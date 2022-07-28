Шенгенская зона для россиян продолжает сужаться

МИД Финляндии предложил шесть вариантов ограничений для российских туристов. Там рассматривают возможность аннулирования виз, ограничение на количество принимаемых заявлений или получение разрешения ЕС на право отказа в выдаче виз. Правительство Эстонии уже утвердило запрет на выдачу виз.

Сразу три европейские страны выдвинули предложения об ограничениях для туристов из России. Финляндия выдвинула шесть вариантов, среди которых ужесточение разрешений на въезд для родственников резидентов по веской причине и аннулирование ранее выданных виз. Эстония уже прекратила выдачу виз и видов на жительство, а также ужесточило правила для трудоустройства россиян. Польша поддержала действия других европейских стран и напомнила о приверженности «далеко идущим санкциям». Ранее Латвия и Литва, Чехия и Дания уже приняли соответствующие решения.

Информацию о предложении финского правительства распространило издание YLE. По информации издания, глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер предложил шесть вариантов ограничений для российских туристов.

По словам Таннера, существует вариант полностью прекратить оформление виз для россиян, однако это запрещено законами ЕС и правилами зоны Шенгена. Также он предложил ограничить количество принимаемых заявлений на получение виз, разрешить въезд в страну родственникам резидентов по веской причине (похороны, лечение и проч.).

Кроме того, Таннер предложил аннулировать все выданные визы. Хоть это не соответствует нормам ЕС и самой Финляндии. Шестым вариантом может стать общее решение Евросоюза, в линии которого Финляндия будет декларировать направление своей туристической политики.

С 15 июля Финляндия открыла границу с Россией, сейчас в страну пребывает около 7 тыс. российских туристов.

В Еврокомиссии 28 июля отметили, что не позволяют полностью запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, поскольку «визы должны быть доступны для определенных категорий. Рассмотрение визовых заявлений входит в компетенцию государств — членов».

Таллинский запрет

28 июля эстонское правительство утвердило ограничения, по которым граждане РФ более не смогут подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в стране. Новое постановление уточняет ранее принятые санкции.

Также краткосрочное трудоустройство для россиян и белорусов с законным основанием на пребывание, которое было выдано другим членом ЕС, больше не будет регистрироваться. Теперь нельзя будет ходатайствовать о долгосрочной визе для краткосрочного трудоустройства.

«Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию», — заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

Варшавская поддержка

29 июля пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер поддержал решения европейских стран по туристической политике в отношении россиян, в частности, возможное прекращение выдачи шенгенских виз.

«Польша полностью является приверженцем далеко идущих санкций. Так что такого типа действия, особенно инициированные нашими партнерами из Центральной и Восточной Европы, мы поддерживаем», — сказал Мюлер.

Первые демарши

24 февраля, сразу после начала специальной военной операции на Украине, Латвия и Литва приостановили выдачу виз гражданам РФ «в знак солидарности с Украиной и ее людьми».

Тогда же приостановить выдачу виз гражданам России решила Чехия. Власти также постановили закрыть российские генконсульства в Карловых Варах и Брно и свои дипломатические представительства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Страна отозвала послов из России и Белоруссии. 23 июня Чехия решила, что россиянам и белорусам не будут выдавать визы и вид на жительство до конца марта 2023 года.

10 марта приостановить выдачу виз россиянам решила Эстония. 30 мая посольство Дании в России приостановило прием документов на краткосрочные визы и ВНЖ.

Москва не согласна

Еще 27 июля представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на инициативу ряда финских парламентариев на прекращение выдачи шенгенских виз россиянам заявила, что РФ примет соответствующие ответные меры. Она напомнила, что рассуждения об ограничении передвижения граждан других стран ведется «в стране, известной своими претензиями на передовую роль в продвижении международного сотрудничества в области обеспечения прав и свобод».

«Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях», — говорится в заявлении Захаровой.

26 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что сложно исключать действия со стороны ЕС в выдаче виз для россиян. Он добавил, что Москва ответит в случае принятия ЕС или отдельными странами ограничений для граждан РФ, но добавил, что хочется надеяться «на небольшую долю сохранения трезвости мышления» у оппонентов России.