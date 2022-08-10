Военная операция РФ на Украине. День 168-й

ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из артиллерии натовского калибра, сообщили в ДНР — ТАСС.
В Херсоне заявили, что из-за ударов по мосту жители Алешек добираются в больницу на лодке — ТАСС.
Великобритания и Евросоюз прекращают с 10 августа импортировать российский уголь в рамках санкций, введенных в свете спецоперации РФ на Украине. Как ранее отмечали в Лондоне и Брюсселе, эти рестрикции имеют своей целью «нанести урон» экономике России, передает ТАСС.
У бывшего редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой проходит обыск, пишет «Новая газета. Европа».
Как рассказал адвокат Дмитрий Захватов, возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ).
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что более тысячи бытовых потребителей в Горловке остались без электричества в результате обстрела со стороны ВСУ.
Представительство ДНР сообщило, что подразделения ВСУ в течение 15 минут два раза обстреляли Донецк из 152-миллиметровых артиллерийских орудий. По его данным, в 06:49 мск ВСУ выпустили семь снарядов калибра 152 мм по Куйбышевскому району Донецка. В 07:04 мск украинская армия выпустила еще шесть снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам, передает ТАСС.
Представительство ДНР утверждает, что ВСУ вновь открыли огонь по Донецку из ствольной артиллерии калибра 155 мм. По его информации, украинские силовики в 05:45 (совпадает с мск) выпустили восемь снарядов из артиллерии калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам города — ТАСС.
Повреждение инфраструктуры Запорожской АЭС при обстрелах со стороны ВСУ приведет к колоссальному радиоактивному загрязнению — ТАСС.
Власти Энергодара после нескольких атак ВСУ на Запорожскую АЭС не фиксируют оттока населения, сообщил глава администрации города Александр Волга — ТАСС.
Планы по эвакуации жителей Энергодара в случае ЧП на Запорожской АЭС существуют, они уточняются в зависимости от ситуации — ТАСС.
ВСУ ежедневно обстреливают из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО «Ураган» жилые районы города Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, утверждает ТАСС.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ обстреляли Донецк из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм. По его информации, украинские силовики в 23:20 вторника выпустили по Кировскому району города семь снарядов из артиллерии калибра 152 мм. В 23:40 ВСУ вновь открыли огонь, выпустив пять снарядов из артиллерии калибра 155 мм по Куйбышевскому району.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался дать прогноз возможных сроков окончания конфликта на Украине, а также оценить его последствия — ТАСС.