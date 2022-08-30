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Политика

Военная операция России на Украине. День 188-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 188-й день

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Разминирование завода «Азовмаш» в Мариуполе

Разминирование завода «Азовмаш» в Мариуполе

Владимир Гердо/ТАСС
ВС Украины возобновили нанесение ударов по Энергодару и Запорожской АЭС, сообщили в администрации города. По словам члена главсовета администрации Запорожской области Владимира Рогова, под обстрел попали места возможного маршрута миссии МАГАТЭ. Министры обороны и главы МИД стран ЕС обсудят 30-31 августа поставки оружия Киеву и визовые ограничения для России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:18

В Херсоне заявили, что ВСУ нанесли удары по двум жилым домам при обстреле города — ТАСС.

9:17

Снижение военных поставок ЕС на Украину летом носит временный характер в связи с исчерпанием запасов свободных вооружений, сообщил источник — ТАСС.

9:14

Попытки наступления украинских сил на южном направлении совпали по времени со встречей министров обороны Евросоюза в Праге, на которой о боевых действиях и запросах Киева по новым вооружениям отчитается министр обороны Украины Алексей Резников, заявил дипломатический источник в Брюсселе — ТАСС.

9:09

В Херсоне ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, сообщили власти региона — ТАСС.

9:07

В Херсонской области сообщили о новом обстреле ВСУ Антоновского моста через Днепр, инфраструктура переправы не повреждена — ТАСС.

9:01

У властей Запорожья нет каких-то особых надежд на визит МАГАТЭ, заявил Балицкий.

8:50

Кадры боевой работы Ка-52.

8:37

Российские военнослужащие возвели автомобильный мост через реку Северский Донец в ЛНР.

8:30

Глава отдела образования Сороковая заявила об угрозах Киева учителям Харьковской области.

8:25

Расчеты ПТРК «Корнет» и гаубиц «Гиацинт-Б» ведут артиллерийский обстрел позиций ВСУ.

8:23

Германия и Франция выступают против обширного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам — ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

8:20

ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС, два разрыва зафиксированы у здания хранилища отработавшего топлива. Причиной ударов по ЗАЭС является намерение Украины сорвать визит миссии МАГАТЭ, заявили в администрации Энергодара — ТАСС.

8:18

Жители подконтрольной РФ части Запорожской области, чьи дети в этом году пойдут в школу, получат до 15 сентября выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщила директор департамента образования администрации региона Елена Шапурова — ТАСС.

8:17

Более 8 тысяч жителей взятых под контроль территорий Запорожской области получили паспорта граждан Российской Федерации — ТАСС.

8:16

Жители Херсонской области, уехавшие ранее из региона, возвращаются в большом количестве, сообщил ТАСС Стремоусов.

8:14

ВС Украины возобновили нанесение ударов по Энергодару, сообщили в администрации города — ТАСС.

8:13

Шесть человек, в том числе подросток, получили ранения в ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ, сообщили в Штабе территориальной обороны республики — ТАСС.

8:12

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Гольмовский в пригороде Горловки из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив 10 ракет — ТАСС.

8:11

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник прекратили обстрел Новой Каховки в Херсонской области, который они вели с воскресенья, сообщил глава администрации района Владимир Леонтьев — ТАСС.

8:10

Украинские войска примерно за час обстреляли три населенных пункта в ДНР, включая Донецк, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины — РИА «Новости».

8:09

Херсонская область находится под охраной российской армии, выстроено несколько рубежей для защиты от возможных посягательств со стороны Украины, заявил РИА «Новости» Стремоусов.

8:08

Западные страны подталкивают Киев к обострению ситуации в направлении Херсонской области, заявил РИА «Новости» заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

8:07

Украинские войска обстреливают места возможного маршрута миссии МАГАТЭ в Энергодаре, сообщил РИА «Новости» член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

8:06

Более 18 тонн медицинских препаратов из России доставлено в центральные больницы Скадовска, Чаплинки и Новой Каховки Херсонской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ — ТАСС.

8:05

Министры обороны и главы МИД ЕС обсудят поставки оружия Киеву и визовые ограничения для РФ 30-31 августа — ТАСС.

8:03

Военнослужащие Центрального военного округа возвели автомобильный мост через реку Северский Донец в ЛНР, который ранее был разрушен ВСУ — ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию событий военной спецоперации России на Украине.

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