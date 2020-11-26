«Императорские прибамбасы»: каким будет новый герб Украины

На Украине активно обсуждается создание большого герба государства, а именно эскиз победителя соответствующего конкурса, который завершился 1 ноября. Вопрос создания еще одного опознавательного знака государства остается открытым в течение 28 лет, хотя этот момент прописан в конституции страны.

Конкурс, проводимый правительством Украины, выиграла работа художника Алексея Кохана.

close Возможный новый герб Украины и художник Алексея Кохан Возможный новый герб Украины и художник Алексея Кохан Facebook

Эскиз-победитель содержит все обязательные элементы для большого государственного герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака с мушкетом и трезубец как знак княжеского государства Владимира Великого (малый украинский герб).

Реклама

Кохан получил вознаграждение в размере 100 тыс. гривен (более $3,5 тыс.), но вместе с этим столкнулся с серьезной критикой своего эскиза, да и своих прошлых работ. К примеру, украинский историк Олег Однороженко указал, что в советские времена художник рисовал карикатуры на продажных бандеровцев и воинственных американских империалистов.

«Небольшая подборка «ранних» проб пера Алексея Кохана на «геральдическую» тематику. Особенно прошу обратить внимание на «желто-голубую» шапку «продажного бандеровца» в карикатуре с «американским» чертом. Это та же шапка, что и на казаке в проекте 1997/2020. А трезубец на чемодане такой же, как и на проекте 1991 года. Одно слово — «твердая рука мастера», — написал историк в Facebook, также прикрепив к посту ряд карикатур Кохана.

Впрочем, большая часть критики все же касалась непосредственно эскиза, а не прошлого Кохана. Так, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин удивился тому, что на большом гербе изображен архангел с крестом странной формы на груди, а льву почему-то пририсовали половой орган.

В социальных сетях тему подхватили и начали публиковать пародии на эскиз Кохана. К примеру, появились вариации с котами вместо архангела, казака и льва или же заставка советского детского мультипликационного журнала «Веселая Карусель». К небольшому флешмобу присоединилась даже «Укрпочта» — в Facebook компания разместила изображения собственного герба, с почтальоном-ангелом и голубем в фуражке.

Оппозиционная партия «Шария» вовсе отметила, что победителем конкурса эскизов оказался кум, бизнес-партнер и соавтор председателя жюри.

В результате — масса неточностей, ошибок, примитивизм и наляпистость.

«Шобла, решившая, что Украина — их собственность, продолжает уверенно распоряжаться», — говорится в Twitter партии.

Исторический мотив

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Андрей Окара, первые проекты большого герба Украины появились в начале XX века вместе с малым в виде трезубца. Ранние эскизы во времена Украинской народной республики (УНР) написал выдающийся художник Георгий Нарбут, то есть сама идея была сформулирована около 100 лет.

«Малый герб Украины, по сути, связывал УНР с древней киевской державой, а проект большого герба должен был отразить единство Восточной и Западной Украины.

Западная часть государства подразумевалась в виде льва в короне, а восточная в виде казака с ружьем. Первый фрагмент является средневековым гербом города Львов, а второй олицетворяет Запорожскую сечь», — пояснил эксперт.

Проект Большого герба, который выиграл конкурс, людей очень сильно насмешил, в особенности изображение льва, продолжил Окара, изначальная идея в нем определенно была модернизирована. Казак с ружьем переместился наверх, его место справа занял лев, а слева появился архангел Михаил — то есть объединение Запада и Востока теперь демонстрируют лев и архангел, а казак почему-то уехал вверх.

Ответов на вопросы, почему Кохан именно так представил большой герб Украины, пока нет. В частности, непонятно из-за чего место льва занял архангел Михаил, который изображен также на гербе Киева.

Впрочем, необходимость создания большого герба обсуждается на Украине далеко не первый год и за это время самые разные варианты продвигались для дальнейшего утверждения.

За почти 30 лет конкурсы на соответствующие эскизы проводились четыре раза, правда до Рады в итоге дошла только одна работа.

11 лет назад в парламенте оказался следующий проект: в центре синий щит с золотистым трезубцем, справа — казак с ружьем, слева — коронованный лев. Эскиз в шутку прозвали «дрессировщик со львом» и также подвергли его серьезной критике. Голосование в парламенте проект не прошел и в итоге был отозван.

Шанс на успех

Сможет ли новый проект преодолеть этап Верховной рады и стать новым большим гербом Украины — вопрос достаточно сложный. Cам запуск конкурса продемонстрировал несогласие среди депутатов. Так, парламентарий от партии «Батькивщина» Иван Крулько заявил, что трезубец должен был стать единственным гербом Украины еще 28 лет назад, но это решение не поддержали коммунисты.

«Там, где сейчас сидит (правящая партия) «Слуга народа», раньше сидели коммунисты. Их было много. Именно они не утвердили тризуб как единственный государственный герб. Потому что они хотели размывать государственные символы и советчину впихнуть в большой герб», — подчеркнул депутат.

В итоге «Батькивщина» запуск конкурса на большой герб не поддержала, что не создало проблем на этом этапе, но может помешать его окончательному утверждению. Для принятия нового государственного символа нужно собрать не менее чем две трети от конституционного состава Рады (300 + 1 депутат).

С точки зрения Андрея Окары, эскиз Кохана вышел откровенно неудачным не только из-за изменения основной идеи большого герба, но и низкого качества художественного воплощения, то есть самого рисунка.

«Вопрос с утверждением такого большого герба должна решить Верховная рада, так как это касается конституции Украины.

Я подозреваю, что вряд ли они поддержат этот проект, вряд ли найдется такое количество людей без художественного вкуса», — подчеркнул эксперт.

В таком случае появление нового государственного символа вновь будет отложено, и дискуссия вокруг его вида продолжится. Тут стоит отметить, что уже второй раз до Рады доходит достаточно архаичный проект герба с отсылками к средневековью, но без учета текущих достижений достаточно молодой республики.

К тому же, украинский писатель и историк Олесь Бузина еще в 2009 году критиковал изображение льва с короной на голове на эскизе большого герба Украины, поскольку это является нарушением геральдических правил — данная ошибка также присутствует в проекте Кохана.

«Идея с любой короной — хоть княжеской, хоть королевской, никак геральдически не оправдана. Современная Украина — не монархия, а республика. Значит, сверху герба, в лучшем случае, можно бросить гетманскую шапку — символ выборной власти. В Европе в бывших монархиях, ставших республиками, оставляя традиционные геральдические символы, убирали с них все императорско-королевские прибамбасы», — указывал Бузина.