газетой.Ru».

Что касается логистики, сейчас между Ираном и Россией существует три маршрута – железнодорожный, автомобильный и морской. Все они функционируют, поэтому в вопросе транспортировки на этом направлении не должно возникнуть проблем, уверен он.

Сейчас большинство автомобилей, которые поступают в Россию путем параллельного импорта, относятся к премиальному сегменту, поскольку на них распространяется максимальная маржинальность, сообщили «Газете.Ru» в группе компаний «Автодом», в дилерском портфеле которой 13 европейских и японских автомобильных и мотоциклетных брендов.

«В сложившихся обстоятельствах у Iran Khodro есть шансы успешно зайти на российский авторынок. Кроме того, сейчас на авторынке острый дефицит автомобилей европейских брендов, который может частично заполнить иранский бренд», — заявили в компании.