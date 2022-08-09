«Это привилегия, а не право»: премьер Эстонии призвала запретить выдачу россиянам виз в Европу

Страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она считает, что возможность въезда в Евросоюз — это привилегия, а не право человека. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова назвала «махровым национализмом» призыв закрыть Европу от россиян. Также FT сообщила, что в ЕС не разделяют идею Эстонии о запрете на туристические визы для всех россиян.

Возможность въезда в Европу является привилегией, а не безусловным правом, соответственно гражданам России необходимо запретить въезд в ЕС, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своем Twitter. Она отметила, что пока авиасообщение с Россией закрыто, «бремя несут соседние страны страны» (Эстония, Латвия, Финляндия).

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Авиасообщение из РФ закрыто. Пока страны Шенгена выдают россиянам визы, бремя несут соседи России — Латвия, Эстония Финляндия (единственные точки доступа). Пора прекращать туризм из России уже сейчас»,

— написала она в Twitter.

Инициатива из прошлого

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские инициативы о прекращении туризма из России сейчас исходят от недружественных России стран. По его мнению, призывы политиков ЕС схожи с теми, которые звучали из центра Европы 80 лет назад.

«Как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами. В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы...», — обратил внимание Песков.

«Махровый национализм» и невыученные уроки

Представитель МИД России Мария Захарова оценила слова Каллас как очередной шаг ненависти по отношению к России.

«Это махровый национализм, которому много сотен лет, который по-разному прикрывался, назывался и камуфлировался. Сейчас у тех, кто смотрел на это со стороны, спала пелена, и спали все декорации, которыми Европа этот национализм прикрывала», — сказала Захарова журналу «Компания».

По ее словам, Евросоюз последние годы не предпринимал реальных попыток разрешить украинский кризис. Она считает, что происходящее — «часть политики по реализации ненависти к России».

«Сейчас им нужно определиться, за какой мир и за какую Европу они выступают: за Европу единых стандартов, прав человека, гуманистических ценностей, превалирования права и равенства всех перед правом или Европу ксенофобии, человеконенавистнической идеологии, абсолютно колониального мышления и сегрегации людей. Но это не наша проблема, а того натоцентричного звена в Европе, которое сейчас просто сорвалось с цепи», — заключила представитель МИД.

Позже в своем Telegram-канале Захарова напомнила Каллас о ряде базовых международных договоров, которые, по мнению Захаровой, премьер-министр Эстонии «не выучила в институте». Представитель МИД России привела в качестве аргумента заключенный между странами ОБСЕ Хельскинский акт от 1975 года. Он подразумевает свободное передвижение в Европе и контакты между людьми, учреждениями и организациями. Также она напомнила, что в Вене в 1989 году все государства-участники ОБСЕ обязались «уважать право каждого человека на свободу передвижения и выбора места жительства в пределах границ каждого государства и право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну». Она также напомнила о соответствующих статьях Международного пакта о гражданских и политических правах, Всеобщей декларации прав человека и Европейской конвенции по правам человека.

«Нацистская хрень»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал заявление Каллас «нацистской хренью».

«После украинского коверного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка: «Посещение Европы – это привилегия, а не право человека». Так и хочется ей напомнить другие слова: «То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка», — написал Медведев на своей странице ВКонтакте.

Утром 9 августа Медведев в своем Telegram-канале сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером в связи с желанием «призвать к ответственности всё население России».

О шансах Эстонии сохранить государственность

Замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в ответ на слова премьера Эстонии назвал привилегией возможность проживания эстонцев на земле, которая фактически принадлежит России.

«По большому счету, эстонцы живут на земле Российской империи. Эту землю Петр Великий завоевал у Карла XII, одержав победу в Северной войне (1700-1721). Мало того, Россия заплатила шведам за эту землю огромные деньги (для чистоты присоединения). Поэтому именно для Эстонии это является привилегией»,

— написал Джабаров.

Он отметил, что «чем скорее Эстония это осмыслит, тем больше у неё шансов сохранить свою государственность».

«Рецидив расистского мышления»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что заявление — это «рецидив расистского мышления», который должен быть осужден мировым сообществом.

«Сам факт оценивать посещение какой-либо страны как привилегию — это полный рецидив расистского по своей сути мышления и абсолютно недопустимые вещи, которые должны быть осуждены всем так называемым мировым сообществом, включая политиков в США и Европе. Идея глупая, и я думаю, что она точно так и будет оценена представителями ЕС и Соединенных Штатов», — сказал он.

Противоречия с ЕС и ЕК

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер на фоне заявления Каллас напомнила, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям. По ее словам, ЕК «находится в контакте со странами ЕС, в том числе с теми, которые намерены ограничить выдачу виз, но не комментирует эти контакты».

В Еврокомиссии уже не первый раз напоминают о невозможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России.

Кроме того, скептически отнеслось к заявлению Каллас и руководство Евросоюза, передает газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

«Вы же не хотите полностью запретить всем россиянам ездить в ЕС, иначе как мы вообще собираемся взаимодействовать?» — заявил представитель Евросоюза.

По его словам, россияне, не поддерживающие военную операцию на Украине, «тоже должны иметь возможность путешествовать».