Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Чемпион ОИ Тихонов призвал футболистов РПЛ пойти работать грузчиками или на завод 08:17
В ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны Украины из артиллерии натовского... 08:17
Названо неожиданное полезное свойство лисичек 08:09
Контракты Овечкина и Кузнецова стали одними из худших в «Вашингтоне» 08:06
Walt Disney Pictures снимает драму «Грейс» о талантливой танцовщице-инвалиде 08:05
В Москве в среду ожидается до +24°С 07:58
Тренер «Динамо» Йоканович считает знание русского языка нужным для работы в РПЛ 07:56
Новым министром обороны Японии стал Ясукадзу Хамада 07:39
Врач рассказала, чем опасны растяжки на теле 07:35
Экс-первая ракетка мира Осака снялась с турнира в Торонто из-за травмы спины 07:35
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 168-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 168-й день

close
100%
РИА «Новости»
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что более тысячи потребителей в Горловке остались без электричества в результате обстрела со стороны ВСУ. Повреждение инфраструктуры Запорожской АЭС может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению, заявили в Энергодаре. Планы эвакуации жителей города существуют и уточняются в зависимости от ситуации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался дать прогноз возможных сроков окончания конфликта на Украине и оценить его последствия. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:18

ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из артиллерии натовского калибра, сообщили в ДНР — ТАСС.

08:17

08:15

Минобороны РФ показало, как работают расчеты РСЗО «Град» в ходе спецоперации на Украине:

08:14

В Херсоне заявили, что из-за ударов по мосту жители Алешек добираются в больницу на лодке — ТАСС.

08:13

08:12

Великобритания и Евросоюз прекращают с 10 августа импортировать российский уголь в рамках санкций, введенных в свете спецоперации РФ на Украине. Как ранее отмечали в Лондоне и Брюсселе, эти рестрикции имеют своей целью «нанести урон» экономике России, передает ТАСС.

08:11

08:10

У бывшего редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой проходит обыск, пишет «Новая газета. Европа».

Как рассказал адвокат Дмитрий Захватов, возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ).

close
100%
Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)
08:09

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что более тысячи бытовых потребителей в Горловке остались без электричества в результате обстрела со стороны ВСУ.

08:08

Представительство ДНР сообщило, что подразделения ВСУ в течение 15 минут два раза обстреляли Донецк из 152-миллиметровых артиллерийских орудий. По его данным, в 06:49 мск ВСУ выпустили семь снарядов калибра 152 мм по Куйбышевскому району Донецка. В 07:04 мск украинская армия выпустила еще шесть снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам, передает ТАСС.

08:07

Представительство ДНР утверждает, что ВСУ вновь открыли огонь по Донецку из ствольной артиллерии калибра 155 мм. По его информации, украинские силовики в 05:45 (совпадает с мск) выпустили восемь снарядов из артиллерии калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам города — ТАСС.

08:06

Повреждение инфраструктуры Запорожской АЭС при обстрелах со стороны ВСУ приведет к колоссальному радиоактивному загрязнению — ТАСС.

08:05

Власти Энергодара после нескольких атак ВСУ на Запорожскую АЭС не фиксируют оттока населения, сообщил глава администрации города Александр Волга — ТАСС.

08:04

Планы по эвакуации жителей Энергодара в случае ЧП на Запорожской АЭС существуют, они уточняются в зависимости от ситуации — ТАСС.

08:03

ВСУ ежедневно обстреливают из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО «Ураган» жилые районы города Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, утверждает ТАСС.

08:02

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ обстреляли Донецк из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм. По его информации, украинские силовики в 23:20 вторника выпустили по Кировскому району города семь снарядов из артиллерии калибра 152 мм. В 23:40 ВСУ вновь открыли огонь, выпустив пять снарядов из артиллерии калибра 155 мм по Куйбышевскому району.

