Военная операция РФ на Украине. День 177-й

США готовятся выделить еще $800 млн военной помощи Украине. Госдепартамент США заявил Конгрессу об опасениях по поводу негативных последствий возможного включения Вашингтоном России в список стран - спонсоров терроризма. Госсекретарь США Блинкен передал НАТО протоколы о ратификации Соединенными Штатами договоренностей о приеме в альянс Финляндии и Швеции. С начала пятницы ВСУ выпустили 16 снарядов калибра 152 мм по Горловке и Пантелеймоновке, погибла женщина, сообщили в ДНР.