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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 177-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 177-й день

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Военнослужащие РФ возле литейно-механического завода в поселке Акимовка Мелитопольского района Запорожской области

Военнослужащие РФ возле литейно-механического завода в поселке Акимовка Мелитопольского района Запорожской области

Константин Михальчевский/РИА «Новости»
США готовятся выделить еще $800 млн военной помощи Украине. Госдепартамент США заявил Конгрессу об опасениях по поводу негативных последствий возможного включения Вашингтоном России в список стран - спонсоров терроризма. Госсекретарь США Блинкен передал НАТО протоколы о ратификации Соединенными Штатами договоренностей о приеме в альянс Финляндии и Швеции. С начала пятницы ВСУ выпустили 16 снарядов калибра 152 мм по Горловке и Пантелеймоновке, погибла женщина, сообщили в ДНР.
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9:18

Западным компаниям, объявившим об уходе из России, будет сложно вернуться, потому что по законам рынка их ниши занимают конкуренты, заявил РИА Новости замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

9:08

Отопительный сезон на Украине может быть сорван из-за прогнозируемого недостатка электроэнергии, вызванного обстрелами Запорожской АЭС и последующими отключениями подачи электричества со станции на подконтрольные Киеву территории, заявил ТАСС член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

8:57

США, выступая с огульными заявлениями по ситуации вокруг Запорожской АЭС, не брезгуют откровенной ложью в безудержных попытках очернить Россию, говорится в сообщении российского посольства в Вашингтоне.

8:41

8:40

Военнослужащие ВСУ, которые недавно занимали сержантские должности и имели соответствующие воинские звания, из-за нехватки офицеров командуют ротами, заявил депутат Госдумы, экс-зампред Совмина ДНР Александр Бородай. Укомплектованность подразделений ВСУ офицерами упала до 10%.

8:27

Кадры боевой работы САУ 2С3 «Акация» Центрального военного округа в ходе спецоперации на Украине.

8:20

Зеленский подвергся критике после интервью The Washington Post, в котором признался, что он знал о спецоперации ВС РФ задолго до ее начала.

8:13

ВСУ с начала пятницы выпустили 16 снарядов калибра 152 мм по Горловке и Пантелеймоновке, погибла женщина, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

8:07

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в с Twitter, что передал НАТО протоколы о ратификации Соединенными Штатами договоренностей относительно приема в альянс Финляндии и Швеции.

8:05

Госдеп США неофициально проинформировал Конгресс, об опасениях по поводу негативных последствий возможного включения Вашингтоном России в список стран - спонсоров терроризма, сообщает Politico со ссылкой на источники.

8:02

США готовятся выделить еще $800 млн военной помощи Украине, передает Reuters со ссылкой на источники.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 177-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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