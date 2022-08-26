«Ждите сюрприза». Кадыров заявил о готовности «смело идти на Европу»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Владимиру Путину с просьбой дать возможность закончить военную операцию на Украине и не затягивать ее. Он также заявил, что уже «давно бы забрал Киев», если бы получил такой приказ, и заявил, что у чеченских подразделений достаточно возможностей, чтобы «смело идти на Европу». Ранее Служба безопасности Украины обвинила главу Чечни и его подчиненных в военных преступлениях. В ответ на это Кадыров пообещал, что продолжит принимать участие в военных действиях.

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина «не затягивать» военную операцию на Украине и дать возможность ее закончить поскорее.

«Прошу и еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию», — сказал Кадыров в аудиообращении в Telegram, комментируя обвинения СБУ в военных преступлениях.

Он также выразил мнение, что если «из мирового сообщества 15% против нас», то это не значит, что «весь мир против нас».

«Эти 15% мы можем быстро усмирить. Абсолютно никаких проблем нет, — сказал Кадыров. — Мы всю свою жизнь воевали, мы это умеем делать. Так что ждите сюрприза».

Глава Чечни заявил, что уже «давно бы забрал Киев», но не получал такого приказа.

«И [президент Украины Владимир] Зеленский, и ему подобные уже давно бы сидели в подвале на допросах… Благодари Путина, что нам не разрешают забрать Киев и спросить с тебя сполна, КВНщик», — заявил Кадыров.

По его словам, у чеченских подразделений появилось «очень много» возможностей, которые позволяют «смело идти на Европу, чтобы их заставить изменить свои решения, которые в первую очередь против своего народа, государства».

«Я очень сильно готовлюсь и мы готовимся сильно», — рассказал Кадыров и добавил, что «когда будет приказ, остановить механизм запущенный будет очень сложно».

В чем СБУ обвиняет Кадырова

Служба безопасности Украины 26 августа предъявила главе Чечни обвинения по трем статьям Уголовного кодекса страны, в том числе в «ведении агрессивной войны» и «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины». Аналогичные обвинения выдвинули против Даниила Мартынова (заместителя главы управления Росгвардии по Чечне, который сейчас работает советником главы МЧС) и Хусейна Межидова (командира чеченского батальона «Юг»).

Спецслужба объявила о сборе достаточного объема доказательств о совершении военных преступлений.

«Задокументировано, что в феврале—марте 2022-го Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей», — утверждает СБУ.

В ответ на обвинения Кадыров попросил СБУ определить место, куда он должен явиться для разбирательства.

«Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, террорист. У вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине», — заявил глава Чечни. Он подчеркнул, что продолжит принимать участие в военных действиях на Украине.

Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении СБУ за «незаконное привлечение к ответственности» Кадырова и других должностных лиц. В СК подчеркнули, что решения спецслужбы «приняты по надуманным основаниям и противоречат закону».

Роль чеченских военных в спецоперации

В военных действиях на Украине участвуют в том числе чеченские военнослужащие и добровольцы. 10 августа глава Чечни сообщал, что в регионе готовы к отправке на Украину 9 тыс. бойцов, а еще 10 тыс. находятся в резерве. По словам Кадырова, чеченские военные принимали участие в боях за Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие населенные пункты.

Кадыров неоднократно называл тактику военной операции «слишком медлительной» и призывал сделать ее охватывающей всю украинскую территорию.

«В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, не эффективна», — заявил он через три дня после начала военной операции. Кадыров также призывал президента РФ «закрыть на все глаза» и позволить «закончить все за день-два».

В марте губернатор Чечни критиковал ведение переговоров о мирном урегулировании между Россией и Украиной, заявив, что не видит в них смысла.

«От этих переговоров никакого толка не будет. Я считаю, что нужно закончить полностью начатое, уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов. И только тогда нужно принимать решение, что делать дальше», — заявлял Кадыров.

В начале августа глава ЛНР Леонид Пасечник удостоил Кадырова звания героя республики и поблагодарил чеченцев за помощь «в противостоянии с украинскими нацистами». По словам Пасечника, все жители ЛНР знают, кто такие бойцы подразделений «Ахмат».