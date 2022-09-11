Военная операция РФ на Украине. День 200-й

В Минобороны РФ объявили о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи. Согласно сообщению ведомства, силы переброшены «для наращивания усилий на донецком направлении». Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на линии фронта ситуация «напряженная, но контролируемая». На границе с Белгородской областью разбиты пункты помощи беженцам, дежурят волонтеры и медики. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию текущих событий.