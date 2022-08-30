Военная операция России на Украине. День 188-й

9:14

Попытки наступления украинских сил на южном направлении совпали по времени со встречей министров обороны Евросоюза в Праге, на которой о боевых действиях и запросах Киева по новым вооружениям отчитается министр обороны Украины Алексей Резников, заявил дипломатический источник в Брюсселе — ТАСС.