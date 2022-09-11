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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 200-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 200-й день

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Александр Река/ТАСС
В Минобороны РФ объявили о перегруппировке войск в районе Изюма и Балаклеи. Согласно сообщению ведомства, силы переброшены «для наращивания усилий на донецком направлении». Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на линии фронта ситуация «напряженная, но контролируемая». На границе с Белгородской областью разбиты пункты помощи беженцам, дежурят волонтеры и медики. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию текущих событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:24

8:40

8:34

Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС — шестой.

«Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние», — сообщил агентству «Интерфакс» советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

8:15

На границе Харьковской и Белгородской областей развернуты пункты помощи беженцам, там дежурят волонтеры и врачи, подготовлены запасы еды и питьевой воды.

8:05

Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) продвигаются вперед по ряду направлений, заявил глава республики Денис Пушилин.

«Ситуация на линии фронта напряженная, но контролируемая. <...> Противник бросает на передовую неподготовленный личный состав. Несет большие потери, после чего подвозят новых, таких же необученных. Наши ребята по многим направлениям продвигаются вперед. Тяжело, но продвигаются», — сказал глава ДНР.

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»
8:04

Военное ведомство также опубликовало видеозапись боевой работы штурмовиков Су-25 российских ВКС.

«Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ», — говорится в пресс-релизе Минобороны.

8:01

Минобороны РФ опубликовало кадры работы танков Т-90 в зоне проведения СВО.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Сегодня мы продолжаем наблюдать за ходом специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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