08:01

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался дать прогноз возможных сроков окончания конфликта на Украине, а также оценить его последствия — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 168-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Самый быстрый процесс вступления в истории». США одобрили вхождение Финляндии и Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО
Суд арестовал экс-главу корпорации средств связи Мельника по делу о срыве гособоронзаказа
Его отправили в СИЗО до 2 октября
Украина остановила транзит нефти по «Дружбе». «Транснефть» не может оплатить его из-за санкций
Венгерская компания MOL предложила оплатить транзит российской нефти через «Дружбу»
Посол России в США решительно отверг обвинения Госдепа в минировании Украины
Правительство Японии в полном составе подало в отставку
WSJ: литовские вертолеты следят за поездами РФ из-за опасений за Сувалкский коридор
В Китае рассказали о военном козыре Путина против США
Новости и материалы
Чемпион ОИ Тихонов призвал футболистов РПЛ пойти работать грузчиками или на завод
В ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны Украины из артиллерии натовского калибра
Названо неожиданное полезное свойство лисичек
Контракты Овечкина и Кузнецова стали одними из худших в «Вашингтоне»
Walt Disney Pictures снимает драму «Грейс» о талантливой танцовщице-инвалиде
В Москве в среду ожидается до +24°С
Тренер «Динамо» Йоканович считает знание русского языка нужным для работы в РПЛ
Новым министром обороны Японии стал Ясукадзу Хамада
Врач рассказала, чем опасны растяжки на теле
Экс-первая ракетка мира Осака снялась с турнира в Торонто из-за травмы спины
Американский дипломат назвал «друзей» Путина в НАТО
В Самаре четырехлетняя девочка разбилась насмерть, упав с пятого этажа
Колыванов: на месте Кокорина поехал бы куда-то за меньшие деньги
Новаторский нигерийский режиссер «Половины желтого солнца» Бийи Банделе скончался в возрасте 54 лет
Тиг Нотаро и Дульсе Слоан станут ведущими телепремии Ассоциации голливудских критиков
«Ъ»: НОВАТЭК закажет у компании из Турции плавучую ТЭС для «Арктик СПГ-2»
Бышовец назвал клубы с самой яркой игрой в первых турах РПЛ
Бывший чемпион UFC Петтис сломал в поединке обе руки
Все новости
«Любовь на трапе самолета». Как пережить окончательный уход IKEA
Психологи и маркетологи объяснили, почему россиянам тяжело попрощаться с IKEA
«Нет ни одного мужчины, который хоть раз в жизни не имел отношений с замужней женщиной»: 7 звезд об изменах
Знаменитости рассказали, как относятся к неверности супругов
«Пять дней после катастрофы»: сериал-расследование об урагане «Катрина» с критикой властей США
Рецензия на сериал «Пять дней после катастрофы» об урагане «Катрина»
«США предоставили ВСУ ракеты для самолетов без самих самолетов»
Генерал Попов рассказал, почему Киев не сможет эффективно использовать ракету HARM
«Здесь все стекла повыбивало». В Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме
Глава Минздрава Крыма сообщил о пяти пострадавших из-за взрывов в Сакском районе Крыма
«Это привилегия, а не право»: премьер Эстонии призвала запретить выдачу россиянам виз в Европу
Мария Захарова назвала «чушью» призыв премьера Эстонии Каи Каллас запретить россиянам посещать ЕС
Взрывы в Крыму. Кадры из Новофедоровки
«Один корейский плиточник заменяет двух российских». В Донецке ждут рабочих из КНДР
Пушилин сообщил о переговорах по вопросу приезда в ДНР строителей из КНДР
IKEA закрывает распродажу через шесть дней. Где потом искать эти товары
IKEA объявила 15 августа последним днем онлайн-распродажи перед окончательным закрытием
«Призвать к ответственности все население». После слов Зеленского Медведев вспомнил о Гитлере
Зеленский потребовал от стран Запада запретить въезд всем гражданам России
«США – банановая республика». Трамп возмущен внезапным обыском его имения
Сто агентов ФБР искали в резиденции Трампа во Флориде секретные документы
Военная операция РФ на Украине. День 167-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 167-й день
Тест: угадайте произведение русской классики по краткому описанию
Ответьте на шесть вопросов и проверьте, что вы помните из школьной программы
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть