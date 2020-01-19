Экстремистский трезубец: Украина требует от Британии извинений

Британская полиция должна убрать трезубец, изображенный на гербе Украины, из списка экстремистских символов. Кроме того, ведомство должно принести официальные извинения, заявили в посольстве Украины в Лондоне, передает ТАСС.

«Включение трезубца, конституционного символа герба Украины, в пособие по вопросам экстремизма <...> чрезвычайно возмутительно. Никакие объяснения недопустимы», – заявили в дипмиссии.

В 2019 году в пособие по противодействию экстремизму для британских учителей и врачей был включен в качестве «националистического» символа украинский трезубец – соответствующую фотографию внесли в раздел татуировок.

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Старший национальный координатор контртеррористической полиции Дин Хейдон заявил вскоре после этого, что включение изображения в пособие вовсе не означает экстремистского характера символа.

«Пособие <...> было разработано для помощи полиции и ближайших партнеров, чтобы распознавать и понимать знаки и символы, с которыми сотрудники могут столкнуться по службе. Ясно сказано, что

многие группы не интересны с точки зрения борьбы против терроризма, и членство в них не означает какого-либо криминала», – говорится в заявлении полицейского начальника.

Хейдон добавил, что предполагать какую-либо иную трактовку ситуации «нецелесообразно» и «вводит в заблуждение».

Стоит отметить, что «трезубец князя Владимира», который сейчас используется в качестве герба независимой Украины, был также символом Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России как экстремистская). Милиция ОУН использовала желто-голубые повязки, а знаком УПА был «тризуб». Атрибутикой ОУН-УПА активно пользовались представители националистического «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) — одной из движущих сил «евромайдана».

Сейчас Украина использует «малый герб», утвержденный в 1992 году. «Большой герб», на котором щит с трезубцем поддерживают казак с мушкетом и коронованный лев, до сих пор находится на стадии законопроекта.

Есть несколько версий происхождения украинского государственного герба. Наиболее популярная — «владимирская», согласно ей трезубец — это стилизованное изображение пикирующего орла со сложенными крыльями. Такой орел — фамильный знак великокняжеского рода Рюриковичей.

После госпереворота на Украине факельные шествия украинских националистов и неонацистов стали проходить совершенно свободно. В апреле 2018 года во Львове около 1 тыс. человек провели так называемый «марш величия и духа» в честь памяти дивизии СС «Галичина». Дивизия была сформирована 77 лет назад, в 1943 году, и была набрана из украинских добровольцев.

В ходе марша украинские националисты выкрикивали лозунги «Украина превыше всего» и «Галичина» — дивизия героев». Также участники шествия несли флаги с эмблемой дивизии — желтым львом на голубом фоне с тремя коронами. Марш прошел от памятника лидеру ОУН-УПА Степану Бандере по центральным улицам Львова.

В 2014 году власти Украины начали проводить так называемую политику декоммунизации, ликвидируя «идеологическое наследие советского периода». Весной 2015 года кабмин Украины одобрил «декоммунизационный» пакет законов. Среди всего прочего, закон устанавливает уголовную ответственность для отрицающих преступления «тоталитарного режима».

Публичная демонстрация советской символики была запрещена — наравне с нацистской.

Институт национальной памяти Украины составил список из полутысячи исторических личностей, деятельность которых подпадает под действие этого документа. Закон предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Среди прочих городов был переименован Днепропетровск — но городу не стали возвращать дореволюционное русское название Екатеринослав, а присвоили новое, «украинское» название — Днепр.

Украинские власти в рамках этого закона также изменили названия более 900 населенных пунктов, примерно 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов. За годы действия закона были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, среди которых — монументы советским военачальникам, освобождавшим Украину в годы Великой Отечественной войны.