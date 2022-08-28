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Политика

Слухи о смерти предполагаемой исполнительницы убийства Дарьи Дугиной не подтвердились

МВД Австрии не подтвердило информацию о смерти предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной

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Гражданка Украины Наталья Вовк у подъезда дома в Москве, где проживала Дарья Дугина, 22 августа 2022 года

Гражданка Украины Наталья Вовк у подъезда дома в Москве, где проживала Дарья Дугина, 22 августа 2022 года

ФСБ РФ/РИА «Новости»
МВД Австрии не подтвердило смерть Натальи Вовк — гражданки Украины, которая, по версии ФСБ, убила политолога Дарью Дугину. Ранее австрийская газета Exxpress написала, что Вовк нашли убитой на съемной квартире с 17 ножевыми ранениями и запиской в руке. Издание ссылалось на анонимные Telegram-каналы, которые распространили пост с заголовком об убийстве Вовк.

В МВД Австрии заявили, что не подтверждают достоверность информации о смерти Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной.

«После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки мы можем сообщить вам, что в Австрии не известно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — сообщило ведомство.

Ранее австрийское издание Exxpress опубликовало заметку, в которой говорилось, что Наталью Вовк якобы нашли убитой на съемной квартире. Страна или город, где находилась эта квартира, не указаны. При этом источник информации издания выглядел сомнительным.

«Ночью ее [Вовк] нашли мертвой на съемной квартире. С 17 ножевыми ранениями на теле и запиской в руке», — процитировало Exxpress анонимные Telegram-каналы, в которых сообщение о смерти Вовк распространялось «со скоростью лесного пожара».

О каких именно Telegram-каналах идет речь, издание не уточнило. Как пишет «Коммерсантъ», источником информации стали каналы, которые распространили рекламный пост с заголовком об убийстве Вовк — такой метод выдуманных «громких новостей» часто применяют для «раскрутки».

Кроме того, Exxpress опубликовало размытую фотографию якобы мертвого тела Вовк. Однако фото, опубликованное в качестве доказательства, взяли из новости телеканала РЕН-ТВ от 22 июля 2020 года (в ней рассказывалось о гибели 26-летней москвички, убитой в 2020 году за две недели до свадьбы).

Заметку таблоида многие также сочли фейком из-за «украинского удостоверения» военнослужащей с фотографией на нем главреда RT Маргариты Симоньян.

Газета Exxpress имеет репутацию «желтой прессы». Одним из самых популярных слов в ее материалах является «angeblich» («предположительно» или «якобы»).

Смерть Дугиной и поиск убийцы

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа вечером. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк.

ФСБ утверждает, что в день убийства Вовк с дочерью находились на фестивале «Традиция», где присутствовала Дугина. По данным спецслужбы, Вовк также снимала квартиру в одном доме с Дугиной, чтобы собрать информацию об ее образе жизни. ФСБ также заявила, что после убийства политолога Вовк скрылась в Эстонии.

Министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу заявил порталу ERR, что в стране «рассматривают заявления ФСБ как провокацию РФ». По его мнению, таким образом Москва пытается оказать давление на Эстонию за поддержку Украины.

Отец убитой, публицист Александр Дугин заявил, что целью покушения была именно Дарья, а не кто-то другой (согласно некоторым предположениям, подлинной целью мог быть сам Дугин, а не его дочь). Откуда Дугину известно, что изначально планировали убить его дочь, философ уточнять не стал. Он также выразил мнение, что Дарью убили «за русскую идею».

Украина отрицает свою причастность к убийству Дугиной. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление ФСБ о причастности украинских спецслужб к убийству, написал в Twitter, что «российская пропаганда снова создает выдуманные миры», а президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не причастен к смерти Дугиной.

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