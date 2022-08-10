Военная операция РФ на Украине. День 168-й

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что более тысячи потребителей в Горловке остались без электричества в результате обстрела со стороны ВСУ. Повреждение инфраструктуры Запорожской АЭС может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению, заявили в Энергодаре. Планы эвакуации жителей города существуют и уточняются в зависимости от ситуации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался дать прогноз возможных сроков окончания конфликта на Украине и оценить его последствия. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.