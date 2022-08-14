«Даже переводили на английский». Москва предупредила Вашингтон о возможном разрыве отношений

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Вашингтон объявит Москву спонсором терроризма, это положит конец российско-американским отношениям. По мнению дипломата, США вынуждают другие страны признавать Россию страной — спонсором терроризма, поскольку «изоляция России не случилась». Пока на такой шаг решились только Литва и Латвия. При этом Госдепартамент США считает, что признание России «спонсором терроризма» мало что изменит для нее в практическом плане.

Признание России страной — спонсором терроризма в США приведет к разрыву отношений с Вашингтоном, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Россия-1».

«Мы об этом говорили, и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык»,

— так Захарова ответила на вопрос, знают ли в США, что в случае такого шага «об отношениях можно забыть». По словам дипломата, Москва надеется на то, что «если они еще не разучились, то, наверное, понимают».

«Конечно, вопрос к уровню тех людей, с которыми мы имеем дело. Но все неоднократно было заявлено», — отметила Захарова.

По мнению представителя МИД РФ, США вынуждают западные страны признавать Россию страной — спонсором терроризма, поскольку «изоляция России не случилась, как и отмена российской культуры, российской истории».

«Они же чужими руками проводят эту мысль [о возможности внесения РФ в подобный список]. Собственно говоря, прибалтийские страны уже на эту тему высказались», — считает Захарова.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС заявил, что признание России спонсором терроризма станет точкой невозврата.

«Если она (инициатива о признании России страной — спонсором терроризма — «Газета.Ru») будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена», — подчеркнул глава департамента МИД.

Он также заявил, что шанс на нормализацию отношений между Россией и США может появиться при уважении американской стороной национальных интересов Москвы.

Госдепартамент не спешит с решением

В конце июля сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию «государством — спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. С таким же призывом к Вашингтону обратились власти Украины.

В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что внесение России в список «спонсоров терроризма» мало что изменит для нее в практическом плане, поскольку принятые против нее санкции уже имеют те же последствия, которые повлекло бы внесение в перечень.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила, что Конгресс США сам внесет Москву в указанный список, если этого не сделает Госдепартамент.

В Белом доме заявили, что изучают возможность причисления России к странам — спонсорам терроризма. Однако в начале августа сенаторы от демократов и республиканцев Ричард Блюменталь и Линдси Грэм призвали признать Россию таковой независимо от позиции президента Джо Байдена.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле крайне негативно оценивают возможные последствия этого шага для отношений между двумя странами.

Сейчас в список спонсоров терроризма в США включены четыре страны — Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Включение в перечень означает строгие ограничения на взаимодействия с этим государством, запрет на экспорт оборонных товаров, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые и иные ограничения. Также предусматриваются санкции против других государств, которые сохраняют торговые отношения со спонсором терроризма.

Где Россию считают «спонсором терроризма»

Пока единственными странами, в которых Россию признали спонсором терроризма, являются Литва и Латвия.

11 августа депутаты Сейма Латвии объявили Россию страной-спонсором терроризма и призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам.

МИД отреагировал на решение властей Латвии, назвав его «очередным проявлением русофобии, которая давно стала «камертоном» латвийской внешней политики».

«Латвийские парламентарии должны прекратить заниматься провокациями и вспомнить, избранниками какого народа они являются, сфокусировавшись прежде всего на интересах своей страны и своих граждан», — подчеркнули в ведомстве.

Сейм Литвы признал Россию террористическим государством в мае.

Решения парламентов Литвы и Латвии не предполагают санкций в отношении России на национальном уровне. При этом Рига и Вильнюс понизили уровень дипотношений с Москвой, отозвав своих послов из РФ, а также закрыли российские генконсульства на своей территории.