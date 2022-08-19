Военная операция РФ на Украине. День 177-й

Западным компаниям, объявившим об уходе из России, будет сложно вернуться, потому что по законам рынка их ниши занимают конкуренты, заявил РИА Новости замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Отопительный сезон на Украине может быть сорван из-за прогнозируемого недостатка электроэнергии, вызванного обстрелами Запорожской АЭС и последующими отключениями подачи электричества со станции на подконтрольные Киеву территории, заявил ТАСС член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.
США, выступая с огульными заявлениями по ситуации вокруг Запорожской АЭС, не брезгуют откровенной ложью в безудержных попытках очернить Россию, говорится в сообщении российского посольства в Вашингтоне.
Военнослужащие ВСУ, которые недавно занимали сержантские должности и имели соответствующие воинские звания, из-за нехватки офицеров командуют ротами, заявил депутат Госдумы, экс-зампред Совмина ДНР Александр Бородай. Укомплектованность подразделений ВСУ офицерами упала до 10%.
Кадры боевой работы САУ 2С3 «Акация» Центрального военного округа в ходе спецоперации на Украине.
Зеленский подвергся критике после интервью The Washington Post, в котором признался, что он знал о спецоперации ВС РФ задолго до ее начала.
ВСУ с начала пятницы выпустили 16 снарядов калибра 152 мм по Горловке и Пантелеймоновке, погибла женщина, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в с Twitter, что передал НАТО протоколы о ратификации Соединенными Штатами договоренностей относительно приема в альянс Финляндии и Швеции.
Госдеп США неофициально проинформировал Конгресс, об опасениях по поводу негативных последствий возможного включения Вашингтоном России в список стран - спонсоров терроризма, сообщает Politico со ссылкой на источники.
США готовятся выделить еще $800 млн военной помощи Украине, передает Reuters со ссылкой на источники.