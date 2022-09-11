Работа ЗАЭС полностью остановлена. Теперь атомная станция работает на дизеле

Последний работающий блок на Запорожской АЭС — шестой — был остановлен, местные власти объяснили ситуацию непрекращающимися обстрелами и повреждениями линии электропередач. Остановка реактора была контролируемой, остается возможность его перезапуска. Станцию перевели на питание за счет дизель-генераторов. Киев, несмотря на потерю питания с ЗАЭС, планирует к декабрю начать поставки электроэнергии в Польшу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Шестой блок Запорожской АЭС был остановлен в ночь на воскресенье в 03:45 по мск, сообщил ТАСС представитель администрации Запорожья Владимир Рогов. Станцию перевели на дизель-генераторы для энергообеспечения собственных нужд. Последний из энергоблоков из-за обстрелов ВСУ работал несколько дней на предельно низкой мощности, его остановка была плановой.

«Примерно в 03:45 остановлен 6-й блок. Он остановлен контролируемо, он сейчас переводится в холодное состояние, когда есть возможность его перезапустить. <...> Атомная станция на протяжении более чем трех суток работала на предельно низкой мощности — от 11 до 14%. Это очень вредно, потому было принято такое решение [об остановке энергоблока]. Что будет дальше — сейчас специалисты смотрят, как сохранить атомную станцию», - сказал Рогов.

Он добавил, что энергообеспечение нужд ЗАЭС после отключения последнего работавшего энергоблока идет за счет дизель-генераторов.

Рогов также заявил, что решение об остановке было принято из-за того, что прицельным огнем с украинской стороны были перебиты все линии электропередачи, по которым сгенерированная на АЭС электроэнергия поступала в систему.

«Единственная линия, которая осталась на подконтрольные официальному Киеву территории, не принимает электроэнергию на протяжении нескольких дней. Специально, чтобы был нанесен ущерб атомной станции, чтобы вышла из строя турбина, чтобы с энергоблоком и с реактором были проблемы», - отметил он.

Свет в Энергодаре

Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что электроснабжение города осуществляется в штатном режиме, несмотря на отключение последнего энергоблока ЗАЭС.

«Электроснабжение города осуществляется», — сказал он и отметил, что по некоторым направлениям ведется работа по включению трансформаторов, но это в основном касается промзоны.

По словам глава Энергодара, жилой сектор Энергодара «полностью освещен».

Пятый энергоблок ЗАЭС был отключен 8 сентября в целях предотвращения возможных последствий из-за обстрелов.

10 сентября Украина в одностороннем порядке перестала принимать энергию с АЭС. По словам Рогова, на тот момент энергию продолжали подавать на подконтрольные России территории Запорожской и Херсонской областей.

7 сентября глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что власти не исключают вариант полной остановки работы Запорожской АЭС (ЗАЭС) в условиях регулярных обстрелов ее территории с украинской стороны.

«С высокой долей вероятности мы вынуждены будем остановить атомную станцию, потому что работа ее будет невозможна в таких условиях (в условиях обстрелов ВСУ), и, скорее всего, перейдем на работу дизель-генераторов, потому что работать атомная станция в таком режиме с высокой долей вероятности не сможет. Мы пока этот вопрос до конца не решили, скорее всего, придется принимать такое решение», — сообщил Балицкий.

Последствия для Украины

Утром 11 сентября секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал в интервью LB.ua, что страну ждет тяжелая зима при потере электроэнергии с Запорожской АЭС.

«Если, не дай Бог, Запорожская атомная станция не будет производить для нашей страны энергетику в достаточном количестве, нам будет крайне трудно зимой», — сказал Данилов, отметив, что проблема может возникнуть не только с ЗАЭС.

Несмотря на тревожные прогнозы, Киев планирует начать поставки электроэнергии в Польшу уже в декабре. Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение ускорить реконструкцию ЛЭП от Хмельницкой АЭС. По его оценке, ремонтные работы должны быть завершены до 8 декабря, после чего Украина будет готова «обеспечить Польшу необходимым объемом электричества».

«Поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС в польский город Жешув», — сказал украинский президент.

Ранее он ставил условием поставок электричества в Польшу «сохранение нормального контроля» Украины над Запорожской атомной станцией.

11 сентября Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на ЗАЭС.

«Работаем ради необходимых международных решений для этого», — добавил он.

«Инцидент не оказал влияния»

8 сентября специалисты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской электростанции, заявили, что очередной обстрел, который повредил ЛЭП, не повлиял на текущую работу ЗАЭС. Там подчеркнули, что обстрел «еще раз продемонстрировал трудности и уязвимость», с которыми сталкивается атомная станция.

«Инцидент, произошедший вчера, не оказал немедленного влияния на текущую работу станции, поскольку она уже была отключена от электросети два дня назад, когда была отключена другая резервная линия для тушения пожара», — заявили эксперты.

6 сентября эксперты МАГАТЭ опубликовали отчет о ситуации на ЗАЭС по результатам визита на станцию. Там призвали не допустить ядерной катастрофы и прекратить обстрелы.

Сотрудники агентства на основе имеющихся данных не увидели признаков распространения радиации со станции. «Продолжающиеся обстрелы пока не вызвали ядерную аварию, но продолжают создавать постоянную угрозу ядерной безопасности», — указывает МАГАТЭ. Организация призвала немедленно прекратить обстрелы.

«Этого можно достичь путем скорейшего создания охраняемой зоны радиационной безопасности», — считают эксперты агентства. МАГАТЭ готово начать консультации для формирования такой зоны.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам визита на ЗАЭС заявил о нарушении целостности станции. Он указал, что он лично и команда экспертов МАГАТЭ видели на здании АЭС следы обстрелов и дыры от них.

«Физическая целостность объекта не раз нарушалась, это происходило несколько раз», — сказал он.

Украинский «Энергоатом» обвиняет в обстрелах российских военных и призывает создать вокруг станции демилитаризованную зону. После этого, утверждают там, можно будет провести ремонт и безопасно восстановить работу АЭС. Российские власти называли клеветой и абсурдом обвинения в обстрелах ЗАЭС.