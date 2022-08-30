«Угроза внутреннего взрыва существует». Премьер Польши рассказал о спорах в ЕС по поводу Украины

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил об угрозе «внутреннего взрыва» в Евросоюзе из-за раскола между странами, которые хотят мира, и странами, которые хотят победы Украины. Он призвал государства ЕС поддерживать диалог и находить компромиссы. Варшава также заявила, что испытывает трудности из-за введенных против России санкций, но считает их единственным способом остановить военную операцию на Украине.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью французской газете Le Figaro рассказал об угрозе «внутреннего взрыва» в Европейском союзе из-за разногласий по поводу конфликта на Украине.

«Эта угроза внутреннего взрыва существует. Поэтому так важно поддерживать диалог между нами, находить компромиссы и общий знаменатель», — сказал Моравецкий.

Политик отметил, что основной раскол наблюдается между странами, которые хотят заключения мира между Москвой и Киевом, и теми, кто выступает за победу Украины.

Моравецкий упомянул, что на Западе есть те, кто пытается убедить общественность и лидеров стран в том, что есть возможность закончить военные действия и вновь «вести бизнес как обычно».

Накануне польский премьер встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Во время встречи Моравецкий попросил Макрона ускорить поставки оружия Украине и обозначил позицию Польши по визовой политике, заявив, что Варшава настаивает на прекращении выдачи россиянам виз, кроме гуманитарных.

«У нас есть разногласия по поводу конфликта, но мы оба считаем, что единство Европы необходимо защищать, потому что это необходимое условие для введения дополнительных санкций», — признал Моравецкий.

Он также призвал президента Франции продолжить защищать единство Европы.

Трудности из-за санкций

Глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик ранее рассказал, что страна чувствует все отрицательные последствия от санкций против России.

«Мы чувствуем последствия санкций — потому что санкции, тоже нужно четко об этом говорить, с одной стороны, наносят удар по России, и это единственный способ остановить агрессора, но с другой стороны, эти санкции ощущают все страны, которые в них участвуют», — отметил Дворчик.

В частности, сказал он, санкции ударят по польскому бюджету. «Этот бюджет не будет легким бюджетом», — сказал руководитель канцелярии.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также признал, что «некоторые голоса» в ЕС выступают за пересмотр санкций в отношении России.

«ЕС ввел жесткие санкции против России. Конечно, министры [иностранных дел стран ЕС] будут их обсуждать, их эффективность… Некоторые голоса выступали за пересмотр санкций, но я не думаю, что министры в целом на это настроены», — сказал он.

Боррель выразил уверенность, что ограничительные меры продолжат действовать.

Ссоры и разногласия

23 августа издание Foreign Policy сообщило, что Моравецкий поссорился с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за разногласий по поводу конфликта на Украине.

«Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России», — отметил автор публикации.

Эксперт Германского фонда Маршалла Даниэль Хегедюс заявил в беседе с Foreign Policy, что «поляки перестали доверять венгерским партнерам».

О дипломатическом урегулировании конфликта ранее высказывались представители Франции и Германии, в то время как Польша, Финляндия, страны Балтии и Скандинавии считают, что Украина должна победить в военном конфликте.

Такую точку зрения разделяют и в Киеве. Так, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что если перемирие будет заключено, Россия вскоре возобновит боевые действия, поэтому необходима именно победа Украины.