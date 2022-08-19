«Страна в черном списке — знак позора»: США боятся признать Россию спонсором терроризма

Государственный департамент США поделился с Конгрессом страны своими опасениями по поводу законопроекта о признании России страной, поддерживающей терроризм, сообщает Politico. В американском МИД считают, что в случае принятия инициативы будет разрушена «хрупкая сделка», разрешающая судам с зерном покидать украинские порты, а это усугубит «глобальный продовольственный кризис».

Опасения Госдепартамента

Госдепартамент скрытно дал понять офисам Конгресса, что у него есть серьезные опасения по поводу того, что Россию могут признать государством, поддерживающим терроризм, говорится в статье издания.

Согласно данным Politico, еще в июле спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену, что, если он не внесет Россию в черный список террористов, то это сделает Конгресс. 27 июля на фоне «возмущения жестокой военной кампанией России на Украине» Сенат Соединенных Штатов единогласно принял резолюцию, не имеющую обязательной силы, которая призывает Блинкена объявить Россию спонсором террористических атак на Украине, а также в Чечне, Грузии и Сирии, в результате которых «погибли многие невинные мужчины, женщины и дети». После этого члены палаты представителей представили законопроект, который «официально нанесет пощечину России» — в обход главного дипломата страны.

«На сегодняшний день государственные чиновники ничего открыто не сказали за или против меры палаты представителей, за исключением того, что они настаивают на том, что окончательное решение остается исключительно за Блинкеном. Они также отмечают, что нынешние санкции и экспортный контроль, введенные США в отношении России, почти эквивалентны тому, что предписывает сделать законопроект», — говорится в статье.

Но несколько человек рассказали СМИ, что чиновники Госдепа в последние дни сообщили в офисы Конгресса о «серьезных проблемах с законодательством». По их словам, «государство опасается, что включение России в список государственных спонсоров терроризма поставит под угрозу хрупкую сделку, разрешающую судам с зерном покидать украинские порты».

Авторы материала отметили, что на выработку этой договоренности «ушли месяцы», и, хотя суда «постепенно начинают покидать Черное море, что немного успокаивает безудержный глобальный продовольственный кризис», нет никакой гарантии, что «Россия выполнит свои обязательства», если Соединенные Штаты так «открыто» вступят с ней в конфронтацию.

«Более того, страна в черном списке террористов — знак позора, которым награждаются только Северная Корея, Сирия, Куба и Иран — страдает от всеобъемлющих санкций, а это означает, что США фактически отрезают американцев от участия в деловых отношениях с этими странами», — добавили авторы статьи.

Согласно их данным, ограничения, которые нужно будет ввести в случае признания России государством – спонсором терроризма, коснутся и «ключевых экономических отношений, которые поддерживают США», например, «ядерных материалов».

Как сообщает Politico, некоторые политики и чиновники возражают против принятия законопроекта палаты представителей, который «сорвет план доставки продовольствия». Другие опасаются, что инициатива не будет вынесена на голосование в комитете по иностранным делам палаты представителей «без явной поддержки со стороны администрации» президента США Джо Байдена.

Сопротивление Блинкена

О том, что Энтони Блинкен сопротивляется признанию России страной, спонсирующей терроризм, 29 июля сообщила газета The New York Times.

«В течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление с целью официально объявить Россию государством – спонсором терроризма. Этот ярлык в настоящее время закреплен за Северной Кореей, Сирией, Кубой и Ираном. Но <…> Блинкен сопротивляется шагу, который может заставить его ввести санкции в отношении союзников США, ведущих дела с Россией, и может уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой», — говорилось в статье.

На резолюцию Сената США, призвавшего госсекретаря признать Москву спонсором терроризма, Блинкен «ответил уклончиво». Он заявил, что любое решение должно быть основано на существующих юридических определениях, а также предположил, что это спорный вопрос, поскольку Россия уже находится под многими санкциями. По его словам, уже введенные против Москвы санкции соответствуют ограничениям, которые последовали бы после признания страны государством, спонсирующим терроризм.

«Таким образом, практические результаты того, что мы делаем, одинаковы», — подчеркнул госсекретарь.

Тогда опрошенные изданием эксперты сказали, что, если Блинкен уступит Сенату, «это может раз и навсегда разорвать и без того ограниченные дипломатические связи администрации президента США Джо Байдена с Москвой». Между тем сам госсекретарь заявил, что считает важным сохранить отношения с Россией.