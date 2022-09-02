Детсадовцам из Читы выдали новые грамоты. На прошлых был украинский трезубец

В детском саду в Чите воспитанникам выдали грамоты с гербом Украины — «трезубцем». В результате скандала губернатор Забайкалья извинился перед родителями детей и напомнил про «девятый год обстрелов», руководитель и педагог детсада были уволены в результате служебной проверки из-за «халатности», а грамоты заменили на правильные – правда, с какой именно символикой, не сообщается. В региональном министерстве образования заявили, что нужно усилить информационную работу среди учителей и воспитателей.

Почетные грамоты за участие в конкурсе «Мисс и мистер лето-2022», выданные в детском саду №73 в Чите на бланках с украинским гербом, заменили на новые, сообщает РИА «Новости».

«На следующий день после вручения грамоты были собраны. В настоящее время дети получили новые грамоты», — заявили агентству в пресс-службе министерства образования Забайкальского края.

Какие грамоты были выданы, и есть ли на них российский двуглавый орел, не уточняется.

Комитет образования Читы начал служебную проверку после того, как в детском саду №73 детям выдали грамоты с изображением герба Украины, добавили в ведомстве. По результатам проверки, директор детского сада и воспитатель были уволены «за проявленную халатность».

Грамоты с гербом Украины – трезубцем — воспитанники детсада получили 30 августа за участие в конкурсе «Мисс и мистер лето — 2022», сообщало агентство «Чита.ру». По словам одного из родителей, после сообщений в СМИ и обращений к руководству сотрудники детского сада попросили сдать грамоты назад, пообещав их заменить.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов принес извинения родителям детсадовцев, получивших грамоты с «неправильным» гербом.

«Конечно, эта ситуация абсолютно нетерпимая. Мы все совершенно справедливо возмущены. Я приношу извинения родителям, всем людям, чьи чувства задеты. Я вас понимаю. Моей внучке сейчас 2 года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту», — заявил глава региона.

По словам Осипова, детям «выдали грамоты с гербом государства, власти и армия которого девятый год целенаправленно обстреливают русских детей, женщин, мечтают стереть нас с вами с лица земли».

Чиновник подчеркнул, что ситуация возникла из-за «безответственных глупых ошибок».

«Причиной случившегося стала халатность и безответственное отношение к профессиональной деятельности воспитателя и руководителя детского сада», — заявили в пресс-службе забайкальского минобра.

В ведомстве добавили, что намерены «усилить информационную работу среди руководителей образовательных учреждений, в первую очередь дошкольных, и педагогических работников о недопустимости халатного отношения к своим профессиональным обязанностям».

Тризуб – украинский?

По данным местных СМИ, воспитатель детсада нашла бланк для грамот в интернете и «распечатала их не глядя».

Один из символов современной Украины, «тризуб» (организация запрещена в России) — трезубец – князя Владимира был утвержден Верховной радой в 1992 году.

Однако этот символ далеко не всегда ассоциировался с Украиной. По ряду версий, изначально «тризуб» был пикирующим соколом – одним из родовых знаков Рюриковичей. Некоторые исследователи полагают, что символ произошел от варяжского знамени с вороном Одина, которого также чеканили на монетах VIII-IX веков.

Символ также использовали запорожские казаки и Украинская Народная Республика и Украинская Держава (Гетманат) после Февральской революции.

Трезубец Рюриковичей используется также в символике Народно-трудового союза русских солидаристов (НТС), созданного русскими белоэмигрантами в Белграде в 1930 году. Он изображается на фоне российского триколора как «первый государственный знак в истории России».

Другие ляпы

Грамоты с украинским гербом выдают в Российской Федерации по ошибке не в первый раз. В 2018 году такие бланки распечатали для вручения выпускникам на Урале по ошибке классного руководителя, учителю сделали выговор.

В том же году в Уссурийске (Приморский край) школьнику за успехи в учебе выдали также грамоту с трезубцем и украинским флагом.

В 2017 году в Нижневартовске (ХМАО-Югра) школьники получили первые паспорта на фоне презентации с голландским флагом, с цветами российского триколора, но расположенными в другом порядке.