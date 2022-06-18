«У вас нет позиции против бандеровцев?» О чем глава Чечни попросил союзников России

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал страны ОДКБ не бояться санкций Запада и не отмалчиваться, а заявить о своей позиции по событиям на Украине. Он подчеркнул, что Россия оказывала помощь всем партнерам по организации, а теперь, когда помощь нужна ей самой, «все молчат». Конкретных стран политик не назвал. Накануне, напомним, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ДНР и ЛНР «квазигосударствами» и выразил сомнения в том, что Нур-Султан когда-нибудь признает их независимость.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в отсутствии позиции на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине. Он призвал руководителей стран-участниц «объединиться и сказать свое слово».

«Одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? (…) Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите», — сказал политик в видеообращении.

«Если есть государство, если есть союзник, он должен определиться и сделать свой шаг. Кто спас Белоруссию? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда помощь России нужна, все молчите — боитесь санкций», — добавил Кадыров.

«Казахстан не должен кланяться в ноги»

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что Нур-Султан, скорее всего, не признает «квазигосударственные территории» — Луганскую и Донецкую народные республики. «Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос», — аргументировал свою позицию казахстанский лидер.

По мнению Токаева, два положения Устава ООН противоречат друг другу — о праве наций на самоопределение и о территориальной целостности государств. «Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос», — подытожил он.

Ранее политик также отказался нарушать западные санкции ради России, так как «санкции есть санкции». «Идет очень сложная, деликатная работа, которую я назвал бы прохождением между Сциллой и Харибдой», — сказал он, выразив уверенность, что РФ сможет функционировать «в экстремальных ситуациях».

Токаев добавил, что не считает, что Казахстан чем-то обязан России за помощь во время январского политического кризиса по линии ОДКБ. «В России некоторые лица перевирают эту ситуацию, утверждая, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения», — резюмировал он.

«Белоруссии нужно не влезть по уши»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, поддержавший спецоперацию, 17 июня заявил, что Белоруссии нужно «не влезть по уши» в украинский конфликт, а содействовать его скорейшему завершению.

«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее», — цитирует политика «Sputnik Беларусь».

«А вот они (Запад — «Газета.Ru») нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт — линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его», — подчеркнул Лукашенко. Он заверил, что Минск будет вовлечен в боевые действия, только если в них будет участвовать Варшава.

«Киргизия — маленькое государство»

Президент Киргизии Садыр Жапаров 26 февраля в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поддержал решение России провести спецоперацию.

«Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв Минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороны по защите мирного населения Донбасса», — сообщалось на сайте Кремля. Путин тогда поблагодарил Жапарова за такую позицию.

Однако спустя пару месяцев Жапаров прокомментировал https://kabar.kg/news/ekskliuzivnoe-interv-iu-prezidenta-sadyra-zhaparova-knia-kabar/ госагентству «Кабар» прозвучавшие со стороны властей США санкционные угрозы: «Мы — маленькое государство. У нас нет влияния. Выиграли бы они сразу, если бы мы поддержали одну сторону?»

Жапаров отметил, что «обе стороны имели равные возможности предотвратить войну». «Украинцы, белорусы, русские, также, как киргизы, казахи и узбеки имеют один язык, традиции и являются братскими народами. В какой-то момент они найдут общий язык. Кроме того, мы прожили вместе как единая семья 70 лет в составе СССР. Можно сказать, что делили хлеб между собой», — подчеркнул он.

«Выразил понимание»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в беседе с Путиным «выразил понимание предпринимаемых с российской стороны действий». «Обсуждено развитие ситуации в связи с проведением специальной военной операции с целью защиты мирных жителей Донбасса, а также осуществления демилитаризации и денацификации Украины», — отчитался 25 февраля Кремль. Лидеры также подтвердили намерение развивать стратегическое партнерство, в первую очередь в сфере экономики.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в дни начала боевых действий принимал в Душанбе делегацию Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко. В таджикской столице проходил VII Межпарламентский форум «Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального сотрудничества».

Отмечалось, что Путин просил передать Рахмону через Матвиенко дружеский привет и наилучшие пожелания, а также поручил спикеру проинформировать о ситуации вокруг Украины. Рахмон тогда заявил, что парламентская дипломатия выступала и выступает в качестве эффективного инструмента для углубления межгосударственных отношений РФ и Таджикистана.

Армянская сторона публично свою позицию по поводу российской спецоперации не озвучила, несмотря на то что Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводили весной телефонные переговоры. Избранный на пост президента Ваагн Хачатурян принес присягу 13 марта, уже после начала спецоперации.

«У нас достаточно сил и средств»

Генсек ОДКБ Станислав Зась ранее заявил, что организации хватит сил и ресурсов, чтобы отреагировать на возможные угрозы в связи с расширением НАТО и возможным вступлением в альянс Швеции и Финляндии.

«Нужно ли нам в этой ситуации усиливать свой силовой потенциал? У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы, которые реально проявятся в этой ситуации. Сейчас не стоит на повестке дня такой вопрос», — сказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1», подчеркнув, что действия НАТО не способствуют укреплению безопасности для всех сторон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов, могут ли миротворческие силы ОДКБ быть привлечены к урегулированию ситуации в Донбассе. «Ничего не могу сказать, не располагаю такими данными», — сказал представитель Кремля.

Миротворческие силы ОДКБ включают около 3,6 тыс. военнослужащих. В январе 2022 года их использовали впервые в истории — во время протестов в Казахстане для охраны стратегически важных предприятий.

Договор о коллективной безопасности был подписан в мае 1992 года. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.